Семикратный чемпион NASCAR протестирует машину IndyCar

Джимми Джонсон сядет за руль болида серии Indy Car на следующей неделе. Об этом семикратный чемпион NASCAR сам сообщил в социальных сетях.

Тесты пройдут на дорожной трассе в Индианаполисе – через пару дней после того, как на этой же трассе в ближайшие выходные состоится второй этап IndyCar. Автомобиль Джонсону предоставит команда Chip Ganassi Racing – кстати, ее пилот Скотт Диксон в настоящий момент лидирует в чемпионате.

В этом году Джонсон проводит свой последний полный сезон в высшей лиге NASCAR – и рассматривает заезды IndyCar на дорожных трассах как один из вариантов продолжения карьеры.

Весной американец принимал участие в виртуальных заездах под эгидой организаторов IndyCar и рассказывал о планах протестировать болид команды McLaren SP – но за время карантина смог сменить команду на более успешную.