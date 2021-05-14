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IndyCar / Торонто Новость

Серия IndyCar потеряла единственную канадскую гонку

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В нынешнем сезоне североамериканский чемпионат не приедет в Торонто

Серия IndyCar потеряла единственную канадскую гонку

Этап, запланированный на 9-11 июля, попал в список мероприятий, об отмене которых объявил мэр города Джон Тори. Причиной стали правила карантина в штате Онтарио, действие которых должно было прекратиться 1 июля, однако их продлили еще на два месяца.  

Зрители, которые купили билеты на гонку или планировали использовать те, что остались после отмены соревнований 2020 года, теперь будут вынуждены дожидаться следующего сезона. 

Гонка IndyCar в Торонто впервые прошла в 1986-м и с тех пор город регулярно принимал этапы за исключением 2008 года. 

В заявлении IndyCar сказаноб что сейчас изучаются различные варианты замены – в частности, проведение в рамках какого-то другого этапа двух гонок вместо одной. Также возможно, что Торонто просто вычеркнут из календаря без какой-либо компенсации.

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«Напоминает Формулу 2». Грожан рассказал правду о машине IndyCar

Предыдущая новость

«Напоминает Формулу 2». Грожан рассказал правду о машине IndyCar
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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Торонто
Автор Дэвид Малшер

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