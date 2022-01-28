Последний шанс принять участие в глобальном опросе болельщиков IndyCar

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IndyCar и сеть Motorsport Network дали старт опросу 2022 года на 11 языках в начале января с сотрудничестве с Nielsen Sports, чтобы оценить взгляды гоночных болельщиков всего мира.

Он включает вопросы о любимых гонщиках и командах, и подобно невероятно упорной борьбе на реальных трассах, здесь тоже развернулось острое сражение за звание самого популярного участника IndyCar.

За несколько часов до окончания голосования разница между тремя лидирующими командами не превышает 3%, а если говорить о гонщиках, то здесь первая пятерка укладывается в 5%, а в первую десятку входят спортсмены из семи разных стран.

Десятки тысяч болельщиков из 130 стран уже дали свои ответы, что показывает серьезный международный интерес и внимание болельщиков к главной формульной серии Северной Америки.

Опрос закрывается вечером воскресенья, когда вся собранная информация будет передана для анализу специалистам Nielsen Sports, лидера в этой области. Так что у вас остался последний шанс высказаться.

Если вам есть, что сказать – сделайте это здесь!

Опрос болельщиков 2022 года стал первым, нацеленным именно на IndyCar. Он призван собрать мнение болельщиков по широкому спектру вопросов – от зрительских привычек до способов улучшить чемпионат. Также затронуты ключевые темы, не относящиеся к гонкам – окружающая среда, равноправие и другие.

Кроме того, специальный раздел посвящен росту популярности киберспорта у болельщиков IndyCar. Сейчас компания Motorsport Games разрабатывает видеоигру IndyCar, которая выйдет в 2023 году.

Эс-Джей Людтке, глава IndyCar по маркетингу, сказал: «Мы считаем наших зрителей важными партнерами роста спорта, потому очень хотим услышать их в рамках это важной партнерской инициативы с командой Motorsport Network».

Ключевые результаты опроса будут опубликованы по ходу дебютного этапа NTT IndyCar на этапе в Сент-Питерсберге, Флорида, в конце февраля.

Кроме того, цифровая копия отчета будет доступна по всему миру – ее можно будет скачать на Motorsport Network.

Глобальный опрос болельщиков IndyCar и Motorsport Network Фото: Motorsport.com