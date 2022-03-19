Пилот McLaren выиграл квалификацию IndyCar в Техасе

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Феликс Розенквист, выступающий на автомобиле Dallara-Chevrolet за команду McLaren SP, стал победителем квалификации на втором этапе серии IndyCar, который в эти выходные проходит на трассе в техасском городе Форт-Уорт. Поул стал для шведского пилота вторым за три с небольшим сезона выступлений в американском чемпионате – и первым на овальной трассе.

Главным соперником Розенквиста в борьбе за поул стал лидирующий в серии новозеландец Скотт Маклафлин. Гонщик, прославившийся тремя титулами в австралийском кузовном чемпионате Supercars, свой дебютный полный сезон в IndyCar закончил только на 14-м месте – а в этом году выиграл открывавшую сезон гонку в Сент-Питерсберге. Второй результат, который пилот команды Penske показал на квалификации в Форт-Уорте, лишний раз доказывает, что недавний успех Маклафлина не был случайностью.

Стартовая решетка гонки XPEL 375