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IndyCar / Сент-Питерсберг Отчет о гонке

Первый этап IndyCar выиграла звезда кузовных гонок

Трехкратный чемпион австралийской серии Supercars начал с победы второй полный сезон в американской сериии

Первый этап IndyCar выиграла звезда кузовных гонок
Кирилл Качнов
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Первый этап нового сезона серии IndyCar, прошедший на городской трассе в Сент-Питерсберге, закончился победой Скотта Маклафлина, выступающего за команду Penske на автомобиле Dallara с мотором Chevrolet.

Этот успех стал для новозеландского пилота первым за время выступлений в американской серии. Напомним, Маклафлин получил известность благодаря участию в австралийской кузовной серии Supercar, где трижды становился чемпионом – причем в составе команды DJR Team Penske, где Роджер Пенске является владельцем контрольного пакета акций. Маклафлин провел первую гонку в IndyCar в конце позапрошлого года, а в прошлом сезоне выступил в серии по полной программе.

Новозеландец закончил на подиуме уже свою четвертую гонку в американском чемпионате (закончив на 2-м месте одну из гонок на овальной трассе в Техасе), однако до сегодняшнего дня этот подиум остался для Маклафлина единственным – в общем зачете гонщик стал только 14-м.

В этот гоночный уик-энд Маклафлин выиграл квалификацию и смог сохранить лидерство до самого финиша. Не менее ярким, впрочем, стало выступление Алекса Палоу, действующего чемпиона серии. Испанец, стартовав 10-м, смог к последним кругам гонки пробиться на 2-ю позицию и даже имел определенные шансы выиграть заезд.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske    
2 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 0.509 0.509
3 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 2.467 1.957
4 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 15.844 13.377
5 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 18.452 2.608
6 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 20.651 2.198
7 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 21.418 0.766
8 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 22.027 0.609
9 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 22.367 0.339
10 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing 23.274 0.906
11 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 24.424 1.150
12 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 26.275 1.850
13 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 31.668 5.393
14 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 33.598 1.929
15 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 34.214 0.616
16 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 36.260 2.045
17 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 39.036 2.775
18 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 58.124 19.087
19 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 58.722 0.598
20 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 59.163 0.441
21 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1'00.135 0.972
22 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 1'02.861 2.725
23 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 1 Lap 1 Lap
24 Colombia Татьяна Кальдерон United States A.J. Foyt Enterprises 3 Laps 2 Laps
25 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 38 Laps 35 Laps
26 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 77 Laps 39 Laps
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