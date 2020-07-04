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IndyCar / Гран При Индианаполиса / Отчет о квалификации

Пауэр взял поул на этапе IndyCar в Индианаполисе

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Пауэр взял поул на этапе IndyCar в Индианаполисе
Автор:
, Главный редактор
4 июл. 2020 г., 11:26

Следом за австралийцем квалифицировались Джек Харви и Колтон Херта

Уилл Пауэр выиграл квалификацию второго этапа серии IndyCar, который в эти выходные проходит в Индианаполисе.

Для соревнований, которые известны как Гран Индианаполиса, используется дорожная трасса, проложенная внутри знаменитого овала. Для Пауэра этот этап обычно складывается успешно. К примеру, нынешняя победа в квалификации стала дня него четвертой на этой трассе, хотя Гран При Индианаполиса проводится только в седьмой раз.

Также Пауэру принадлежат три победы в шести состоявшихся на дорожной трассе гонках. Остальные три успеха на счету Симона Пажено. Однако француз. также выступающий за команду Penske, провел квалификацию неудачно – не смог выйти в финальную часть и начнет гонку только с 20-й позиции.

В результате ближайшим соперником Пауэра и обладателем второго места на стартовой решетке стал Джек Харви. 27-летний британец известен как двукратный вице-чемпион серии Indy Lights – а в IndyCar c 2017 года провел 16 гонок, в одной из которых финишировал третьим. Третье место занял Колтон Херта. В пятерку также попали Грэм Рейхол и Оливер Эскью. Гонка состоится вечером в субботу, 4 июля.

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Результаты финального сегмента квалификации

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1'10.177  
2 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 1'10.365 0.187
3 United States Колтон Херта Andretti Harding Steinbrenner Autosport 1'10.519 0.341
4 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1'10.584 0.406
5 United States Оливер Эскью Arrow McLaren SP 1'10.840 0.662
6 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 0.000  
Полные результаты

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Позиции пилотов на старте гонки

Позиция Гонщик Команда
1 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske
2 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing
3 United States Колтон Херта Andretti Harding Steinbrenner Autosport
4 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing
5 United States Оливер Эскью Arrow McLaren SP
6 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske
7 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing
8 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing
9 Sweden Феликс Розенквист United States Chip Ganassi Racing
10 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin
11 United States Александр Росси United States Andretti Autosport
12 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport
13 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP
14 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing
15 United States Сантино Ферруччи Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
16 United States Спенсер Пигот Rahal Letterman Lanigan Racing with Citrone/Buhl A
17 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing
18 Netherlands Ринус Кальмтут United States Ed Carpenter Racing
19 Canada Джеймс Хинчклифф United States Andretti Autosport
20 France Симон Пажено United States Team Penske
21 Spain Алекс Палоу Dale Coyne Racing with Team Goh
22 United States Зак Вич United States Andretti Autosport
23 United States Сэдж Карам United States Dreyer & Reinbold Racing
24 United States Чарли Кимболл United States A.J. Foyt Enterprises
25 United States Марко Андретти Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
26 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises
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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Гран При Индианаполиса
Сессия Квалификация
Местонахождение Индианаполис
Пилоты Уилл Пауэр , Джек Харви , Колтон Херта
Команды Team Penske
Автор Кирилл Качнов

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