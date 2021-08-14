Пилот McLaren взял поул на этапе IndyCar, Грожан – 3-й
Одной из звезд квалификации в Индианаполисе стал дебютант серии, известный болельщикам по выступлениям в Формуле 2
Пато О`Уорд, выступающий в составе команды McLaren SP, выиграл квалификацию очередного этапа серии IndyCar, который в эти выходные проходит на дорожной трассе в Индианаполисе. Хотя на своем самом быстром круге мексиканец был близок к потере контроля над машиной в 10-м повороте, в итоге пилот на 0,0067 секунды опередил Уилла Пауэра из команды Penske.
Напомним, в настоящий момент О`Уорд является ближайшим преследователем двух возглавляющих общий зачет пилотов команды Ganassi: мексиканец отстает на 48 очков от лидирующего Алекса Палоу и всего на 6 – от многократного чемпиона Скотта Диксона. Палоу при этом будет стартовать 6-м, а вот Диксон из-за ошибки в первом сегменте квалификации остался за пределами дюжины лучших.
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Третий результат в квалификации показал Ромен Грожан, в этом году проводящий первый сезон в IndyCar после завершения карьеры в Ф1. При этом француз уступил О`Уорду уже достаточно много – больше двух десятых секунды.
Примечательно, что дорожная трасса в Индианаполисе (куда серия уже приезжала в мае) пока является самой удачной для Грожана. Во время своего первого выступления на этом автодроме Ромен выиграл квалификацию и финишировал вторым – эти поул-позиция и подиум до сих пор остаются для пилота единственными за время выступлений в IndyCar.
Плотную борьбу за 3-е место (гонщиков разделило всего 0,0015 секунды) экс-пилот Ф1 вел с еще одним европейцем – Кристианом Лундгором, выступающим сейчас в Формуле 2. Голландец дебютировал в американском чемпионате в составе коллектива Rahal Letterman Lanigan – и с первой попытки смог пробиться в финальный сегмент в квалификации, где добыл себе место во втором ряду.
В качестве гостя на этап в Индианаполисе приехал еще один экс-пилот Ф1 – Алекс Элбон, являющийся сейчас тест-пилотом команды Red Bull и выступающий в чемпионате DTM. Информации о каких-либо переговорах гонщика с конкретными коллективами американской серии пока нет – в паддоке же Элбон пообщался с Грожаном и посидел в кокпите одного из автомобилей команды Dale Coyne Racing, в составе которой выступает француз.
Гонка в Индианаполисе пройдет сегодня вечером, старт должен быть дан в 20:00 по московскому времени.
Результаты второго сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Патрисио О'Уорд
|Schmidt Peterson Motorsports
|2
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|0.006
|0.006
|3
|Ромен Грожан
|Dale Coyne Racing
|0.027
|0.020
|4
|Кристиан Лундгор
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|0.028
|0.001
|5
|Колтон Херта
|Andretti Autosport
|0.048
|0.019
|6
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|0.114
|0.065
|7
|Джек Харви
|Michael Shank Racing
|0.172
|0.058
|8
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|0.238
|0.065
|9
|Ринус Калмтаут
|Ed Carpenter Racing
|0.306
|0.067
|10
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|0.309
|0.003
|11
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|0.319
|0.010
|12
|Симон Пажено
|Team Penske
|0.419
|0.100
|Полные результаты
Результаты первого сегмента (группа № 2)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|2
|Кристиан Лундгор
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|0.064
|0.064
|3
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|0.142
|0.078
|4
|Ромен Грожан
|Dale Coyne Racing
|0.209
|0.066
|5
|Патрисио О'Уорд
|Schmidt Peterson Motorsports
|0.222
|0.013
|6
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|0.264
|0.041
|7
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|0.375
|0.111
|8
|Такума Сато
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|0.430
|0.055
|9
|Эд Джонс
|Dale Coyne Racing
|0.449
|0.018
|10
|Феликс Розенквист
|Schmidt Peterson Motorsports
|0.547
|0.098
|11
|Джимми Джонсон
|Chip Ganassi Racing
|0.875
|0.328
|12
|Джеймс Хинчклифф
|Andretti Autosport
|1.094
|0.218
|13
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|1.279
|0.184
|14
|Долтон Келлет
|A.J. Foyt Enterprises
|1.562
|0.283
|Полные результаты
Результаты первого сегмента (группа № 1)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Mph
|1
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|123.670
|2
|Джек Харви
|Michael Shank Racing
|0.181
|0.181
|123.355
|3
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|0.314
|0.132
|123.125
|4
|Симон Пажено
|Team Penske
|0.317
|0.003
|123.120
|5
|Колтон Херта
|Andretti Autosport
|0.390
|0.073
|122.993
|6
|Ринус Калмтаут
|Ed Carpenter Racing
|0.422
|0.031
|122.939
|7
|Райан Хантер-Рей
|Andretti Autosport
|0.509
|0.087
|122.788
|8
|Себастьен Бурдэ
|A.J. Foyt Enterprises
|0.551
|0.042
|122.716
|9
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|0.559
|0.007
|122.703
|10
|Макс Чилтон
|Carlin
|0.575
|0.015
|122.676
|11
|Скотт Маклафлин
|Team Penske
|0.668
|0.093
|122.516
|12
|Элио Кастроневес
|Michael Shank Racing
|0.733
|0.064
|122.406
|13
|Ар-Си Энерсон
|Top Gun Racing
|1.335
|0.602
|121.386
|14
|Коди Вар
|Dale Coyne Racing
|2.758
|1.422
|119.045
|Полные результаты