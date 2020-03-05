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IndyCar / Новость

Семикратный чемпион NASCAR протестирует IndyCar

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Семикратный чемпион NASCAR протестирует IndyCar
Автор:
5 мар. 2020 г., 17:34

Джимми Джонсон рассчитывает сесть за руль формулы уже в следующем месяце.

44-летний Джимми Джонсон в этом году проводит свой последний полный сезон в высшей лиге чемпионата NASCAR. Однако апрельская гоночная программа калифорнийца не ограничится тремя этапами кузовного чемпионата: Джонсон также планирует протестировать болид IndyCar на трассе в Бирмингеме (штат Алабама).

Машину для этих тестов предоставит команда McLaren SP, ранее известная как Schmidt Peterson. Джонсон уже побывал на базе коллектива и опубликовал в своем твитере пару фотографий кокпита с ироничным комментарием: «О просторном салоне можно забыть».

 

Примечательно, что марка McLaren не в первый раз помогает легендарному пилоту NASCAR опробовать гоночную формулу: в 2018 году в Бахрейне американец поменялся машинами с выступавшим тогда в Формуле 1 Фернандо Алонсо.

Цель проведения тестовых заездов пока не озвучена, однако ранее Сэм Шмидт (совладелец McLaren SP) не раз говорил о своем желании в 2021 году выставить третий автомобиль на все этапы серии. В этом году в основной состав команды вошли мексиканец Патрисио О`Уорд и американец Оливер Эскью, а на гонке «Инди-500» к ним присоединится Фернандо Алонсо.

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Об этой статье

Серия IndyCar , NASCAR , NASCAR Cup
Пилоты Джимми Джонсон
Команды Schmidt Peterson Motorsports
Автор Дэвид Малшер

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