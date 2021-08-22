Пилот McLaren вышел в лидеры серии IndyCar

Джозеф Ньюгарден, выступающий в составе команды Penske, выиграл очередную гонку серии IndyCar, состоявшуюся на овальной трассе в Мэдисоне. Гонка также привела к смене лидера общего зачета: Патрисио О`Уорд (на фото) из команды McLaren SP, финишировав вторым, оттеснил с первой строчке турнирной таблицы Алекса Палоу, представляющего коллектив Ganassi.

Стартовавший третьим Ньюгарден на протяжении двух третей гонки вел борьбу с другими пилотами из первой квалификационной тройки – стартовавшим с поула товарищем по команде Уиллом Пауэром и Колтоном Хертой, выступающим за Andretti. Гонщики менялись местами и на трассе, и во время пит-стопов – в итоге во время второй волны дозаправок от лидеров отстал Пауэр, а за треть дистанции до финиша Херта сошел из-за поломки привода.

Неудачно прошла гонка для пилотов команды Ganassi – особенно для Палоу и Скотта Диксона, которые перед началом гонки занимали первое и третье места в общем зачете. Автомобили обоих пилотов пострадали в аварии на 66-м круге, виновником которой стал Ринус ван Кальмтхут (известный в Америке как Ринус Ви-Кей).

В итоге оба гонщика Ganassi не добрались до финиша. Для Палоу этот сход стал вторым подряд после поломки мотора на гонке на дорожной трассе в Индианаполисе. И если две гонки назад испанец лидировал в серии с преимуществом в 42 балла, теперь он уступает О`Уорду 7 очков. Ньюгардена победа в Мэдисоне вывела на третье место с отставанием в 22 балла.

Ромен Грожан закончил свою первую овальную гонку на 14-й и последней позиции. Темп француза был не слишком стабилен (хотя в отдельных эпизодах экс-пилот Ф1 уверенно опережал более опытных соперников) – но главной причиной потерь для Грожана стал заезд на пит-стоп непосредственно перед очередным появлением желтых флагов. В противном случае гонщик вполне мог закончить заезд в первой десятке.