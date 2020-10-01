Серия IndyCar представила календарь 2021 года

В четверг организаторы IndyCar представили календарь на 2021 год – соревнования стартуют в начале марта и продлятся до конца сентября.

Два этапа будут включать по две гонки, и все кроме одного пройдут на территории США.

По сравнению с 2019 годом чемпионат потерял овалы в Айове и Ричмонде, а также автодром в Остине, принимающий Формулу 1 – последний не принял гонку уже в этом году из-за сочетания финансовых сложностей и пандемии.

Зато в Индианаполисе пройдут сразу три гонки – уже 105-я по счету «Инди-500», а также два этапа на трассе европейского типа внутри овала.

Кроме того, IndyCar впервые в своей истории проведет городскую гонку в Нэшвилле.

Календарь IndyCar на 2021 год