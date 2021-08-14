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IndyCar / Гран При Индианаполиса II Отчет о квалификации

Пилот McLaren взял поул на этапе IndyCar, Грожан – 3-й

Автор:
, главный редактор

Одной из звезд квалификации в Индианаполисе стал дебютант серии, известный болельщикам по выступлениям в Формуле 2

Пилот McLaren взял поул на этапе IndyCar, Грожан – 3-й

Пато О`Уорд, выступающий в составе команды McLaren SP, выиграл квалификацию очередного этапа серии IndyCar, который в эти выходные проходит на дорожной трассе в Индианаполисе. Хотя на своем самом быстром круге мексиканец был близок к потере контроля над машиной в 10-м повороте, в итоге пилот на 0,0067 секунды опередил Уилла Пауэра из команды Penske.

Напомним, в настоящий момент О`Уорд является ближайшим преследователем двух возглавляющих общий зачет пилотов команды Ganassi: мексиканец отстает на 48 очков от лидирующего Алекса Палоу и всего на 6 – от многократного чемпиона Скотта Диксона. Палоу при этом будет стартовать 6-м, а вот Диксон из-за ошибки в первом сегменте квалификации остался за пределами дюжины лучших.

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Третий результат в квалификации показал Ромен Грожан, в этом году проводящий первый сезон в IndyCar после завершения карьеры в Ф1. При этом француз уступил О`Уорду уже достаточно много – больше двух десятых секунды.

Примечательно, что дорожная трасса в Индианаполисе (куда серия уже приезжала в мае) пока является самой удачной для Грожана. Во время своего первого выступления на этом автодроме Ромен выиграл квалификацию и финишировал вторым – эти поул-позиция и подиум до сих пор остаются для пилота единственными за время выступлений в IndyCar.

Плотную борьбу за 3-е место (гонщиков разделило всего 0,0015 секунды) экс-пилот Ф1 вел с еще одним европейцем – Кристианом Лундгором, выступающим сейчас в Формуле 2. Голландец дебютировал в американском чемпионате в составе коллектива Rahal Letterman Lanigan – и с первой попытки смог пробиться в финальный сегмент в квалификации, где добыл себе место во втором ряду.

В качестве гостя на этап в Индианаполисе приехал еще один экс-пилот Ф1 – Алекс Элбон, являющийся сейчас тест-пилотом команды Red Bull и выступающий в чемпионате DTM. Информации о каких-либо переговорах гонщика с конкретными коллективами американской серии пока нет – в паддоке же Элбон пообщался с Грожаном и посидел в кокпите одного из автомобилей команды Dale Coyne Racing, в составе которой выступает француз.

Гонка в Индианаполисе пройдет сегодня вечером, старт должен быть дан в 20:00 по московскому времени.

Результаты второго сегмента

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports    
2 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 0.006 0.006
3 France Ромен Грожан United States Dale Coyne Racing 0.027 0.020
4 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 0.028 0.001
5 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 0.048 0.019
6 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 0.114 0.065
7 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 0.172 0.058
8 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 0.238 0.065
9 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 0.306 0.067
10 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 0.309 0.003
11 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 0.319 0.010
12 France Симон Пажено United States Team Penske 0.419 0.100
Полные результаты

Результаты первого сегмента (группа № 2)

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 United States Александр Росси United States Andretti Autosport    
2 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 0.064 0.064
3 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 0.142 0.078
4 France Ромен Грожан United States Dale Coyne Racing 0.209 0.066
5 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 0.222 0.013
6 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 0.264 0.041
7 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 0.375 0.111
8 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 0.430 0.055
9 United Arab Emirates Эд Джонс United States Dale Coyne Racing 0.449 0.018
10 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 0.547 0.098
11 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 0.875 0.328
12 Canada Джеймс Хинчклифф United States Andretti Autosport 1.094 0.218
13 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1.279 0.184
14 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1.562 0.283
Полные результаты

Результаты первого сегмента (группа № 1)

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Mph
1 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske     123.670
2 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 0.181 0.181 123.355
3 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 0.314 0.132 123.125
4 France Симон Пажено United States Team Penske 0.317 0.003 123.120
5 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 0.390 0.073 122.993
6 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 0.422 0.031 122.939
7 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 0.509 0.087 122.788
8 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 0.551 0.042 122.716
9 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 0.559 0.007 122.703
10 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin 0.575 0.015 122.676
11 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 0.668 0.093 122.516
12 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 0.733 0.064 122.406
13 United States Ар-Си Энерсон Top Gun Racing 1.335 0.602 121.386
14 United States Коди Вар United States Dale Coyne Racing 2.758 1.422 119.045
Полные результаты
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