Чемпион IndyCar 2016 года Симон Пажено выиграл первую гонку в этом сезоне. На овале в Айове 36-летний француз стартовал последним, но быстро начал прорываться наверх.

Со старта лидерство захватил обладатель поул-позиции Конор Дэли. На 14-м круге его опередил Джозеф Ньюгарден. Действующий чемпион тут же уехал вперед, оставив Дэли оборонять вторую позицию от пилота Penske Уилла Пауэра. К 50-му кругу австралиец смог опередить Конора, но к тому моменту Ньюгарден оторвался уже на 5,7 секунд.

Пауэр бросился в погоню за напарником. Развязка их противостояния наступила на 70-м круге, когда Пауэр свернул на пит-стоп. Механики быстро обслужили Уилла и даже успели подкрутить ему переднее антикрыло, чтобы помочь справиться с недостаточной поворачиваемостью. Ньюгарден остановился на круг позже. Пит-стоп Джозефа оказался длиннее; в результате американец выехал из боксов в двух секундах позади соперника.

Благодаря альтернативной тактике в лидеры вышел Такума Сато, а партнеры по Penske бросились за ним в погоню. Ньюгарден неуклонно сокращал свое отставание от Пауэра: к 110 кругу между ними возникла борьба, а на 125-м Джозеф смог опередить напарника. Все это время наверх прорывался Пажено – к середине гонки Симон вошел в группу лидеров, а на 132-м круге атаковал и прошел Пауэра.

На следующей волне пит-стопов Пауэр вновь опередил Ньюгардена за счет более ранней остановки в боксах – но на сей раз Джозеф не успел отыграться. Механики плохо закрепили левое переднее колесо на машине Пауэра и вскоре оно отлетело. На трех колесах Уилл врезался в стену и выбыл из гонки.

Судьи тут же выпустили автомобиль безопасности. Ситуацией воспользовались пилоты, еще не успевшие совершить пит-стоп. Одним из таких везунчиков стал Симон Пажено: француз сэкономил время на дозаправке под желтым флагом и вернулся на трассу шестым. Последующее столкновение на рестарте лишило Пажено еще нескольких соперников.

В результате Симон смог опередить партнеров по команде McLaren Оливера Эскью и Патрисио О'Уорда и выиграть гонку. В общем зачете Пажено вышел на вторую позицию позади победителя трех первых гонок Скотта Диксона, О'Уорд закрепился на третьем месте в итоговой классификации.

Результаты гонки: