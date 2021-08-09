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IndyCar / Гран При Индианаполиса II Новости

Пилот Ф2 Лундгор дебютирует в IndyCar

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Протеже Alpine выступит в ближайший уик-энд в Индианаполисе за команду Rahal Letterman Lanigan

Пилот Ф2 Лундгор дебютирует в IndyCar

Ранее Кристиан Лундгор уже участвовал в тестах с RLL на трассе «Барбер». 20-летний датчанин заменит в команде Сантино Ферруччи.

«Я очень доволен тем, как Кристиан отработал на тестах, – сказал совладелец RLL Бобби Рейхол. – Мы ждем от него хорошего выступления в Индианаполисе. Для него это будет новый опыт и серьезный вызов, так как на этом этапе тренировок будет меньше, чем на других.

Но это традиционная трасса, очень похожая на европейские, ведь она проектировалась для Ф1. Думаю, с ней у него не возникнет больших проблем, если сравнивать с другими трассами IndyCar.

У нас нет каких-то серьезных ожиданий от его дебюта, надо просто выполнять свою работу».

Сам пилот добавил: «По ходу карьеры мне уже довелось управлять несколькими невероятными гоночными автомобилями, и я с нетерпением жду возможности официально добавить в этот список машину IndyCar.

Я постарался как можно лучше подготовиться и сейчас чувствую, что готов принять нвый вызов в сражении с очень талантливыми пилотами. В этом сезоне я часто смотрел гонки IndyCar, и возможность принять в них участие – это просто невероятно».

Глава Alpine F1 Team Давиде Бривио одобрил новую программу Лундгора, чем фактически подтвердил отсутствие у того шансов оказаться в Формуле 1.

Ферруччи, которого заменил датчанин, выступал за RLL на нерегулярной основе. Он провел пять гонок, и финишировал на шестом месте в «Инди-500».

В общем зачете Формулы 2 Лундгор в этом сезоне занимает только 12-е место. Год назад он одержал в серии две победы и финишировал седьмым.

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Эрикссон взлетел в воздух на пути к победе в Нэшвилле
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