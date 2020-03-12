Первая гонка IndyCar пройдет без зрителей, есть риск отмены

Запланированная на ближайшее воскресенье гонка на городской трассе в Сент-Питерсберге – первый этап престижной серии IndyCar – пройдет без зрителей. Об этом в четверг объявил мэр американского города Рик Криземан.

Еще в среду сам Криземан и промоутер гонки Кевин Сэйвори провели пресс-конференцию, на который объявили, что соревнования состоятся без каких-либо ограничений. Комментируя столь быстрое изменение своей позиции, мэр заявил в интервью местной газете Tampa Bay Times: «За последний день мы узнали, что случай коронавируса был зафиксирован на похожем на наше мероприятии на открытом воздухе – Мотоциклетной неделе в Дайтоне. А также на одной крупной отраслевой конференции в соседнем городе».

Однозначно утверждать, что гонка в Сент-Питерсберге состоится, пока рано: власти рассматривают разные варианты развития событий. Между тем организаторы чемпионата NASCAR уже перенесли на неопределенное время гонку, которая должна была пройти 22 марта в Хоумстеде.