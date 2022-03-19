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IndyCar / Техас Новости

Пилот McLaren выиграл квалификацию IndyCar в Техасе

Тем временем гонщик, прославившийся титулами в австралийском кузовном чемпионате, демонстрирует, что неплохо освоился в гонках формул

Пилот McLaren выиграл квалификацию IndyCar в Техасе
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Феликс Розенквист, выступающий на автомобиле Dallara-Chevrolet за команду McLaren SP, стал победителем квалификации на втором этапе серии IndyCar, который в эти выходные проходит на трассе в техасском городе Форт-Уорт. Поул стал для шведского пилота вторым за три с небольшим сезона выступлений в американском чемпионате – и первым на овальной трассе.

Главным соперником Розенквиста в борьбе за поул стал лидирующий в серии новозеландец Скотт Маклафлин. Гонщик, прославившийся тремя титулами в австралийском кузовном чемпионате Supercars, свой дебютный полный сезон в IndyCar закончил только на 14-м месте – а в этом году выиграл открывавшую сезон гонку в Сент-Питерсберге. Второй результат, который пилот команды Penske показал на квалификации в Форт-Уорте, лишний раз доказывает, что недавний успех Маклафлина не был случайностью.

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Стартовая решетка гонки XPEL 375

Позиция Гонщик Команда
1 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports
2 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske
3 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing
4 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske
5 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing
6 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing
7 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske
8 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing
9 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport
10 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports
11 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing
12 United States Александр Росси United States Andretti Autosport
13 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport
14 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing
15 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing
16 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing
17 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport
18 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing
19 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD
20 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing
21 United States Эд Карпентер United States Ed Carpenter Racing
22 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises
23 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises
24 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing
25 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing
26 United States Джей-Ар Хильдебранд United States A.J. Foyt Enterprises
27 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing
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