Предыдущая / Лундгор впервые выиграл в IndyCar, прервав победную серию Палоу
IndyCar / Айова I Отчет о гонке

Победа Ньюгардена в Айове возродила интригу в IndyCar

Лидер сезона Алекс Палоу финишировал на овале в городке Ньютон только восьмым, что лишило его части прежнего преимущества в таблице общего зачета

Александр Кабановский
Автор:
Джозеф Ньюгарден, Team Penske Chevrolet, победный финиш

Двойной уик-энд заокеанской формульной серии в Айове начался субботней гонкой, сценарий которой получился довольно прямолинейным. Стартовавший с поула Уилл Пауэр долго лидировал, а его партнеры по Penske Скотт Маклафлин и Джозеф Ньюгарден удерживали две следующие позиции. 

Перестановки начались только после сотни кругов, когда после десятка поворотов, пройденных бок о бок, Ньюгардену удалось-таки отобрать у Маклафлина второе место. 

А на 145-м круге лидировавший Пауэр допустил единственную в этот день ошибку, задев по касательной барьер трека. Действующему чемпиону удалось продолжить гонку, но соперники воспользовались его заминкой, оттеснив на пятое место. 

 

Собственно, после этого позиции вновь оставались стабильными до самого клетчатого флага, а окончательно не уснуть зрителям помогли авария Грэма Рейхола да столкновение пилотов на пит-лейне. 

Ньюгарден выиграл в третий раз в сезоне и в 28-й в карьере, благодаря чему его отставание от лидера сезона Алекса Палоу, который финишировал восьмым, сократилось со 126 до 98 очков.

Маклафлин и Пато О'Уорд дополнили призовой подиум, следом финишировал Маркус Эрикссон. 

Этап в Ньютоне продолжится в воскресенье.

Результаты субботней гонки IndyCar в Айове (250 кругов)

Поз. Гонщик Команда Время / Отст.
1 Джозеф Ньюгaрден Team Penske 1:33'40.4758
2 Скотт Маклафлин Team Penske +3.3755
3 Патрисио О'Уорд McLaren +9.6072
4 Маркус Эрикссон Chip Ganassi Racing +14.6385
5 Уилл Пауэр Team Penske +22.4025
6 Скотт Диксон Chip Ganassi Racing +1 круг
7 Кайл Керквуд Andretti Autosport +1 круг
8 Алекс Палоу Chip Ganassi Racing +1 круг
9 Такума Сато Chip Ganassi Racing +1 круг
10 Алекс Росси McLaren +1 круг
Поделились
Комментарии

Лундгор впервые выиграл в IndyCar, прервав победную серию Палоу
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал

Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал

Формула 1
Гран При Венгрии

Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал

Ньюгарден выиграл и вторую гонку IndyCar в Айове

Ньюгарден выиграл и вторую гонку IndyCar в Айове

IndyCar
Айова II

Ньюгарден выиграл и вторую гонку IndyCar в Айове Ньюгарден выиграл и вторую гонку IndyCar в Айове

Sky пригласила детей комментировать Ф1. Они поругались с Росбергом

Sky пригласила детей комментировать Ф1. Они поругались с Росбергом

Формула 1
Гран При Венгрии

Sky пригласила детей комментировать Ф1. Они поругались с Росбергом Sky пригласила детей комментировать Ф1. Они поругались с Росбергом

Самое важное:

«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса

«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса

F1 Формула 1

«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса «Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса

Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023

Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023 Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023

Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал

Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал

Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа

Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.