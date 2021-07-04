Penske одержала первую за год победу в гонке IndyCar

Джозеф Ньюгарден, выступающий за команду Penske, выиграл очередной этап серии IndyCar, прошедший на трассе «Мид-Огайо».

Днем раньше американец в третий раз подряд выиграл квалификацию – однако и это, и лидерство в течение почти всего заезда еще не выглядели гарантией победы в гонке. Ведь два предыдущих этапа запомнились зрителям тем, что на обоих Ньюгарден терял победу на предпоследнем круге. Но на этот раз пилот Penske все-таки довел дело до победы, ставшей и для двукратного чемпиона серии, и для его знаменитой команды первой в сезоне.

Другим пилотам, имеющим на своем счету титулы, повезло меньше. К примеру, уже на первом круге инцидент отбросил далеко назад Райана Хантер-Рея, а несколькими кругами позже Уилла Пауэра развернуло после контакта со Скоттом Диксоном – и в остановившийся болид австралийца влетела машина Эда Джонса (ни один из участников столкновения не пострадал).

Вторым гонку закончил экс-пилот Ф1 Маркус Эрикссон – стартовав 3-м, швед переместился на позицию выше благодаря проблемам с топливным оборудованием, которые испортили гонку Колтону Херте.

Финишировавший третьим Алекс Палоу имеет все основания быть довольным результатом. Во-первых, по ходу заезда он смог отыграть четыре позиции. А во-вторых, его преимущество над соперниками в общем зачете только выросло: если перед началом уик-энда испанец выигрывал у Патрисио О`Уорда 28 очков, то теперь выигрывает 39.

Еще больше позиций отыграл за время гонки Ромен Грожан: стартовавший 18-м француз добрался до финиша 7-м.