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IndyCar / Айова / Отчет о гонке

Пажено выиграл гонку IndyCar в Айове при старте с последнего места

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Пажено выиграл гонку IndyCar в Айове при старте с последнего места
Автор:
18 июл. 2020 г., 08:27

Пилот команды Penske одержал зрелищную победу в гонке на овале

Чемпион IndyCar 2016 года Симон Пажено выиграл первую гонку в этом сезоне. На овале в Айове 36-летний француз стартовал последним, но быстро начал прорываться наверх.

Со старта лидерство захватил обладатель поул-позиции Конор Дэли. На 14-м круге его опередил Джозеф Ньюгарден. Действующий чемпион тут же уехал вперед, оставив Дэли оборонять вторую позицию от пилота Penske Уилла Пауэра. К 50-му кругу австралиец смог опередить Конора, но к тому моменту Ньюгарден оторвался уже на 5,7 секунд.

Пауэр бросился в погоню за напарником. Развязка их противостояния наступила на 70-м круге, когда Пауэр свернул на пит-стоп. Механики быстро обслужили Уилла и даже успели подкрутить ему переднее антикрыло, чтобы помочь справиться с недостаточной поворачиваемостью. Ньюгарден остановился на круг позже. Пит-стоп Джозефа оказался длиннее; в результате американец выехал из боксов в двух секундах позади соперника.

Благодаря альтернативной тактике в лидеры вышел Такума Сато, а партнеры по Penske бросились за ним в погоню. Ньюгарден неуклонно сокращал свое отставание от Пауэра: к 110 кругу между ними возникла борьба, а на 125-м Джозеф смог опередить напарника. Все это время наверх прорывался Пажено – к середине гонки Симон вошел в группу лидеров, а на 132-м круге атаковал и прошел Пауэра.

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На следующей волне пит-стопов Пауэр вновь опередил Ньюгардена за счет более ранней остановки в боксах – но на сей раз Джозеф не успел отыграться. Механики плохо закрепили левое переднее колесо на машине Пауэра и вскоре оно отлетело. На трех колесах Уилл врезался в стену и выбыл из гонки.

Судьи тут же выпустили автомобиль безопасности. Ситуацией воспользовались пилоты, еще не успевшие совершить пит-стоп. Одним из таких везунчиков стал Симон Пажено: француз сэкономил время на дозаправке под желтым флагом и вернулся на трассу шестым. Последующее столкновение на рестарте лишило Пажено еще нескольких соперников. 

В результате Симон смог опередить партнеров по команде McLaren Оливера Эскью и Патрисио О'Уорда и выиграть гонку. В общем зачете Пажено вышел на вторую позицию позади победителя трех первых гонок Скотта Диксона, О'Уорд закрепился на третьем месте в итоговой классификации.

Результаты гонки:

Позиция # Гонщик Команда Круги Отрыв
1 22 France Симон Пажено United States Team Penske 250  
2 9 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 250 0.495
3 7 United States Оливер Эскью Arrow McLaren SP 250 7.212
4 5 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 250 13.989
5 1 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 250 16.735
6 27 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 250 19.600
7 60 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 250 20.048
8 59 United States Конор Дэли United Kingdom Carlin 250 20.534
9 8 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 250 20.738
10 30 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 249 1 Lap
11 55 Spain Алекс Палоу Dale Coyne Racing with Team Goh 249 1 Lap
12 15 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 248 2 Laps
13 18 United States Сантино Ферруччи Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 247 3 Laps
14 10 Sweden Феликс Розенквист United States Chip Ganassi Racing 247 3 Laps
15 20 United States Эд Карпентер United States Ed Carpenter Racing 247 3 Laps
16 28 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 247 3 Laps
17 4 United States Чарли Кимболл United States A.J. Foyt Enterprises 245 5 Laps
18 14 Brazil Тони Канаан United States A.J. Foyt Enterprises 213 37 Laps
19 88 United States Колтон Херта Andretti Harding Steinbrenner Autosport 156 94 Laps
20 21 Netherlands Ринус Кальмтут United States Ed Carpenter Racing 156 94 Laps
21 12 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 142 108 Laps
22 98 United States Марко Андретти Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 128 122 Laps
23 26 United States Зак Вич United States Andretti Autosport 95 155 Laps
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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Айова
Сессия Гонка 1
Местонахождение Айова
Пилоты Симон Пажено
Команды Team Penske
Автор Дэвид Малшер

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