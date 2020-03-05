Семикратный чемпион NASCAR протестирует IndyCar
Джимми Джонсон рассчитывает сесть за руль формулы уже в следующем месяце.
44-летний Джимми Джонсон в этом году проводит свой последний полный сезон в высшей лиге чемпионата NASCAR. Однако апрельская гоночная программа калифорнийца не ограничится тремя этапами кузовного чемпионата: Джонсон также планирует протестировать болид IndyCar на трассе в Бирмингеме (штат Алабама).
Машину для этих тестов предоставит команда McLaren SP, ранее известная как Schmidt Peterson. Джонсон уже побывал на базе коллектива и опубликовал в своем твитере пару фотографий кокпита с ироничным комментарием: «О просторном салоне можно забыть».
Примечательно, что марка McLaren не в первый раз помогает легендарному пилоту NASCAR опробовать гоночную формулу: в 2018 году в Бахрейне американец поменялся машинами с выступавшим тогда в Формуле 1 Фернандо Алонсо.
Цель проведения тестовых заездов пока не озвучена, однако ранее Сэм Шмидт (совладелец McLaren SP) не раз говорил о своем желании в 2021 году выставить третий автомобиль на все этапы серии. В этом году в основной состав команды вошли мексиканец Патрисио О`Уорд и американец Оливер Эскью, а на гонке «Инди-500» к ним присоединится Фернандо Алонсо.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar , NASCAR , NASCAR Cup
|Пилоты
|Джимми Джонсон
|Команды
|Schmidt Peterson Motorsports
|Автор
|Дэвид Малшер
Семикратный чемпион NASCAR протестирует IndyCar
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