Росси впервые с 2019 года выиграл в IndyCar

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Алекс Росси стартовал в Индианаполисе – во второй раз в сезоне гонщики выступали на трассе внутри знаменитого овала – с первого ряда. Он оставался в группе лидеров до середины дистанции и возглавил гонку, когда на 42-м круге из-за отказа коробки передач остановился Колтон Херта.
После этого темп Росси оказался для преследователей слишком высоким. Лишь экс-пилот Формулы 2 Кристиан Лундгор пытался удерживаться за американцем и в итоге добился лучшего в карьере второго результата.
«У меня есть только одно слово – облегчение, – сказал после финиша довольный Росси. – Мы знали, что движемся в этом сезоне в верном направлении. Нашим козырем была психологическая устойчивость. Жаль, что так вышло с Колтоном, но это гонки, и здесь такое случается».
Обладатель поула Феликс Розенквист по ходу дистанции постепенно терял позиции и в итоге опустился на девятое место.
Тройку лидеров в Индианаполисе замкнул Уилл Пауэр, который смог благодаря этому выйти в лидеры сезона. Занимавший до старта уик-энда первое место Маркус Эрикссон завалил квалификацию и начинал гонку только 25-м. Швед прорывался наверх, но до финишного флага отыграл только 14 позиций.
Пеперь у Пауэра 431 очко, у Эрикссона – 422. Их ближайшим преследователем остается Джозеф Ньюгарден с 399 баллами.
Сезон IndyCar продолжится через неделю в Нэшвилле.
Результаты гонки IndyCar в Индианаполисе
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