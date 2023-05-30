Победа в «Инди-500» принесла Ньюгардену $3,6 миллиона

Общий фонд выплат, который формируется из нескольких источников, в 2023 году составил 17 миллионов долларов ($17 021 500, если говорить максимально точно) – это новый рекорд, который на миллион превышает прошлогоднюю сумму.

Большая часть этих денег, разумеется, досталась победившему Джозефу Ньюгардену. Американец из команды Penske, который на последнем круге опередил Маркуса Эрикссона, пополнил свой банковский баланс суммой в $3,666 млн – так много не получил прежде ни один участник «500 миль».

Сам Эрикссон заработал $1,043 млн, а вот занявшему третье место Сантино Ферруччи достались «всего» $481 тысяча. Дело в том, что сумма призовых определяется не только позицией в итоговом протоколе, но и множеством событий по ходу гонки и даже до ее начала.

Именно поэтому обладатель поула Алекс Палоу за четвертое место на финише заработал $801 тысячу. Еще один пример подобной несправедливости: призовые Такумы Сато за седьмой результат составили 217 тысяч, а отставший на круг и приехавший лишь 18-м Джек Харви получил 472 тысячи.

Средний размер выплат в 2023-м составил 500 тысяч долларов против 485 годом ранее.

В то же время, организаторы гонки не смогли собрать рекордную аудиторию на трибунах: посмотреть за 200 кругами по овалу собрались 330 тысяч человек – семь лет назад зрителей было 350 тысяч.