Президент техасского автодрома объяснил, чем NASCAR привлекательнее IndyCar

В минувшем сезоне этапы IndyCar прошли в 15 городах США, в то время как высший дивизион NASCAR использовал трассы в 23 населенных пунктах. NASCAR и IndyCar считаются главными гоночными сериями Соединенных Штатов. Босс овального автодрома в Форт-Уорте, штат Техас, Эдди Госсадж рассказал Motorsport.com, почему NASCAR оказалось проще договориться с большим числом трасс.

«Промоутеры NASCAR оставляют организаторам гонки 65% доходов от продажи трансляции телевизионным компаниям. IndyCar забирает себе все, — объяснил Госсадж. — Это основная проблема, которая делает IndyCar не таким желанным чемпионатом. Так было даже в лучшие годы этой серии. И именно поэтому мы видим столь частую сменяемость автодромов, которые принимают у себя этапы IndyCar».

Из календаря IndyCar действительно почти каждый сезон исчезают те или иные этапы, на смену которым приходят новые. График NASCAR более стабилен: одни и те же трассы принимают гонки высшего дивизиона десятилетиями.

В 2020 году этап в Форт-Уорте может стать первой гонкой в сезоне IndyCar. Заезд запланирован на 6 июня. Поскольку сейчас неясно, завершится ли пандемия к этому сроку, у Госсаджа спросили, как он отнесется к перспективе провести гонку без зрителей. Президент техасского автодрома ответил отказом. В качестве причины Госсадж назвал ту же самую ситуацию с доходами от телетрансляций: без собственной доли проведение гонки IndyCar теряет экономический смысл.

Помимо IndyCar спидвей в Техасе принимает у себя сразу две гонки Кубка NASCAR в год. Второй заезд намечен на октябрь, а вот первый отменили из-за коронавируса. Примечательно, что речь о переносе не идет: гонку именно отменили, а не отложили, как некоторые другие. И теперь Госсадж рассчитывает на объединение этапов IndyCar и NASCAR в Форт-Уорте в рамках одного уикенда.

«Вот уже 20 лет я пытаюсь устроить сдвоенный этап IndyCar и NASCAR в одни выходные, — рассказал президент техасского автодрома. — Мы добились большого успеха, когда в 1997 году нам удалось в рамках одного уикенда объединить дивизион NASCAR Trucks и IndyCar. И если нам удастся вновь это организовать, то мы получим взаимовыгодную историю. Оба чемпионата от этого выиграют.

У моего предложения есть сторонники в администрациях обеих гоночных серий — и если мне удастся собрать в одной комнате исполнительного директора IndyCar Марка Майлза, президента NASCAR Стива Фелпса и [отвечающего за телетрансляции] продюсера NBC/NBCSN Сэма Флада, у нас все получится. Ну или не в одной комнате, а хотя бы в рамках одного телефонного разговора.

Но все они в личных разговорах со мной выражают этой идее поддержку — а когда речь заходит о коллективном обсуждении, отказываются устраивать общую встречу. И все же я уверен: рано или поздно это случится. А если мыслить широко, то было бы здорово провести у нас в один и тот же уикенд гонки всех ключевых дивизионы NASCAR — Кубок, Xfinity и Truck — вместе с этапом IndyCar».