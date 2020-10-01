Серия IndyCar представила календарь 2021 года
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Главная формульная серия Америки проведет в будущем году 17 гонок, однако количество овальных треков сократилось всего до трех
В четверг организаторы IndyCar представили календарь на 2021 год – соревнования стартуют в начале марта и продлятся до конца сентября.
Два этапа будут включать по две гонки, и все кроме одного пройдут на территории США.
По сравнению с 2019 годом чемпионат потерял овалы в Айове и Ричмонде, а также автодром в Остине, принимающий Формулу 1 – последний не принял гонку уже в этом году из-за сочетания финансовых сложностей и пандемии.
Зато в Индианаполисе пройдут сразу три гонки – уже 105-я по счету «Инди-500», а также два этапа на трассе европейского типа внутри овала.
Кроме того, IndyCar впервые в своей истории проведет городскую гонку в Нэшвилле.
Календарь IndyCar на 2021 год
|Этап
|Дата
|Трасса
|Тип
|1
|7 марта
|Сент-Питерсберг
|городская
|2
|11 апреля
|«Барбер Моторспорт Парк»
|автодром
|3
|18 апреля
|Лонг-Бич
|городская
|4
|1 мая
|«Техас Мотор Спидуэй»
|овал
|2 мая
|5
|15 мая
|Индианаполис
|автодром
|6
|30 мая
|«500 миль Индианаполиса»
|овал
|7
|12 июля
|Детройт
|городская
|13 июля
|8
|20 июня
|«Роад-Америка»
|автодром
|9
|4 июля
|«Мид-Огайо»
|автодром
|10
|11 июля
|Торонто
|городская
|11
|8 августа
|Нэшвилл
|городская
|12
|14 августа
|Индианаполис
|автодром
|13
|21 августа
|Мэдисон
|овал
|14
|12 сентября
|Портленд
|автодром
|15
|19 сентября
|«Лагуна-Сека»
|автодром
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Автор
|Дэвид Малшер
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Серия IndyCar представила календарь 2021 года
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