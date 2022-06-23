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IndyCar Новость

Розенквист продлил контракт с McLaren. Чемпионат ему выберут позже

Многолетнее соглашение со шведским пилотом построено так, что он может остаться в IndyCar, а может и вернуться в Формулу Е

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Журналист (Autosport)
Розенквист продлил контракт с McLaren. Чемпионат ему выберут позже
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Феликс Розенквист выступал в главной формульной серии Америки с 2019 года. Дебютный сезон он закончил на отличной шестой позиции, но затем результаты поползли вниз: 11-й в 2020-м и только 21-й в прошлом сезоне. 

Это неизбежно привело к появлению слухов о возможном увольнении 30-летнего шведа из команды McLaren SP. Тем более, на будущий сезон та уже договорилась о выступлениях с Алексом Росси и Пато О'Уордом, хотя ранее говорила о планах выставить три машины. 

В четверг коллектив Зака Брауна объявил, что оставляет Розенквиста. Правда, определенности это не добавило – о том, оставят шведа в IndyCar или переведут в новую программу McLaren в Формуле Е, обещали сообщить позже. 

У Розенквиста уже есть позитивный опыт гонок в электроформулах. Он два полных сезона стартовал там за Mahindra и одержал три победы. 

«Я рад остаться в McLaren, – цитирует пилота пресс-служба. – Команда расширяется в Формулу Е, что открывает для меня дополнительные возможности в США и Европе. Точные планы мы объявим в ближайшие недели».

Сезон IndyCar, где Феликс сейчас занимает восьмое место, продолжится в первый уик-энд июля в Мид-Огайо.

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