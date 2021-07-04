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IndyCar / Мид-Огайо Отчет о гонке

Penske одержала первую за год победу в гонке IndyCar

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, Главный редактор

Джозеф Ньюгарден в третий раз подряд стартовал с поула – и наконец-то смог не упустить победу на предпоследнем (и последнем тоже) круге

Penske одержала первую за год победу в гонке IndyCar

Джозеф Ньюгарден, выступающий за команду Penske, выиграл очередной этап серии IndyCar, прошедший на трассе «Мид-Огайо». 

Днем раньше американец в третий раз подряд выиграл квалификацию – однако и это, и лидерство в течение почти всего заезда еще не выглядели гарантией победы в гонке. Ведь два предыдущих этапа запомнились зрителям тем, что на обоих Ньюгарден терял победу на предпоследнем круге. Но на этот раз пилот Penske все-таки довел дело до победы, ставшей и для двукратного чемпиона серии, и для его знаменитой команды первой в сезоне.

Другим пилотам, имеющим на своем счету титулы, повезло меньше. К примеру, уже на первом круге инцидент отбросил далеко назад Райана Хантер-Рея, а несколькими кругами позже Уилла Пауэра развернуло после контакта со Скоттом Диксоном – и в остановившийся  болид австралийца влетела машина Эда Джонса (ни один из участников столкновения не пострадал).

 

Вторым гонку закончил экс-пилот Ф1 Маркус Эрикссон – стартовав 3-м, швед переместился на позицию выше благодаря проблемам с топливным оборудованием, которые испортили гонку Колтону Херте.

Финишировавший третьим Алекс Палоу имеет все основания быть довольным результатом. Во-первых, по ходу заезда он смог отыграть четыре позиции. А во-вторых, его преимущество над соперниками в общем зачете только выросло: если перед началом уик-энда испанец выигрывал у Патрисио О`Уорда 28 очков, то теперь выигрывает 39.

Еще больше позиций отыграл за время гонки Ромен Грожан: стартовавший 18-м француз добрался до финиша 7-м. 

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske      
2 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 0.879 0.879  
3 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 22.235 21.356  
4 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 32.377 10.142  
5 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 33.141 0.763  
6 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 34.122 0.981  
7 France Ромен Грожан United States Dale Coyne Racing 35.163 1.040  
8 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 35.692 0.529  
9 United States Сантино Ферруччи United States Rahal Letterman Lanigan Racing 35.993 0.300  
10 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 50.331 14.338  
11 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 52.001 1.669  
12 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 52.425 0.423  
13 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 56.848 4.423  
14 France Симон Пажено United States Team Penske 58.349 1.501  
15 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 58.812 0.463  
16 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 59.639 0.827  
17 Canada Джеймс Хинчклифф United States Andretti Autosport 1'07.512 7.872  
18 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin 1'08.053 0.540  
19 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 1'08.479 0.426  
20 United States Райан Норман United States Dale Coyne Racing 1 Lap 1 Lap  
21 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1 Lap 16.354  
22 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 1 Lap 22.216  
23 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 2 Laps 1 Lap  
24 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 2 Laps 29.909  
25 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 77 Laps 75 Laps  
26 United Arab Emirates Эд Джонс United States Dale Coyne Racing 77 Laps 3.516  
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Ньюгарден выиграл поул в IndyCar с разницей в 0,0031 секунды

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