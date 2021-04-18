Сразу несколько машин выбыло из гонки на первом круге гонки на трассе «Барбер Парк», открывшей новый сезон американской серии IndyCar.

Виновником инцидента стал двукратный чемпион турнира Джозеф Ньюгарден. На выходе из одного из поворотов машину команды Penske повело – и попытки американца восстановить контроль над ней не увенчались успехом. Болид развернуло и потащило поперек трассы – при этом стартовавший с 8-го места Ньюгарден находился в середине пелотона и столкновения с соперниками были неизбежны. В результате из гонки выбыли пятеро спортсменов (включая еще одного экс-чемпиона серии, Райана Хантер-Рея) – впрочем, трое из них смогли вернуться в гонке после длительного ремонта в боксах.

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Примечательно, что в инциденте никак не поучаствовал дебютирующий в серии Ромен Грожан, который по ходу своей многолетней карьеры в Формуле 1 запомнился скорее авариями, чем успешными выступлениями. На старте француз сохранил 7-е место, завоеванное ранее по ходу квалификации, да и после рестарта чувствовал себя во второй половине первой десятки вполне уверенно. Ситуацию подпортила заминка на одном из пит-стопов, но и после нее Грожан смог завершить свою первую гонку в американской серии на 10-й позиции.

Пит-стопы во многом решили и судьбу гонки в целом. Стартовавшие с двух первых позиций Патрисио О'Уорд (McLaren SP) и Александр Росси (Andretti) действовали по стандартной для трассы в Алабаме схеме с тремя пит-стопами, в то время как три следующих гонщика после двух выездов автомобиля безопасности в начале заезда решили ограничиться двумя посещениями боксов.

Второй вариант оказался более выигрышным: преимущество свежей резины не позволило О'Уорду, откатившемуся после третьего пит-стопа за пределы первой тройки, вернуться в число претендентов на победу. В результате первым линию финиша пересек стартовавший третьим Алекс Палоу: 24-летний испанец, который проводит свой второй сезон в IndyCar, одержал свою первую победу в американской серии и начал с этой победы выступления за знаменитую команду Ganassi.

Еще один звездный дебютант серии, многократный чемпион NASCAR Джимми Джонсон, закончил свою первую гонку в IndyCar на 19-й позиции, уступив победителю 3 круга.