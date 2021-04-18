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IndyCar / Бирмингем / Новость

Первая гонка Грожана в IndyCar началась с завала. Но Ромен был ни при чем!

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, Главный редактор

Серьезный завал на старте заезда в Алабаме устроил двукратный чемпион серии

Первая гонка Грожана в IndyCar началась с завала. Но Ромен был ни при чем!

Сразу несколько машин выбыло из гонки на первом круге гонки на трассе «Барбер Парк», открывшей новый сезон американской серии IndyCar.

Виновником инцидента стал двукратный чемпион турнира Джозеф Ньюгарден. На выходе из одного из поворотов машину команды Penske повело – и попытки американца восстановить контроль над ней не увенчались успехом. Болид развернуло и потащило поперек трассы – при этом стартовавший с 8-го места Ньюгарден находился в середине пелотона и столкновения с соперниками были неизбежны. В результате из гонки выбыли пятеро спортсменов (включая еще одного экс-чемпиона серии, Райана Хантер-Рея) – впрочем, трое из них смогли вернуться в гонке после длительного ремонта в боксах.

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Примечательно, что в инциденте никак не поучаствовал дебютирующий в серии Ромен Грожан, который по ходу своей многолетней карьеры в Формуле 1 запомнился скорее авариями, чем успешными выступлениями. На старте француз сохранил 7-е место, завоеванное ранее по ходу квалификации, да и после рестарта чувствовал себя во второй половине первой десятки вполне уверенно. Ситуацию подпортила заминка на одном из пит-стопов, но и после нее Грожан смог завершить свою первую гонку в американской серии на 10-й позиции. 

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Пит-стопы во многом решили и судьбу гонки в целом. Стартовавшие с двух первых позиций Патрисио О'Уорд (McLaren SP) и Александр Росси (Andretti) действовали по стандартной для трассы в Алабаме схеме с тремя пит-стопами, в то время как три следующих гонщика после двух выездов автомобиля безопасности в начале заезда решили ограничиться двумя посещениями боксов.

Второй вариант оказался более выигрышным: преимущество свежей резины не позволило О'Уорду, откатившемуся после третьего пит-стопа за пределы первой тройки, вернуться в число претендентов на победу. В результате первым линию финиша пересек стартовавший третьим Алекс Палоу: 24-летний испанец, который проводит свой второй сезон в IndyCar, одержал свою первую победу в американской серии и начал с этой победы выступления за знаменитую команду Ganassi.

Еще один звездный дебютант серии, многократный чемпион NASCAR Джимми Джонсон, закончил свою первую гонку в IndyCar на 19-й позиции, уступив победителю 3 круга.

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing      
2 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 0.401 0.401  
3 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 2.988 2.586  
4 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 3.974 0.986  
5 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 10.696 6.722  
6 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 13.875 3.178  
7 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 18.738 4.863  
8 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 20.070 1.331  
9 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 20.560 0.490  
10 France Ромен Грожан Dale Coyne Racing with RWR 45.080 24.520  
11 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 50.078 4.998  
12 France Симон Пажено United States Team Penske 59.052 8.973  
13 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1'05.588 6.536  
14 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 1'06.056 0.467  
15 United Arab Emirates Эд Джонс Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 1'08.409 2.353  
16 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1'09.107 0.698  
17 Canada Джеймс Хинчклифф Andretti Steinbrenner Autosport 1 Lap 1 Lap  
18 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1 Lap 38.120  
19 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 3 Laps 2 Laps  
20 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin 4 Laps 1 Lap  
21 Sweden Феликс Розенквист Arrow McLaren SP 28 Laps 24 Laps  
22 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 65 Laps 37 Laps  
23 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 90 Laps 25 Laps  
24 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 90 Laps 0.930  
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О'Уорд взял поул в Алабаме, Грожан стал седьмым и лучшим из новичков

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О'Уорд взял поул в Алабаме, Грожан стал седьмым и лучшим из новичков
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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Бирмингем
Пилоты Джозеф Ньюгарден
Автор Кирилл Качнов

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