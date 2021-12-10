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Сато заменил Грожана в команде IndyCar

Автор:
, главный редактор

Японцу пришлось искать новое место, после того как его прежний коллектив предпочел сделать ставку на более молодых пилотов

Сато заменил Грожана в команде IndyCar

Экс-пилот Формулы 1 Такума Сато проведет следующий сезон в серии IndyCar в составе команды Dale Coyne Racing. Японский гонщик пришел в коллектив на место, освобожденное другим экс-пилотом Ф1 – Роменом Грожаном – в связи с заключением французом контракта с командой Andretti Autosport.

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Следующий сезон станет для Сато уже 13-м в американской серии. За это время японец, которому в январе исполнится 45 лет, одержал 6 побед в гонках, включая 2 триумфа в «500 милях Индианаполиса». Лучшим результатом пилота по итогам сезона стало 7-е место в общем зачете в 2020 году.

Последние четыре сезона Сато провел в составе команды Rahal Letterman Lanigan Racing, однако теперь этот коллектив делает ставку на более молодых пилотов. Три машины коллектива в следующем году будут пилотировать 32-летний Грэм Рейхол (сын совладельца команды, многократного чемпиона IndyCar Бобби Рейхола), 28-летний Джек Харви и 20-летний Кристиан Лундгор, которые два последних сезона провел в Формуле 2.

Ожидается, что напарником Сато по коллективу, полное название которого звучит как Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing, станет Дэвид Малукас, ставший в этом году вице-чемпионом младшей серии Indy Lights.

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