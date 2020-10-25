Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Этап в процессе . . .
Прямой эфир
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Арагона
17 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Теруэля
23 окт.
Этап в процессе . . .
Прямой эфир
GT WC Endurance
R
GT WC Endurance
Нюрбургринг
06 сент.
Мероприятие окончено
R
GT WC Endurance
24 часа Спа
22 окт.
Гонка в процессе . . .
Прямой эфир
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли В.Британия
29 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
IndyCar / Сент-Питерсберг / Отчет о квалификации

Пауэр взял последний в этом году поул в Indycar

Поделились
Комментарии
Пауэр взял последний в этом году поул в Indycar
Автор:
, Главный редактор

Два претендента на чемпионский титул начнут гонку с четвертого и шестого рядов стартового поля

Уилл Пауэр, выступающий за команду Penske, выиграл квалификацию последнего в этом году этапа серии Indycar, проходящего в Сент-Питерсберге. Австралийский пилот начнет с поула гонку на городской трассе в штате Флорида в 9-й раз за 11 лет – а в карьере Пауэра эта квалификационная победа стала уже 62-й.

Впрочем, наибольшее внимание в эти выходные к себе привлекают претенденты на чемпионский титул. Общий зачет возглавляет Скотт Диксон из Ganassi, а единственным его соперником является Джозеф Ньюгарден – еще один пилот Penske. Разница по очкам между пилотами составляет 32 балла, в то время как по ходу последней гонки можно заработать до 53-х очков.

Претенденты на титул провели квалификацию не слишком удачно – ни один из них не смог попасть в число участников третьего сегмента, где разыгрываются первые 6 мест на стартовой решетке. В результате Ньюгарден начнет заезд с 8-й позиции, а Диксон – с 11-й.

Стартовая решетка гонки

Позиция Гонщик Команда Время
1 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1'01.036
2 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 1'01.173
3 United States Колтон Херта Andretti Harding Steinbrenner Autosport 1'01.181
4 Canada Джеймс Хинчклифф United States Andretti Autosport 1'01.362
5 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 1'01.367
6 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 1'01.772
7 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 1'00.810
8 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1'00.867
9 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1'00.883
10 United States Оливер Эскью Arrow McLaren SP 1'00.977
11 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1'01.028
12 France Симон Пажено United States Team Penske 1'01.229
13 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1'00.942
14 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1'01.160
15 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1'00.961
16 Spain Алекс Палоу Dale Coyne Racing with Team Goh 1'01.163
17 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1'01.145
18 United States Сантино Ферруччи Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 1'01.179
19 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 1'01.173
20 United States Чарли Кимболл United States A.J. Foyt Enterprises 1'01.242
21 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 1'01.640
22 Sweden Феликс Розенквист United States Chip Ganassi Racing 1'01.522
23 United States Марко Андретти Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 1'01.683
24 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin 1'21.790
Полные результаты

 

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas

Предыдущая новость

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Сент-Питерсберг
Пилоты Скотт Диксон , Уилл Пауэр , Джозеф Ньюгарден
Команды Team Penske , Chip Ganassi Racing
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Хорнер: Renault не хочет поставлять нам моторы
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер: Renault не хочет поставлять нам моторы

Петров вышел из судей ГП Португалии из-за убийства отца
Формула 1 Формула 1 / Новость

Петров вышел из судей ГП Португалии из-за убийства отца

«Не боюсь никаких решений». Квят озвучил варианты на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Не боюсь никаких решений». Квят озвучил варианты на 2021 год

Ферстаппен изменил мнение об аварии со Строллом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен изменил мнение об аварии со Строллом

Хорнер исключил переход Квята и Гасли в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер исключил переход Квята и Гасли в Red Bull

Квят и Феттель снова в лузерах. Герои и неудачники квалификации в Португалии
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Квят и Феттель снова в лузерах. Герои и неудачники квалификации в Португалии

Феттель: Мы с Леклером на разных уровнях
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель: Мы с Леклером на разных уровнях

Гран При Португалии: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Гран При Португалии: стартовая решетка

Самое важное:

Пауэр взял последний в этом году поул в Indycar
Indy IndyCar / Отчет о квалификации

Пауэр взял последний в этом году поул в Indycar

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas

Чемпион Формулы E проведет тесты в IndyCar
Indy IndyCar / Новость

Чемпион Формулы E проведет тесты в IndyCar

IndyCar отложила переход на гибридные моторы до 2023 года
Indy IndyCar / Новость

IndyCar отложила переход на гибридные моторы до 2023 года

Самое читаемое

1
Формула 1

Петров вышел из судей ГП Португалии из-за убийства отца

2
Формула 1

«Не боюсь никаких решений». Квят озвучил варианты на 2021 год

3
Формула 1

Ферстаппен изменил мнение об аварии со Строллом

4
Формула 1

Хорнер: Renault не хочет поставлять нам моторы

10мин
5
Формула 1

Хорнер исключил переход Квята и Гасли в Red Bull

Самое важное:

Пауэр взял последний в этом году поул в Indycar
Indy

Пауэр взял последний в этом году поул в Indycar

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas
Формула 1

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas

Чемпион Формулы E проведет тесты в IndyCar
Indy

Чемпион Формулы E проведет тесты в IndyCar

IndyCar отложила переход на гибридные моторы до 2023 года
Indy

IndyCar отложила переход на гибридные моторы до 2023 года

Пауэр выиграл предпоследнюю гонку сезона IndyCar
Indy

Пауэр выиграл предпоследнюю гонку сезона IndyCar

Последние видео

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное 03:02
IndyCar

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису 06:51
IndyCar

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео 01:25
IndyCar

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020 00:51
IndyCar

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020

Как прошли тесты IndyCar в Техасе 05:01
IndyCar

Как прошли тесты IndyCar в Техасе

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.