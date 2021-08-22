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IndyCar / Мэдисон Отчет о гонке

Пилот McLaren вышел в лидеры серии IndyCar

Автор:
, главный редактор

Патрисио О`Уорд финишировал на подиуме – а его главные соперники до финиша не добрались

Пилот McLaren вышел в лидеры серии IndyCar

Джозеф Ньюгарден, выступающий в составе команды Penske, выиграл очередную гонку серии IndyCar, состоявшуюся на овальной трассе в Мэдисоне. Гонка также привела к смене лидера общего зачета: Патрисио О`Уорд (на фото) из команды McLaren SP, финишировав вторым, оттеснил с первой строчке турнирной таблицы Алекса Палоу, представляющего коллектив Ganassi.

Стартовавший третьим Ньюгарден на протяжении двух третей гонки вел борьбу с другими пилотами из первой квалификационной тройки – стартовавшим с поула товарищем по команде Уиллом Пауэром и Колтоном Хертой, выступающим за Andretti. Гонщики менялись местами и на трассе, и во время пит-стопов – в итоге во время второй волны дозаправок от лидеров отстал Пауэр, а за треть дистанции до финиша Херта сошел из-за поломки привода.

Неудачно прошла гонка для пилотов команды Ganassi – особенно для Палоу и Скотта Диксона, которые перед началом гонки занимали первое и третье места в общем зачете. Автомобили обоих пилотов пострадали в аварии на 66-м круге, виновником которой стал Ринус ван Кальмтхут (известный в Америке как Ринус Ви-Кей).

 

В итоге оба гонщика Ganassi не добрались до финиша. Для Палоу этот сход стал вторым подряд после поломки мотора на гонке на дорожной трассе в Индианаполисе. И если две гонки назад испанец лидировал в серии с преимуществом в 42 балла, теперь он уступает О`Уорду 7 очков. Ньюгардена победа в Мэдисоне вывела на третье место с отставанием в 22 балла.

Ромен Грожан закончил свою первую овальную гонку на 14-й и последней позиции. Темп француза был не слишком стабилен (хотя в отдельных эпизодах экс-пилот Ф1 уверенно опережал более опытных соперников) – но главной причиной потерь для Грожана стал заезд на пит-стоп непосредственно перед очередным появлением желтых флагов. В противном случае гонщик вполне мог закончить заезд в первой десятке.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske      
2 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 0.539 0.539  
3 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 5.866 5.326  
4 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 6.662 0.796  
5 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 7.796 1.134  
6 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 8.261 0.465  
7 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 14.025 5.764  
8 France Симон Пажено United States Team Penske 15.542 1.516  
9 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 18.767 3.225  
10 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 20.120 1.353  
11 United States Конор Дэли United Kingdom Carlin 22.103 1.982  
12 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 24.558 2.454  
13 Brazil Тони Канаан United States Chip Ganassi Racing 26.836 2.278  
14 France Ромен Грожан United States Dale Coyne Racing 1 Lap 1 Lap  
15 Canada Джеймс Хинчклифф United States Andretti Autosport 17 Laps 16 Laps  
16 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 49 Laps 32 Laps  
17 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 60 Laps 11 Laps  
18 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 75 Laps 15 Laps  
19 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 160 Laps 85 Laps  
20 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 196 Laps 36 Laps  
21 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 196 Laps 0.070  
22 United States Эд Карпентер United States Ed Carpenter Racing 206 Laps 10 Laps  
23 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 256 Laps 50 Laps  
24 United Arab Emirates Эд Джонс United States Dale Coyne Racing 258 Laps 2 Laps  
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