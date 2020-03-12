Первая гонка IndyCar пройдет без зрителей, есть риск отмены
Важное решение было принято буквально через сутки после пресс-конференции, на которой власти Сент-Питерсберга рассказали о планах провести соревнования в полном объеме.
Запланированная на ближайшее воскресенье гонка на городской трассе в Сент-Питерсберге – первый этап престижной серии IndyCar – пройдет без зрителей. Об этом в четверг объявил мэр американского города Рик Криземан.
Еще в среду сам Криземан и промоутер гонки Кевин Сэйвори провели пресс-конференцию, на который объявили, что соревнования состоятся без каких-либо ограничений. Комментируя столь быстрое изменение своей позиции, мэр заявил в интервью местной газете Tampa Bay Times: «За последний день мы узнали, что случай коронавируса был зафиксирован на похожем на наше мероприятии на открытом воздухе – Мотоциклетной неделе в Дайтоне. А также на одной крупной отраслевой конференции в соседнем городе».
Однозначно утверждать, что гонка в Сент-Питерсберге состоится, пока рано: власти рассматривают разные варианты развития событий. Между тем организаторы чемпионата NASCAR уже перенесли на неопределенное время гонку, которая должна была пройти 22 марта в Хоумстеде.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Сент-Питерсберг
|Автор
|Кирилл Качнов
Первая гонка IndyCar пройдет без зрителей, есть риск отмены
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