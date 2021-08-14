Пилот McLaren взял поул на этапе IndyCar, Грожан – 3-й

Пато О`Уорд, выступающий в составе команды McLaren SP, выиграл квалификацию очередного этапа серии IndyCar, который в эти выходные проходит на дорожной трассе в Индианаполисе. Хотя на своем самом быстром круге мексиканец был близок к потере контроля над машиной в 10-м повороте, в итоге пилот на 0,0067 секунды опередил Уилла Пауэра из команды Penske.

Напомним, в настоящий момент О`Уорд является ближайшим преследователем двух возглавляющих общий зачет пилотов команды Ganassi: мексиканец отстает на 48 очков от лидирующего Алекса Палоу и всего на 6 – от многократного чемпиона Скотта Диксона. Палоу при этом будет стартовать 6-м, а вот Диксон из-за ошибки в первом сегменте квалификации остался за пределами дюжины лучших.

Третий результат в квалификации показал Ромен Грожан, в этом году проводящий первый сезон в IndyCar после завершения карьеры в Ф1. При этом француз уступил О`Уорду уже достаточно много – больше двух десятых секунды.

Примечательно, что дорожная трасса в Индианаполисе (куда серия уже приезжала в мае) пока является самой удачной для Грожана. Во время своего первого выступления на этом автодроме Ромен выиграл квалификацию и финишировал вторым – эти поул-позиция и подиум до сих пор остаются для пилота единственными за время выступлений в IndyCar.

Плотную борьбу за 3-е место (гонщиков разделило всего 0,0015 секунды) экс-пилот Ф1 вел с еще одним европейцем – Кристианом Лундгором, выступающим сейчас в Формуле 2. Голландец дебютировал в американском чемпионате в составе коллектива Rahal Letterman Lanigan – и с первой попытки смог пробиться в финальный сегмент в квалификации, где добыл себе место во втором ряду.

В качестве гостя на этап в Индианаполисе приехал еще один экс-пилот Ф1 – Алекс Элбон, являющийся сейчас тест-пилотом команды Red Bull и выступающий в чемпионате DTM. Информации о каких-либо переговорах гонщика с конкретными коллективами американской серии пока нет – в паддоке же Элбон пообщался с Грожаном и посидел в кокпите одного из автомобилей команды Dale Coyne Racing, в составе которой выступает француз.

Гонка в Индианаполисе пройдет сегодня вечером, старт должен быть дан в 20:00 по московскому времени.

Результаты второго сегмента

Результаты первого сегмента (группа № 2)

Результаты первого сегмента (группа № 1)