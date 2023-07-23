Победа Ньюгардена в Айове возродила интригу в IndyCar

Двойной уик-энд заокеанской формульной серии в Айове начался субботней гонкой, сценарий которой получился довольно прямолинейным. Стартовавший с поула Уилл Пауэр долго лидировал, а его партнеры по Penske Скотт Маклафлин и Джозеф Ньюгарден удерживали две следующие позиции.

Перестановки начались только после сотни кругов, когда после десятка поворотов, пройденных бок о бок, Ньюгардену удалось-таки отобрать у Маклафлина второе место.

А на 145-м круге лидировавший Пауэр допустил единственную в этот день ошибку, задев по касательной барьер трека. Действующему чемпиону удалось продолжить гонку, но соперники воспользовались его заминкой, оттеснив на пятое место.

Собственно, после этого позиции вновь оставались стабильными до самого клетчатого флага, а окончательно не уснуть зрителям помогли авария Грэма Рейхола да столкновение пилотов на пит-лейне.

Ньюгарден выиграл в третий раз в сезоне и в 28-й в карьере, благодаря чему его отставание от лидера сезона Алекса Палоу, который финишировал восьмым, сократилось со 126 до 98 очков.

Маклафлин и Пато О'Уорд дополнили призовой подиум, следом финишировал Маркус Эрикссон.

Этап в Ньютоне продолжится в воскресенье.

Результаты субботней гонки IndyCar в Айове (250 кругов)

Поз. Гонщик Команда Время / Отст. 1 Джозеф Ньюгaрден Team Penske 1:33'40.4758 2 Скотт Маклафлин Team Penske +3.3755 3 Патрисио О'Уорд McLaren +9.6072 4 Маркус Эрикссон Chip Ganassi Racing +14.6385 5 Уилл Пауэр Team Penske +22.4025 6 Скотт Диксон Chip Ganassi Racing +1 круг 7 Кайл Керквуд Andretti Autosport +1 круг 8 Алекс Палоу Chip Ganassi Racing +1 круг 9 Такума Сато Chip Ganassi Racing +1 круг 10 Алекс Росси McLaren +1 круг