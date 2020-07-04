Пауэр взял поул на этапе IndyCar в Индианаполисе

Уилл Пауэр выиграл квалификацию второго этапа серии IndyCar, который в эти выходные проходит в Индианаполисе.

Для соревнований, которые известны как Гран Индианаполиса, используется дорожная трасса, проложенная внутри знаменитого овала. Для Пауэра этот этап обычно складывается успешно. К примеру, нынешняя победа в квалификации стала дня него четвертой на этой трассе, хотя Гран При Индианаполиса проводится только в седьмой раз.

Также Пауэру принадлежат три победы в шести состоявшихся на дорожной трассе гонках. Остальные три успеха на счету Симона Пажено. Однако француз. также выступающий за команду Penske, провел квалификацию неудачно – не смог выйти в финальную часть и начнет гонку только с 20-й позиции.

В результате ближайшим соперником Пауэра и обладателем второго места на стартовой решетке стал Джек Харви. 27-летний британец известен как двукратный вице-чемпион серии Indy Lights – а в IndyCar c 2017 года провел 16 гонок, в одной из которых финишировал третьим. Третье место занял Колтон Херта. В пятерку также попали Грэм Рейхол и Оливер Эскью. Гонка состоится вечером в субботу, 4 июля.

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Результаты финального сегмента квалификации

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Позиции пилотов на старте гонки