Коронавирус и гонки
Серия IndyCar опубликовала новый календарь на сезон-2020
Американский чемпионат рассчитывает провести 2020 год с потерей всего трех этапов. Новый график предусматривает гонки с 30 мая по 20 сентября
Руководство IndyCar представило новый официальный календарь на предстоящий чемпионат. Гоночная серия надеется начать сезон-2020 30 мая. На эту дату запланирована первая гонка этапа серии в Детройте, и глава IndyCar Марк Майлз полагает, что ее удастся провести. Ранее организаторы этапа отказались менять планы из-за эпидемии коронавируса.
В новом календаре учтен перенос пяти этапов, в том числе «500 миль Индианаполиса». При этом в графике нет даты у ранее отмененной гонки в Сент-Питерсберге. Руководство чемпионата рассчитывает все же добавить этот этап в календарь позднее.
Если это удастся, то IndyCar потеряет из-за эпидемии коронавируса всего три гонки: в Лонг-Бич, Остине и на автодроме Barber Motorsports Park. На данный момент календарь IndyCar на сезон-2020 выглядит так:
30 мая: Детройт, первая гонка
31 мая: Детройт, вторая гонка
6 июня: Техас
21 июня: Роуд-Америка
27 июня: Ричмонд
6 июля: Индианаполис
12 июля: Торонто
18 июля: Айова
9 августа: Мид-Огайо
23 августа: «500 миль Индианаполиса»
30 августа: Гейтвей
13 сентября: Портленд
20 сентября: Лагуна-Сека
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Автор
|Иван Матушкин
Серия IndyCar опубликовала новый календарь на сезон-2020
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