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Сегодня стартует новый сезон IndyCar с Грожаном. Чем он еще интересен?

Главная формульная серия Америки взяла старт в один уик-энд с Формулой 1. Дэвид Малшер-Лопес объяснил, чем могут привлечь эти гонки

Дэвид Малшер
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Сегодня стартует новый сезон IndyCar с Грожаном. Чем он еще интересен?
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Нынешний год станет для IndyCar последним перед дебютом новых гибридных моторов. Зимой серия сохранила всех своих главных звезд, перешла на 100-процентное биотопливо и чуть доработала аэродинамику машин ради зрелищности борьбы на овалах. То есть в целом все осталось так, как было в 2022-м. 

Дебютный уик-энд уже стартовал на улицах флоридского Сент-Питерсберга, и поул завоевал хорошо знакомый поклонникам Ф1 Ромен Грожан, который так пока и не смог победить в Америке, хотя уже не раз был очень к этому близок. Покорит ли француз вершину подиума – одна из интриг нового чемпионата. 

Вот еще пять важных вопросов, на которые должен ответить стартовавший сезон.

Джозеф Ньюгарден, Скотт Маклафлин и Уилл Пауэр, Team Penske Chevrolet

Джозеф Ньюгарден, Скотт Маклафлин и Уилл Пауэр, Team Penske Chevrolet

Фото: Майкл Льюитт / Motorsport Images

1. Кто возьмет верх в сражении гонщиков Penske?

Двукратный чемпион Джозеф Ньюгарден завершил три последних сезона на второй позиции. гонщику уже 32 года, он готовится начать седьмой сезон с Penske и известен своей безжалостностью на трассах. Сам американец признался, что не готов менять этот подход, несмотря ни на что. 

Действующий обладатель титула Уилл Пауэр действует иначе. Всем известно, что не имеет особого значению, какую позицию австралиец занимает на первых кругах – на последних он почти точно будет среди лидеров. А еще у Уилла невероятный квалификационный темп и умение находить возможности для обгона в гонках. 

А еще в Penske есть Скотт Маклафлин. Трехкратный победитель «кузовной» серии Supercars в прошлом году одержал три победы в IndyCar, но также допустил несколько ошибок. В 2023-м он явно станет сильнее.  

И следить за борьбой этой тройки будет очень интересно. 

Пато О'Уорд, Arrow McLaren Chevrolet

Пато О'Уорд, Arrow McLaren Chevrolet

Фото: Гэвин Бейкер / Motorsport Images

2. Сможет ли McLaren побороться за титул?

В американских гонках есть две топ-команды – Penske и Ganassi. Но весьма вероятно, что в новом сезоне мы увидим «большую тройку». Прежде главным преследователем лидеров была Andretti, но сейчас на эту роль настойчиво претендует McLaren.

Единственное, чего не хватало проекту Зака Брауна год назад – это стабильности. Но зимой  команда расширилась до трех машин, усилив состав Алексом Росси. Кроме того, у соперников удалось переманить нескольких ключевых сотрудников. 

Так что трио Росси, Пато О'Уорда и Феликса Розенквиста обещает стать крепким орешком для соперников. Как минимум один из них должен приехать на финал сезона с шансами на титул. 

Маркус Армстронг, Chip Ganassi Racing Honda

Маркус Армстронг, Chip Ganassi Racing Honda

Фото: IndyCar Series

3. Что получится из альянса Армстронг-Сато?

22-летний новозеландец, известный победами в Формуле 2, решил в поисках продолжения карьеры пересечь Атлантику. Его программа на первый сезон в составе Ganassi включает только городские трассы и классические автодромы. 

У гонщика совсем мало опыта, потому ему предстоит быстро учиться в незнакомом мире, опираясь на помощь команды. 

Схожая задача, в действительности, стоит и перед Такумой Сато. Японец, которому уже 46 лет, за три последних года выступал в трех разных командах. Теперь он будет подменять Армстронга на овальных этапах. Двукратному победителю «Инди-500» в Ganassi вполне можно рассчитывать на новые успехи. 

Посмотрим, кто их этой пары столь разных пилотов ярче проявит себя.

Колтон Херта, Andretti Autosport with Curb-Agajanian Honda

Колтон Херта, Andretti Autosport with Curb-Agajanian Honda

Фото: IndyCar Series

4. Как повлияет на Херту неудачная попытка перехода в Ф1?

Еще прошлым летом казалось, что Red Bull продавит-таки для Колтона Херты выступать в Ф1. Но FIA не захотела создавать прецедент с исключением из правил Суперлицензии, а остальные команды тотчас поддержали эту позицию – что, кстати, говорит об уровне американского пилота. 

Колтон быстр, умен, и обладает чемпионским подходом к работе. Его инженер Натан О'Рурк – вообще один из лучших в чемпионате. Но в 2022-м Херта слишком часто допускал невынужденные ошибки. Однако они с командой Andretti добились несомненного прогресса.

Если уж мечты об Ф1 пришлось отложить, если не расстаться и ними вовсе, то в 2023-м у Колтона есть все основания показать, какого гонщика в его лице потеряли Большие Призы. 

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Каллум Айлотт, Juncos Hollinger Racing Chevrolet

Каллум Айлотт, Juncos Hollinger Racing Chevrolet

Фото: IndyCar Series

5. Кто станет главной темной лошадкой? 

Здесь кандидатов два – бывший гонщик Академии Ferrari Каллум Айлотт и Давид Малукас. 

Уроженец Чикаго Малукас, родители которого перебрались в Штаты из Прибалтики, в 2021 году финишировал вторым в серии Indy Lights, а в минувшем сезоне ему не хватило всего нескольких кругов до победы в Иллинойсе. В новом чемпионате в составе Dale Coyne Racing ему точно по силам еще несколько раз подняться на пьедестал.

Айлотт, который поедет за маленькую команду Juncos Hollinger Racing – она лишь этой зимой расширилась с одной машины до двух – пока не поднимался на финише выше восьмого места. Но свою скорость британец подтвердил в финале прошлого сезона, показав второе время в квалификации на «Лагуна-Секе».

На тестах он тоже был быстр, так что вполне может сделать серьезный шаг вперед, опираясь на накопленный опыт. Лишь бы команда не подвела. 

Уилл Пауэр, Team Penske Chevrolet

Уилл Пауэр, Team Penske Chevrolet

Фото: Джейк Гэлстад / Motorsport Images

Состав участников IndyCar в сезоне 2023 года 

Команда Мотор Гонщик
A.J. Foyt Chevrolet 14 United States Сантино Феруччи
55 Denmark Беньямин Педерсен* 
Andretti Autosport Honda 26 United States Колтон Херта
27 United States Кайл Керквуд
28 France Ромен Грожан
29 Canada Девлин ДеФранческо
98 United States Марко Андретти**
McLaren Chevrolet 5 Mexico Пато О'Уорд
6 Sweden Феликс Розенквист
7 United States Алекс Росси
66 Brazil Тони Канаан**
Chip Ganassi Racing Honda 8 Sweden Маркус Эрикссон
9 New Zealand Скотт Диксон
10 Spain Алекс Палоу
11 New Zealand Маркус Армстронг*
Japan Такума Сато***
Dale Coyne Racing Honda 18 United States Давид Малукас
51 United States Стинг Рей Робб* 
Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports Chevrolet 24 United Kingdom Стефан Уилсон**
Ed Carpenter Racing Chevrolet 20 United States Конор Дэли
21 Netherlands Ринус ВиКей
33 United States Эд Карпентер
Juncos Hollinger Racing Chevrolet 77 United Kingdom Каллум Айлотт
78 Argentina Агустин Канапиньо* 
Meyer Shank Racing Honda 06 Brazil Элио Кастроневес
60 France Симон Пажено
Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 15 United States Грэм Рейхал
30 United Kingdom Джек Харви
44 United Kingdom Кэтрин Легг**
45 Denmark Кристиан Лундгор
Team Penske Chevrolet 2 United States Джозеф Ньюгарден
3 New Zealand Скотт Маклафлин
12 Australia Уилл Пауэр

*участник зачета новичков
**выступит только в «500 милях Индианаполиса»
***выступит только на овальных трассах (Сато – в качестве замены Армстронга)

Ромен Грожан, Andretti Autosport Honda

Ромен Грожан, Andretti Autosport Honda

Фото: Джейк Гэлстад / Motorsport Images

Календарь IndyCar на 2023 год 

Гонка Дата Трасса Тип
1 5 марта Сент-Питерсберг городская
2 2 апреля Техас овал
3 16 апреля Лонг-Бич городская
4 30 апреля Барбер стационарная
5 13 мая Индианаполис стационарная
6 28 мая Индианаполис («500 миль») овал
7 4 июня Детройт городская
8 18 июня «Роад-Америка» стационарная
9 2 июля Мид-Огайо стационарная
10 16 июля Торонто городская
11 22 июля Айова овал
12 23 июля
13 6 августа Нэшвилл городская
14 12 августа Индианаполис стационарная
15 27 августа Мэдисон овал
16 3 сентября Портленд стационарная
17 10 сентября «Лагуна-Сека» стационарная
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