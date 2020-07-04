Пауэр взял поул на этапе IndyCar в Индианаполисе
Следом за австралийцем квалифицировались Джек Харви и Колтон Херта
Уилл Пауэр выиграл квалификацию второго этапа серии IndyCar, который в эти выходные проходит в Индианаполисе.
Для соревнований, которые известны как Гран Индианаполиса, используется дорожная трасса, проложенная внутри знаменитого овала. Для Пауэра этот этап обычно складывается успешно. К примеру, нынешняя победа в квалификации стала дня него четвертой на этой трассе, хотя Гран При Индианаполиса проводится только в седьмой раз.
Также Пауэру принадлежат три победы в шести состоявшихся на дорожной трассе гонках. Остальные три успеха на счету Симона Пажено. Однако француз. также выступающий за команду Penske, провел квалификацию неудачно – не смог выйти в финальную часть и начнет гонку только с 20-й позиции.
В результате ближайшим соперником Пауэра и обладателем второго места на стартовой решетке стал Джек Харви. 27-летний британец известен как двукратный вице-чемпион серии Indy Lights – а в IndyCar c 2017 года провел 16 гонок, в одной из которых финишировал третьим. Третье место занял Колтон Херта. В пятерку также попали Грэм Рейхол и Оливер Эскью. Гонка состоится вечером в субботу, 4 июля.
Читайте также:
Результаты финального сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|1'10.177
|2
|Джек Харви
|Michael Shank Racing
|1'10.365
|0.187
|3
|Колтон Херта
|Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|1'10.519
|0.341
|4
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1'10.584
|0.406
|5
|Оливер Эскью
|Arrow McLaren SP
|1'10.840
|0.662
|6
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|0.000
|Полные результаты
Читайте также:
Позиции пилотов на старте гонки
trending Сегодня
Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Гран При Индианаполиса
|Сессия
|Квалификация
|Местонахождение
|Индианаполис
|Пилоты
|Уилл Пауэр , Джек Харви , Колтон Херта
|Команды
|Team Penske
|Автор
|Кирилл Качнов