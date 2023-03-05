Сегодня стартует новый сезон IndyCar с Грожаном. Чем он еще интересен?
Главная формульная серия Америки взяла старт в один уик-энд с Формулой 1. Дэвид Малшер-Лопес объяснил, чем могут привлечь эти гонки
Нынешний год станет для IndyCar последним перед дебютом новых гибридных моторов. Зимой серия сохранила всех своих главных звезд, перешла на 100-процентное биотопливо и чуть доработала аэродинамику машин ради зрелищности борьбы на овалах. То есть в целом все осталось так, как было в 2022-м.
Дебютный уик-энд уже стартовал на улицах флоридского Сент-Питерсберга, и поул завоевал хорошо знакомый поклонникам Ф1 Ромен Грожан, который так пока и не смог победить в Америке, хотя уже не раз был очень к этому близок. Покорит ли француз вершину подиума – одна из интриг нового чемпионата.
Вот еще пять важных вопросов, на которые должен ответить стартовавший сезон.
Джозеф Ньюгарден, Скотт Маклафлин и Уилл Пауэр, Team Penske Chevrolet
Фото: Майкл Льюитт / Motorsport Images
1. Кто возьмет верх в сражении гонщиков Penske?
Двукратный чемпион Джозеф Ньюгарден завершил три последних сезона на второй позиции. гонщику уже 32 года, он готовится начать седьмой сезон с Penske и известен своей безжалостностью на трассах. Сам американец признался, что не готов менять этот подход, несмотря ни на что.
Действующий обладатель титула Уилл Пауэр действует иначе. Всем известно, что не имеет особого значению, какую позицию австралиец занимает на первых кругах – на последних он почти точно будет среди лидеров. А еще у Уилла невероятный квалификационный темп и умение находить возможности для обгона в гонках.
А еще в Penske есть Скотт Маклафлин. Трехкратный победитель «кузовной» серии Supercars в прошлом году одержал три победы в IndyCar, но также допустил несколько ошибок. В 2023-м он явно станет сильнее.
И следить за борьбой этой тройки будет очень интересно.
Пато О'Уорд, Arrow McLaren Chevrolet
Фото: Гэвин Бейкер / Motorsport Images
2. Сможет ли McLaren побороться за титул?
В американских гонках есть две топ-команды – Penske и Ganassi. Но весьма вероятно, что в новом сезоне мы увидим «большую тройку». Прежде главным преследователем лидеров была Andretti, но сейчас на эту роль настойчиво претендует McLaren.
Единственное, чего не хватало проекту Зака Брауна год назад – это стабильности. Но зимой команда расширилась до трех машин, усилив состав Алексом Росси. Кроме того, у соперников удалось переманить нескольких ключевых сотрудников.
Так что трио Росси, Пато О'Уорда и Феликса Розенквиста обещает стать крепким орешком для соперников. Как минимум один из них должен приехать на финал сезона с шансами на титул.
Маркус Армстронг, Chip Ganassi Racing Honda
Фото: IndyCar Series
3. Что получится из альянса Армстронг-Сато?
22-летний новозеландец, известный победами в Формуле 2, решил в поисках продолжения карьеры пересечь Атлантику. Его программа на первый сезон в составе Ganassi включает только городские трассы и классические автодромы.
У гонщика совсем мало опыта, потому ему предстоит быстро учиться в незнакомом мире, опираясь на помощь команды.
Схожая задача, в действительности, стоит и перед Такумой Сато. Японец, которому уже 46 лет, за три последних года выступал в трех разных командах. Теперь он будет подменять Армстронга на овальных этапах. Двукратному победителю «Инди-500» в Ganassi вполне можно рассчитывать на новые успехи.
Посмотрим, кто их этой пары столь разных пилотов ярче проявит себя.
Колтон Херта, Andretti Autosport with Curb-Agajanian Honda
Фото: IndyCar Series
4. Как повлияет на Херту неудачная попытка перехода в Ф1?
Еще прошлым летом казалось, что Red Bull продавит-таки для Колтона Херты выступать в Ф1. Но FIA не захотела создавать прецедент с исключением из правил Суперлицензии, а остальные команды тотчас поддержали эту позицию – что, кстати, говорит об уровне американского пилота.
Колтон быстр, умен, и обладает чемпионским подходом к работе. Его инженер Натан О'Рурк – вообще один из лучших в чемпионате. Но в 2022-м Херта слишком часто допускал невынужденные ошибки. Однако они с командой Andretti добились несомненного прогресса.
Если уж мечты об Ф1 пришлось отложить, если не расстаться и ними вовсе, то в 2023-м у Колтона есть все основания показать, какого гонщика в его лице потеряли Большие Призы.
Каллум Айлотт, Juncos Hollinger Racing Chevrolet
Фото: IndyCar Series
5. Кто станет главной темной лошадкой?
Здесь кандидатов два – бывший гонщик Академии Ferrari Каллум Айлотт и Давид Малукас.
Уроженец Чикаго Малукас, родители которого перебрались в Штаты из Прибалтики, в 2021 году финишировал вторым в серии Indy Lights, а в минувшем сезоне ему не хватило всего нескольких кругов до победы в Иллинойсе. В новом чемпионате в составе Dale Coyne Racing ему точно по силам еще несколько раз подняться на пьедестал.
Айлотт, который поедет за маленькую команду Juncos Hollinger Racing – она лишь этой зимой расширилась с одной машины до двух – пока не поднимался на финише выше восьмого места. Но свою скорость британец подтвердил в финале прошлого сезона, показав второе время в квалификации на «Лагуна-Секе».
На тестах он тоже был быстр, так что вполне может сделать серьезный шаг вперед, опираясь на накопленный опыт. Лишь бы команда не подвела.
Уилл Пауэр, Team Penske Chevrolet
Фото: Джейк Гэлстад / Motorsport Images
Состав участников IndyCar в сезоне 2023 года
|Команда
|Мотор
|№
|Гонщик
|A.J. Foyt
|Chevrolet
|14
|Сантино Феруччи
|55
|Беньямин Педерсен*
|Andretti Autosport
|Honda
|26
|Колтон Херта
|27
|Кайл Керквуд
|28
|Ромен Грожан
|29
|Девлин ДеФранческо
|98
|Марко Андретти**
|McLaren
|Chevrolet
|5
|Пато О'Уорд
|6
|Феликс Розенквист
|7
|Алекс Росси
|66
|Тони Канаан**
|Chip Ganassi Racing
|Honda
|8
|Маркус Эрикссон
|9
|Скотт Диксон
|10
|Алекс Палоу
|11
|Маркус Армстронг*
|Такума Сато***
|Dale Coyne Racing
|Honda
|18
|Давид Малукас
|51
|Стинг Рей Робб*
|Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports
|Chevrolet
|24
|Стефан Уилсон**
|Ed Carpenter Racing
|Chevrolet
|20
|Конор Дэли
|21
|Ринус ВиКей
|33
|Эд Карпентер
|Juncos Hollinger Racing
|Chevrolet
|77
|Каллум Айлотт
|78
|Агустин Канапиньо*
|Meyer Shank Racing
|Honda
|06
|Элио Кастроневес
|60
|Симон Пажено
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|Honda
|15
|Грэм Рейхал
|30
|Джек Харви
|44
|Кэтрин Легг**
|45
|Кристиан Лундгор
|Team Penske
|Chevrolet
|2
|Джозеф Ньюгарден
|3
|Скотт Маклафлин
|12
|Уилл Пауэр
*участник зачета новичков
**выступит только в «500 милях Индианаполиса»
***выступит только на овальных трассах (Сато – в качестве замены Армстронга)
Ромен Грожан, Andretti Autosport Honda
Фото: Джейк Гэлстад / Motorsport Images
Календарь IndyCar на 2023 год
|Гонка
|Дата
|Трасса
|Тип
|1
|5 марта
|Сент-Питерсберг
|городская
|2
|2 апреля
|Техас
|овал
|3
|16 апреля
|Лонг-Бич
|городская
|4
|30 апреля
|Барбер
|стационарная
|5
|13 мая
|Индианаполис
|стационарная
|6
|28 мая
|Индианаполис («500 миль»)
|овал
|7
|4 июня
|Детройт
|городская
|8
|18 июня
|«Роад-Америка»
|стационарная
|9
|2 июля
|Мид-Огайо
|стационарная
|10
|16 июля
|Торонто
|городская
|11
|22 июля
|Айова
|овал
|12
|23 июля
|13
|6 августа
|Нэшвилл
|городская
|14
|12 августа
|Индианаполис
|стационарная
|15
|27 августа
|Мэдисон
|овал
|16
|3 сентября
|Портленд
|стационарная
|17
|10 сентября
|«Лагуна-Сека»
|стационарная
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