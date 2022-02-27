Первый этап IndyCar выиграла звезда кузовных гонок

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Первый этап нового сезона серии IndyCar, прошедший на городской трассе в Сент-Питерсберге, закончился победой Скотта Маклафлина, выступающего за команду Penske на автомобиле Dallara с мотором Chevrolet.

Этот успех стал для новозеландского пилота первым за время выступлений в американской серии. Напомним, Маклафлин получил известность благодаря участию в австралийской кузовной серии Supercar, где трижды становился чемпионом – причем в составе команды DJR Team Penske, где Роджер Пенске является владельцем контрольного пакета акций. Маклафлин провел первую гонку в IndyCar в конце позапрошлого года, а в прошлом сезоне выступил в серии по полной программе.

Новозеландец закончил на подиуме уже свою четвертую гонку в американском чемпионате (закончив на 2-м месте одну из гонок на овальной трассе в Техасе), однако до сегодняшнего дня этот подиум остался для Маклафлина единственным – в общем зачете гонщик стал только 14-м.

В этот гоночный уик-энд Маклафлин выиграл квалификацию и смог сохранить лидерство до самого финиша. Не менее ярким, впрочем, стало выступление Алекса Палоу, действующего чемпиона серии. Испанец, стартовав 10-м, смог к последним кругам гонки пробиться на 2-ю позицию и даже имел определенные шансы выиграть заезд.