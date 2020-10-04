Пауэр выиграл предпоследнюю гонку сезона IndyCar

Субботний заезд на Гран При Урожая прошел под диктовку Уилла Пауэра. На трассе внутри знаменитого овала в Индианаполисе он смог, несмотря на блокировку колес, удержать лидерство в первом повороте и возглавил пелотон.

Дистанция на этот раз составляла 75 кругов против 85 накануне, потому в большинстве команд решили преодолеть ее с двумя пит-стопами, экономя топливо.

Пауэр не спешил отрываться от преследователей, поддерживая преимущество в районе полутора секунд и контролируя ход событий. Его преследовал Колтон Херта, однако вскоре гонщика Andretti начали атаковать Алекс Росси и Патрисио О'Уорд, что сыграло на руку лидеру.

Росси вышел на второе место по ходу пит-стопов и в концовке начал догонять Пауэра, однако затем мягкие шины подвели экс-пилота Ф1 – Алекс пропустил Херту и откатился на третью позицию.

Колтон, в свою очередь, настиг лидера и на протяжении пяти финальных кругов пробовал провести обгон. Однако эти усилия ни к чему не привели, и Пауэр выиграл во второй раз в сезоне.

Для двух претендентов на титул гонка сложилась по-разному. Победивший в пятницу Джозеф Ньюгарден и на этот раз сражался в группе лидеров. Он опередил О'Уорда и финишировал четвертым.

А вот Скотт Диксон повредил днище в борьбе с Райаном Хантером-Реем и утратил темп.

Какое-то время лидера Ganassi прикрывал сзади партнер по команде Феликс Розенквист, но затем швед столкнулся с Чарли Кимболлом. В итоге Диксон финишировал только девятым.

Теперь перед финалом сезона, который пройдет 25 октября на улицах Сент-Питерсберга, Скотт опережает Ньюгардена на 32 очка. Чтобы завоевать шестой чемпионский титул, ему будет достаточно просто финишировать не ниже девятой позиции.

Результаты второй гонки в Индианаполисе