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Серия IndyCar опубликовала новый календарь на сезон-2020

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Серия IndyCar опубликовала новый календарь на сезон-2020
Автор:
, редактор
27 мар. 2020 г., 17:25

Американский чемпионат рассчитывает провести 2020 год с потерей всего трех этапов. Новый график предусматривает гонки с 30 мая по 20 сентября

Руководство IndyCar представило новый официальный календарь на предстоящий чемпионат. Гоночная серия надеется начать сезон-2020 30 мая. На эту дату запланирована первая гонка этапа серии в Детройте, и глава IndyCar Марк Майлз полагает, что ее удастся провести. Ранее организаторы этапа отказались менять планы из-за эпидемии коронавируса.

В новом календаре учтен перенос пяти этапов, в том числе «500 миль Индианаполиса». При этом в графике нет даты у ранее отмененной гонки в Сент-Питерсберге. Руководство чемпионата рассчитывает все же добавить этот этап в календарь позднее.

Если это удастся, то IndyCar потеряет из-за эпидемии коронавируса всего три гонки: в Лонг-Бич, Остине и на автодроме Barber Motorsports Park. На данный момент календарь IndyCar на сезон-2020 выглядит так:

30 мая: Детройт, первая гонка

31 мая: Детройт, вторая гонка

6 июня: Техас

21 июня: Роуд-Америка

27 июня: Ричмонд

6 июля: Индианаполис

12 июля: Торонто

18 июля: Айова

9 августа: Мид-Огайо

23 августа: «500 миль Индианаполиса»

30 августа: Гейтвей

13 сентября: Портленд

20 сентября: Лагуна-Сека

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Об этой статье

Серия IndyCar
Автор Иван Матушкин

IndyCar Следующая сессия

Детройт

Детройт

29 мая - 31 мая

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