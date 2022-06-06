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Недавняя неудача в «500 милях Индианаполиса» отбросила Уилла Пауэра с первой строчки на четвертую в чемпионате пилотов. Но гонщику Penske потребовалась всего неделя, чтобы вновь возглавить таблицу – он сделал это благодаря победе на острове Бель-Айл, который принимал этап IndyCar в последний раз в истории.

Первым лидером стал обладатель поула Джозеф Ньюгарден. Однако именно Пауэр с самого начала был активнее соперников: начав борьбу на более жестких шинах, к пятому кругу 41-летний гонщик пробился с 16-го места в десятку, а к десятому, учитывая начавшиеся пит-стопы, был уже четвертым.

За этим последовали обгоны Элио Кастроневеса и Симона Пажено, а на 14-м круге австралиец опередил Ньюгардена и возглавил гонку. Более того, на том же круге обладатель поула пропустил и Скотта Диксона с Алексом Палоу – испанец и вовсе стартовал в Детройте 18-м.

После столь сильного начала Пауэр больше не упускал инициативу. К 35-му кругу из 70 он выигрывал у Диксона уже 8,5 секунд. Тем временем позади о претензиях на победу заявил Александр Росси. Гонщик Andretti, который недавно объявил о переходе с 2023 года в McLaren SP, использовал альтернативную тактику с предельно ранним пит-стопом.

Он смог опередить Палоу и Диксона – и пустился в погоню за лидером. Поначалу отрыв почти не сокращался – за 20 кругов до финиша он составлял 16 секунд. Но теперь у Пауэра были мягкие шины, и картина изменилась. Следующие восемь кругов позволили Росси отыграть всего четыре секунды, но затем резина гонщика Penske стала сдавать.

Погоня продолжалась: восемь секунд, шесть, три. Но все же Уилл Пауэр грамотно выстроил последний отрезок и увидел клетчатый флаг на секунду раньше соперника. Диксон замкнул тройку лидеров, обладатель поула Ньюгарден финишировал четвертым.

Ромен Грожан не был заметен в гонке, триумфатор Индианаполиса Маркус Эрикссон завершил борьбу на седьмой позиции.

В общем зачете у Пауэра теперь 255 очков, следом идут Эрикссон (252), Патрисио О'Уорд (243) и Палоу (241). Сезон IndyCar продолжится уже 12 июня на трассе «Роад-Америка».

Результаты гонки IndyCar в Детройте