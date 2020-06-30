Семикратный чемпион NASCAR протестирует машину IndyCar
Джимми Джонсон собирался освоить технику с открытыми колесами еще весной. В карантине он не только не изменил планов, но и сменил команду на более успешную
Джимми Джонсон сядет за руль болида серии Indy Car на следующей неделе. Об этом семикратный чемпион NASCAR сам сообщил в социальных сетях.
Тесты пройдут на дорожной трассе в Индианаполисе – через пару дней после того, как на этой же трассе в ближайшие выходные состоится второй этап IndyCar. Автомобиль Джонсону предоставит команда Chip Ganassi Racing – кстати, ее пилот Скотт Диксон в настоящий момент лидирует в чемпионате.
В этом году Джонсон проводит свой последний полный сезон в высшей лиге NASCAR – и рассматривает заезды IndyCar на дорожных трассах как один из вариантов продолжения карьеры.
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Весной американец принимал участие в виртуальных заездах под эгидой организаторов IndyCar и рассказывал о планах протестировать болид команды McLaren SP – но за время карантина смог сменить команду на более успешную.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar , NASCAR Cup
|Пилоты
|Джимми Джонсон
|Команды
|Chip Ganassi Racing
|Автор
|Кирилл Качнов