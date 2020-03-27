Серия IndyCar опубликовала новый календарь на сезон-2020

Руководство IndyCar представило новый официальный календарь на предстоящий чемпионат. Гоночная серия надеется начать сезон-2020 30 мая. На эту дату запланирована первая гонка этапа серии в Детройте, и глава IndyCar Марк Майлз полагает, что ее удастся провести. Ранее организаторы этапа отказались менять планы из-за эпидемии коронавируса.

В новом календаре учтен перенос пяти этапов, в том числе «500 миль Индианаполиса». При этом в графике нет даты у ранее отмененной гонки в Сент-Питерсберге. Руководство чемпионата рассчитывает все же добавить этот этап в календарь позднее.

Если это удастся, то IndyCar потеряет из-за эпидемии коронавируса всего три гонки: в Лонг-Бич, Остине и на автодроме Barber Motorsports Park. На данный момент календарь IndyCar на сезон-2020 выглядит так:

30 мая: Детройт, первая гонка

31 мая: Детройт, вторая гонка

6 июня: Техас

21 июня: Роуд-Америка

27 июня: Ричмонд

6 июля: Индианаполис

12 июля: Торонто

18 июля: Айова

9 августа: Мид-Огайо

23 августа: «500 миль Индианаполиса»

30 августа: Гейтвей

13 сентября: Портленд

20 сентября: Лагуна-Сека