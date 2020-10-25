Пауэр взял последний в этом году поул в Indycar

Уилл Пауэр, выступающий за команду Penske, выиграл квалификацию последнего в этом году этапа серии Indycar, проходящего в Сент-Питерсберге. Австралийский пилот начнет с поула гонку на городской трассе в штате Флорида в 9-й раз за 11 лет – а в карьере Пауэра эта квалификационная победа стала уже 62-й.

Впрочем, наибольшее внимание в эти выходные к себе привлекают претенденты на чемпионский титул. Общий зачет возглавляет Скотт Диксон из Ganassi, а единственным его соперником является Джозеф Ньюгарден – еще один пилот Penske. Разница по очкам между пилотами составляет 32 балла, в то время как по ходу последней гонки можно заработать до 53-х очков.

Претенденты на титул провели квалификацию не слишком удачно – ни один из них не смог попасть в число участников третьего сегмента, где разыгрываются первые 6 мест на стартовой решетке. В результате Ньюгарден начнет заезд с 8-й позиции, а Диксон – с 11-й.

Стартовая решетка гонки