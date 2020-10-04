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IndyCar / Гран При Урожая / Отчет о гонке

Пауэр выиграл предпоследнюю гонку сезона IndyCar

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Пауэр выиграл предпоследнюю гонку сезона IndyCar
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Гонщик Penske-Chevrolet одержал 39-ю победу в карьере, лидируя от старта до финиша, несмотря на прессинг Колтона Херты в концовке

Субботний заезд на Гран При Урожая прошел под диктовку Уилла Пауэра. На трассе внутри знаменитого овала в Индианаполисе он смог, несмотря на блокировку колес, удержать лидерство в первом повороте и возглавил пелотон. 

Дистанция на этот раз составляла 75 кругов против 85 накануне, потому в большинстве команд решили преодолеть ее с двумя пит-стопами, экономя топливо. 

Пауэр не спешил отрываться от преследователей, поддерживая преимущество в районе полутора секунд и контролируя ход событий. Его преследовал Колтон Херта, однако вскоре гонщика Andretti начали атаковать Алекс Росси и Патрисио О'Уорд, что сыграло на руку лидеру. 

Росси вышел на второе место по ходу пит-стопов и в концовке начал догонять Пауэра, однако затем мягкие шины подвели экс-пилота Ф1 – Алекс пропустил Херту и откатился на третью позицию.

 

Колтон, в свою очередь, настиг лидера и на протяжении пяти финальных кругов пробовал провести обгон. Однако эти усилия ни к чему не привели, и Пауэр выиграл во второй раз в сезоне. 

Для двух претендентов на титул гонка сложилась по-разному. Победивший в пятницу Джозеф Ньюгарден и на этот раз сражался в группе лидеров. Он опередил О'Уорда и финишировал четвертым. 

А вот Скотт Диксон повредил днище в борьбе с Райаном Хантером-Реем и утратил темп.

 

Какое-то время лидера Ganassi прикрывал сзади партнер по команде Феликс Розенквист, но затем швед столкнулся с Чарли Кимболлом. В итоге Диксон финишировал только девятым. 

Теперь перед финалом сезона, который пройдет 25 октября на улицах Сент-Питерсберга, Скотт опережает Ньюгардена на 32 очка. Чтобы завоевать шестой чемпионский титул, ему будет достаточно просто финишировать не ниже девятой позиции.

Результаты второй гонки в Индианаполисе

Позиция # Гонщик Команда Время Отрыв
1 12 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:32'08.522  
2 88 United States Колтон Херта Andretti Harding Steinbrenner Autosport 1:32'09.416 0.893
3 27 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 1:32'14.712 6.190
4 1 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:32'18.111 9.588
5 5 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 1:32'18.599 10.077
6 60 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 1:32'26.511 17.988
7 15 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:32'27.028 18.505
8 9 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1:32'29.043 20.520
9 55 Spain Алекс Палоу Dale Coyne Racing with Team Goh 1:32'31.758 23.235
10 22 France Симон Пажено United States Team Penske 1:32'43.960 35.437
11 10 Sweden Феликс Розенквист United States Chip Ganassi Racing 1:32'47.965 39.442
12 18 United States Сантино Ферруччи Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 1:32'48.804 40.281
13 26 Canada Джеймс Хинчклифф United States Andretti Autosport 1:33'01.235 52.712
14 30 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:33'01.513 52.990
15 8 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:33'03.109 54.586
16 28 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 1:33'03.897 55.374
17 21 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1:33'08.283 59.760
18 14 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 1:33'19.491 1'10.968
19 59 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin 1:33'19.991 1'11.468
20 20 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1:32'16.855 1 Lap
21 7 Brazil Элио Кастроневес Arrow McLaren SP 1:32'17.357 1 Lap
22 98 United States Марко Андретти Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 1:32'37.365 1 Lap
23 4 United States Чарли Кимболл United States A.J. Foyt Enterprises 1:32'38.887 1 Lap
24 24 United States Сэдж Карам United States Dreyer & Reinbold Racing 1:32'43.252 1 Lap
25 41 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1:32'24.461 2 Laps
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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Гран При Урожая
Автор Дэвид Малшер

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