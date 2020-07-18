Пажено выиграл гонку IndyCar в Айове при старте с последнего места
Пилот команды Penske одержал зрелищную победу в гонке на овале
Чемпион IndyCar 2016 года Симон Пажено выиграл первую гонку в этом сезоне. На овале в Айове 36-летний француз стартовал последним, но быстро начал прорываться наверх.
Со старта лидерство захватил обладатель поул-позиции Конор Дэли. На 14-м круге его опередил Джозеф Ньюгарден. Действующий чемпион тут же уехал вперед, оставив Дэли оборонять вторую позицию от пилота Penske Уилла Пауэра. К 50-му кругу австралиец смог опередить Конора, но к тому моменту Ньюгарден оторвался уже на 5,7 секунд.
Пауэр бросился в погоню за напарником. Развязка их противостояния наступила на 70-м круге, когда Пауэр свернул на пит-стоп. Механики быстро обслужили Уилла и даже успели подкрутить ему переднее антикрыло, чтобы помочь справиться с недостаточной поворачиваемостью. Ньюгарден остановился на круг позже. Пит-стоп Джозефа оказался длиннее; в результате американец выехал из боксов в двух секундах позади соперника.
Благодаря альтернативной тактике в лидеры вышел Такума Сато, а партнеры по Penske бросились за ним в погоню. Ньюгарден неуклонно сокращал свое отставание от Пауэра: к 110 кругу между ними возникла борьба, а на 125-м Джозеф смог опередить напарника. Все это время наверх прорывался Пажено – к середине гонки Симон вошел в группу лидеров, а на 132-м круге атаковал и прошел Пауэра.
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На следующей волне пит-стопов Пауэр вновь опередил Ньюгардена за счет более ранней остановки в боксах – но на сей раз Джозеф не успел отыграться. Механики плохо закрепили левое переднее колесо на машине Пауэра и вскоре оно отлетело. На трех колесах Уилл врезался в стену и выбыл из гонки.
Судьи тут же выпустили автомобиль безопасности. Ситуацией воспользовались пилоты, еще не успевшие совершить пит-стоп. Одним из таких везунчиков стал Симон Пажено: француз сэкономил время на дозаправке под желтым флагом и вернулся на трассу шестым. Последующее столкновение на рестарте лишило Пажено еще нескольких соперников.
В результате Симон смог опередить партнеров по команде McLaren Оливера Эскью и Патрисио О'Уорда и выиграть гонку. В общем зачете Пажено вышел на вторую позицию позади победителя трех первых гонок Скотта Диксона, О'Уорд закрепился на третьем месте в итоговой классификации.
Результаты гонки:
|Позиция
|#
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|1
|22
|Симон Пажено
|Team Penske
|250
|2
|9
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|250
|0.495
|3
|7
|Оливер Эскью
|Arrow McLaren SP
|250
|7.212
|4
|5
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren SP
|250
|13.989
|5
|1
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|250
|16.735
|6
|27
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|250
|19.600
|7
|60
|Джек Харви
|Michael Shank Racing
|250
|20.048
|8
|59
|Конор Дэли
|Carlin
|250
|20.534
|9
|8
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|250
|20.738
|10
|30
|Такума Сато
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|249
|1 Lap
|11
|55
|Алекс Палоу
|Dale Coyne Racing with Team Goh
|249
|1 Lap
|12
|15
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|248
|2 Laps
|13
|18
|Сантино Ферруччи
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|247
|3 Laps
|14
|10
|Феликс Розенквист
|Chip Ganassi Racing
|247
|3 Laps
|15
|20
|Эд Карпентер
|Ed Carpenter Racing
|247
|3 Laps
|16
|28
|Райан Хантер-Рей
|Andretti Autosport
|247
|3 Laps
|17
|4
|Чарли Кимболл
|A.J. Foyt Enterprises
|245
|5 Laps
|18
|14
|Тони Канаан
|A.J. Foyt Enterprises
|213
|37 Laps
|19
|88
|Колтон Херта
|Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|156
|94 Laps
|20
|21
|Ринус Кальмтут
|Ed Carpenter Racing
|156
|94 Laps
|21
|12
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|142
|108 Laps
|22
|98
|Марко Андретти
|Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
|128
|122 Laps
|23
|26
|Зак Вич
|Andretti Autosport
|95
|155 Laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Айова
|Сессия
|Гонка 1
|Местонахождение
|Айова
|Пилоты
|Симон Пажено
|Команды
|Team Penske
|Автор
|Дэвид Малшер