Семикратный чемпион NASCAR протестирует IndyCar

44-летний Джимми Джонсон в этом году проводит свой последний полный сезон в высшей лиге чемпионата NASCAR. Однако апрельская гоночная программа калифорнийца не ограничится тремя этапами кузовного чемпионата: Джонсон также планирует протестировать болид IndyCar на трассе в Бирмингеме (штат Алабама).

Машину для этих тестов предоставит команда McLaren SP, ранее известная как Schmidt Peterson. Джонсон уже побывал на базе коллектива и опубликовал в своем твитере пару фотографий кокпита с ироничным комментарием: «О просторном салоне можно забыть».

Примечательно, что марка McLaren не в первый раз помогает легендарному пилоту NASCAR опробовать гоночную формулу: в 2018 году в Бахрейне американец поменялся машинами с выступавшим тогда в Формуле 1 Фернандо Алонсо.

Цель проведения тестовых заездов пока не озвучена, однако ранее Сэм Шмидт (совладелец McLaren SP) не раз говорил о своем желании в 2021 году выставить третий автомобиль на все этапы серии. В этом году в основной состав команды вошли мексиканец Патрисио О`Уорд и американец Оливер Эскью, а на гонке «Инди-500» к ним присоединится Фернандо Алонсо.