Первый этап IndyCar перенесен, сезон начнется на месяц позже

Организаторы серии IndyCar объявили о переносе городской гонки в Сент-Питерсберге с 7 марта на 25 апреля. Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в штате Флорида, где в последние недели ежедневно регистрируется около 15 тысяч новых случаев заражения COVID.

Обычно гонка в Сент-Питерсберге открывает сезон IndyCar – однако теперь ее перенос делает первым этапом сезона гонку на трассе «Барбер Моторспортс Парк» в штате Алабама. Она состоится 11 апреля.

В прошлом году этап на городской трассе во Флориде также был перенесен, став из первого последним – и именно в Сент-Питерсберге новозеландец Скотт Диксон оформил свой шестой чемпионский титул в американской серии.