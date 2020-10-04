Пауэр выиграл предпоследнюю гонку сезона IndyCar
Гонщик Penske-Chevrolet одержал 39-ю победу в карьере, лидируя от старта до финиша, несмотря на прессинг Колтона Херты в концовке
Субботний заезд на Гран При Урожая прошел под диктовку Уилла Пауэра. На трассе внутри знаменитого овала в Индианаполисе он смог, несмотря на блокировку колес, удержать лидерство в первом повороте и возглавил пелотон.
Дистанция на этот раз составляла 75 кругов против 85 накануне, потому в большинстве команд решили преодолеть ее с двумя пит-стопами, экономя топливо.
Пауэр не спешил отрываться от преследователей, поддерживая преимущество в районе полутора секунд и контролируя ход событий. Его преследовал Колтон Херта, однако вскоре гонщика Andretti начали атаковать Алекс Росси и Патрисио О'Уорд, что сыграло на руку лидеру.
Росси вышел на второе место по ходу пит-стопов и в концовке начал догонять Пауэра, однако затем мягкие шины подвели экс-пилота Ф1 – Алекс пропустил Херту и откатился на третью позицию.
Колтон, в свою очередь, настиг лидера и на протяжении пяти финальных кругов пробовал провести обгон. Однако эти усилия ни к чему не привели, и Пауэр выиграл во второй раз в сезоне.
Для двух претендентов на титул гонка сложилась по-разному. Победивший в пятницу Джозеф Ньюгарден и на этот раз сражался в группе лидеров. Он опередил О'Уорда и финишировал четвертым.
А вот Скотт Диксон повредил днище в борьбе с Райаном Хантером-Реем и утратил темп.
Какое-то время лидера Ganassi прикрывал сзади партнер по команде Феликс Розенквист, но затем швед столкнулся с Чарли Кимболлом. В итоге Диксон финишировал только девятым.
Теперь перед финалом сезона, который пройдет 25 октября на улицах Сент-Питерсберга, Скотт опережает Ньюгардена на 32 очка. Чтобы завоевать шестой чемпионский титул, ему будет достаточно просто финишировать не ниже девятой позиции.
Результаты второй гонки в Индианаполисе
|Позиция
|#
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|12
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|1:32'08.522
|2
|88
|Колтон Херта
|Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|1:32'09.416
|0.893
|3
|27
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|1:32'14.712
|6.190
|4
|1
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|1:32'18.111
|9.588
|5
|5
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren SP
|1:32'18.599
|10.077
|6
|60
|Джек Харви
|Michael Shank Racing
|1:32'26.511
|17.988
|7
|15
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1:32'27.028
|18.505
|8
|9
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|1:32'29.043
|20.520
|9
|55
|Алекс Палоу
|Dale Coyne Racing with Team Goh
|1:32'31.758
|23.235
|10
|22
|Симон Пажено
|Team Penske
|1:32'43.960
|35.437
|11
|10
|Феликс Розенквист
|Chip Ganassi Racing
|1:32'47.965
|39.442
|12
|18
|Сантино Ферруччи
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|1:32'48.804
|40.281
|13
|26
|Джеймс Хинчклифф
|Andretti Autosport
|1:33'01.235
|52.712
|14
|30
|Такума Сато
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1:33'01.513
|52.990
|15
|8
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|1:33'03.109
|54.586
|16
|28
|Райан Хантер-Рей
|Andretti Autosport
|1:33'03.897
|55.374
|17
|21
|Ринус Калмтаут
|Ed Carpenter Racing
|1:33'08.283
|59.760
|18
|14
|Себастьен Бурдэ
|A.J. Foyt Enterprises
|1:33'19.491
|1'10.968
|19
|59
|Макс Чилтон
|Carlin
|1:33'19.991
|1'11.468
|20
|20
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|1:32'16.855
|1 Lap
|21
|7
|Элио Кастроневес
|Arrow McLaren SP
|1:32'17.357
|1 Lap
|22
|98
|Марко Андретти
|Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
|1:32'37.365
|1 Lap
|23
|4
|Чарли Кимболл
|A.J. Foyt Enterprises
|1:32'38.887
|1 Lap
|24
|24
|Сэдж Карам
|Dreyer & Reinbold Racing
|1:32'43.252
|1 Lap
|25
|41
|Долтон Келлет
|A.J. Foyt Enterprises
|1:32'24.461
|2 Laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Гран При Урожая
|Автор
|Дэвид Малшер