Пауэр взял последний в этом году поул в Indycar
Два претендента на чемпионский титул начнут гонку с четвертого и шестого рядов стартового поля
Уилл Пауэр, выступающий за команду Penske, выиграл квалификацию последнего в этом году этапа серии Indycar, проходящего в Сент-Питерсберге. Австралийский пилот начнет с поула гонку на городской трассе в штате Флорида в 9-й раз за 11 лет – а в карьере Пауэра эта квалификационная победа стала уже 62-й.
Впрочем, наибольшее внимание в эти выходные к себе привлекают претенденты на чемпионский титул. Общий зачет возглавляет Скотт Диксон из Ganassi, а единственным его соперником является Джозеф Ньюгарден – еще один пилот Penske. Разница по очкам между пилотами составляет 32 балла, в то время как по ходу последней гонки можно заработать до 53-х очков.
Претенденты на титул провели квалификацию не слишком удачно – ни один из них не смог попасть в число участников третьего сегмента, где разыгрываются первые 6 мест на стартовой решетке. В результате Ньюгарден начнет заезд с 8-й позиции, а Диксон – с 11-й.
Стартовая решетка гонки
Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Сент-Питерсберг
|Пилоты
|Скотт Диксон , Уилл Пауэр , Джозеф Ньюгарден
|Команды
|Team Penske , Chip Ganassi Racing
|Автор
|Кирилл Качнов