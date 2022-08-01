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IndyCar / Гран При Индианаполиса II Отчет о гонке

Росси впервые с 2019 года выиграл в IndyCar

Гонщик Anfretti вернулся на вершину подиума после паузы в 1133 дня, Маркус Эрикссон утратил лидерство в общем зачете

Александр Кабановский
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Росси впервые с 2019 года выиграл в IndyCar
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Алекс Росси стартовал в Индианаполисе – во второй раз в сезоне гонщики выступали на трассе внутри знаменитого овала – с первого ряда. Он оставался в группе лидеров до середины дистанции и возглавил гонку, когда на 42-м круге из-за отказа коробки передач остановился Колтон Херта. 

После этого темп Росси оказался для преследователей слишком высоким. Лишь экс-пилот Формулы 2 Кристиан Лундгор пытался удерживаться за американцем и в итоге добился лучшего в карьере второго результата. 

«У меня есть только одно слово – облегчение, – сказал после финиша довольный Росси. – Мы знали, что движемся в этом сезоне в верном направлении. Нашим козырем была психологическая устойчивость. Жаль, что так вышло с Колтоном, но это гонки, и здесь такое случается».

Обладатель поула Феликс Розенквист по ходу дистанции постепенно терял позиции и в итоге опустился на девятое место. 

Тройку лидеров в Индианаполисе замкнул Уилл Пауэр, который смог благодаря этому выйти в лидеры сезона. Занимавший до старта уик-энда первое место Маркус Эрикссон завалил квалификацию и начинал гонку только 25-м. Швед прорывался наверх, но до финишного флага отыграл только 14 позиций. 

Пеперь у Пауэра 431 очко, у Эрикссона – 422. Их ближайшим преследователем остается Джозеф Ньюгарден с 399 баллами. 

Сезон IndyCar продолжится через неделю в Нэшвилле.

Результаты гонки IndyCar в Индианаполисе  

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 1:48'39.1825  
2 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:48'42.7266 3.5441
3 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:48'54.0306 14.8481
4 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 1:48'55.1519 15.9694
5 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:48'57.6078 18.4253
6 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1:49'02.1451 22.9626
7 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:49'02.5367 23.3542
8 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1:49'02.7955 23.6130
9 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 1:49'03.6484 24.4659
10 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 1:49'06.8226 27.6401
11 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:49'14.2599 35.0774
12 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 1:49'22.2466 43.0641
13 David Malukas United States Dale Coyne Racing 1:49'29.3693 50.1868
14 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 1:49'31.1026 51.9201
15 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing 1:49'36.2894 57.1069
16 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 1:49'38.2352 59.0527
17 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1:49'39.3141 1'00.1316
18 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 1:49'40.9705 1'01.7880
19 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 1:49'42.6509 1'03.4684
20 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:49'43.7822 1'04.5997
21 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1:48'48.8874 1 Lap
22 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 1:48'59.5642 1 Lap
23 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 1:49'18.1559 1 Lap
24 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 1:01'48.1614 43 Laps
25 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 43'33.7245 51 Laps
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