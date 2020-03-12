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IndyCar / Сент-Питерсберг / Новость

Первая гонка IndyCar пройдет без зрителей, есть риск отмены

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Первая гонка IndyCar пройдет без зрителей, есть риск отмены
Автор:
, Главный редактор
12 мар. 2020 г., 16:49

Важное решение было принято буквально через сутки после пресс-конференции, на которой власти Сент-Питерсберга рассказали о планах провести соревнования в полном объеме.

Запланированная на ближайшее воскресенье гонка на городской трассе в Сент-Питерсберге – первый этап престижной серии IndyCar – пройдет без зрителей. Об этом в четверг объявил мэр американского города Рик Криземан.

Еще в среду сам Криземан и промоутер гонки Кевин Сэйвори провели пресс-конференцию, на который объявили, что соревнования состоятся без каких-либо ограничений. Комментируя столь быстрое изменение своей позиции, мэр заявил в интервью местной газете Tampa Bay Times: «За последний день мы узнали, что случай коронавируса был зафиксирован на похожем на наше мероприятии на открытом воздухе – Мотоциклетной неделе в Дайтоне. А также на одной крупной отраслевой конференции в соседнем городе».

Однозначно утверждать, что гонка в Сент-Питерсберге состоится, пока рано: власти рассматривают разные варианты развития событий. Между тем организаторы чемпионата NASCAR уже перенесли на неопределенное время гонку, которая должна была пройти 22 марта в Хоумстеде.

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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Сент-Питерсберг
Автор Кирилл Качнов

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Сент-Питерсберг

Сент-Питерсберг

13 мар. - 15 мар.

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