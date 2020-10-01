Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Следующее событие через
7 дней
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Нижний Новгород
19 сент.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Грозный
10 окт.
Следующее событие через
8 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Великобритания
29 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
IndyCar / Новость

Серия IndyCar представила календарь 2021 года

Поделились
Комментарии
Серия IndyCar представила календарь 2021 года
Автор:

Главная формульная серия Америки проведет в будущем году 17 гонок, однако количество овальных треков сократилось всего до трех

В четверг организаторы IndyCar представили календарь на 2021 год – соревнования стартуют в начале марта и продлятся до конца сентября. 

Два этапа будут включать по две гонки, и все кроме одного пройдут на территории США. 

По сравнению с 2019 годом чемпионат потерял овалы в Айове и Ричмонде, а также автодром в Остине, принимающий Формулу 1 – последний не принял гонку уже в этом году из-за сочетания финансовых сложностей и пандемии.

Зато в Индианаполисе пройдут сразу три гонки – уже 105-я по счету «Инди-500», а также два этапа на трассе европейского типа внутри овала. 

Кроме того, IndyCar впервые в своей истории проведет городскую гонку в Нэшвилле.

Календарь IndyCar на 2021 год

Этап Дата Трасса Тип
1 7 марта Сент-Питерсберг городская
2 11 апреля «Барбер Моторспорт Парк» автодром
3 18 апреля Лонг-Бич городская
4 1 мая «Техас Мотор Спидуэй» овал
2 мая
5 15 мая Индианаполис автодром
6 30 мая «500 миль Индианаполиса» овал
7 12 июля Детройт городская
13 июля
8 20 июня «Роад-Америка» автодром
9 4 июля «Мид-Огайо» автодром
10 11 июля Торонто городская
11 8 августа Нэшвилл городская
12 14 августа Индианаполис автодром
13 21 августа Мэдисон овал
14 12 сентября Портленд автодром
15 19 сентября «Лагуна-Сека» автодром
Босс IndyCar: Позаботиться о природе можно и с бензиновыми моторами

Предыдущая новость

Босс IndyCar: Позаботиться о природе можно и с бензиновыми моторами
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия IndyCar
Автор Дэвид Малшер

Самое читаемое Сегодня

Мнение: Перес сам провалил карьеру. Стролл и Феттель не при чем
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Перес сам провалил карьеру. Стролл и Феттель не при чем

«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1

Росси: Я живу среди русских!
MotoGP MotoGP / Новость

Росси: Я живу среди русских!

Алонсо продолжает колоть Хэмилтона. Теперь – сравнениями с Шумахером
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо продолжает колоть Хэмилтона. Теперь – сравнениями с Шумахером

Штайнер почти подтвердил расставание Haas с Грожаном
Формула 1 Формула 1 / Реакция

Штайнер почти подтвердил расставание Haas с Грожаном

Мазепин ведет переговоры с Haas о дебюте в Формуле 1, а Перес уже прощупывает почву в Williams
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мазепин ведет переговоры с Haas о дебюте в Формуле 1, а Перес уже прощупывает почву в Williams

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Авария Феттеля в Сочи раскрыла секреты Ferrari SF1000

Гран При России: шпионские фото технических новинок
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При России: шпионские фото технических новинок

Самое важное:

Серия IndyCar представила календарь 2021 года
Indy IndyCar / Новость

Серия IndyCar представила календарь 2021 года

Босс IndyCar: Позаботиться о природе можно и с бензиновыми моторами
Indy IndyCar / Интервью

Босс IndyCar: Позаботиться о природе можно и с бензиновыми моторами

Херта одержал в Мид-Огайо первую победу в сезоне
Indy IndyCar / Отчет о гонке

Херта одержал в Мид-Огайо первую победу в сезоне

Пауэр одержал в Мид-Огайо первую победу в сезоне
Indy IndyCar / Отчет о гонке

Пауэр одержал в Мид-Огайо первую победу в сезоне

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: Перес сам провалил карьеру. Стролл и Феттель не при чем

2
MotoGP

Росси: Я живу среди русских!

3
Формула 1

«Это не отбор». Ferrari рассказала о тестах Шварцмана и Шумахера в Ф1

4
Формула 1

Алонсо продолжает колоть Хэмилтона. Теперь – сравнениями с Шумахером

5
Формула 1

Мазепин ведет переговоры с Haas о дебюте в Формуле 1, а Перес уже прощупывает почву в Williams

Самое важное:

Серия IndyCar представила календарь 2021 года
Indy

Серия IndyCar представила календарь 2021 года

Босс IndyCar: Позаботиться о природе можно и с бензиновыми моторами
Indy

Босс IndyCar: Позаботиться о природе можно и с бензиновыми моторами

Херта одержал в Мид-Огайо первую победу в сезоне
Indy

Херта одержал в Мид-Огайо первую победу в сезоне

Пауэр одержал в Мид-Огайо первую победу в сезоне
Indy

Пауэр одержал в Мид-Огайо первую победу в сезоне

McLaren готова взять Переса. Но не в Формулу 1
Формула 1

McLaren готова взять Переса. Но не в Формулу 1

Последние видео

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное 03:02
IndyCar

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису 06:51
IndyCar

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео 01:25
IndyCar

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020 00:51
IndyCar

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020

Как прошли тесты IndyCar в Техасе 05:01
IndyCar

Как прошли тесты IndyCar в Техасе

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.