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IndyCar / Детройт Отчет о гонке

Пауэр пробился к победе на этапе IndyCar в Детройте с 16-го места

Австралиец сдержал прессинг Александра Росси в концовке и вернулся в лидеры общего зачета

Дэвид Малшер
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Пауэр пробился к победе на этапе IndyCar в Детройте с 16-го места
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Недавняя неудача в «500 милях Индианаполиса» отбросила Уилла Пауэра с первой строчки на четвертую в чемпионате пилотов. Но гонщику Penske потребовалась всего неделя, чтобы вновь возглавить таблицу – он сделал это благодаря победе на острове Бель-Айл, который принимал этап IndyCar в последний раз в истории. 

Первым лидером стал обладатель поула Джозеф Ньюгарден. Однако именно Пауэр с самого начала был активнее соперников: начав борьбу на более жестких шинах, к пятому кругу 41-летний гонщик пробился с 16-го места в десятку, а к десятому, учитывая начавшиеся пит-стопы, был уже четвертым. 

За этим последовали обгоны Элио Кастроневеса и Симона Пажено, а на 14-м круге австралиец опередил Ньюгардена и возглавил гонку. Более того, на том же круге обладатель поула пропустил и Скотта Диксона с Алексом Палоу – испанец и вовсе стартовал в Детройте 18-м.

После столь сильного начала Пауэр больше не упускал инициативу. К 35-му кругу из 70 он выигрывал у Диксона уже 8,5 секунд. Тем временем позади о претензиях на победу заявил Александр Росси. Гонщик Andretti, который недавно объявил о переходе с 2023 года в McLaren SP, использовал альтернативную тактику с предельно ранним пит-стопом. 

Он смог опередить Палоу и Диксона – и пустился в погоню за лидером. Поначалу отрыв почти не сокращался – за 20 кругов до финиша он составлял 16 секунд. Но теперь у Пауэра были мягкие шины, и картина изменилась. Следующие восемь кругов позволили Росси отыграть всего четыре секунды, но затем резина гонщика Penske стала сдавать.

Погоня продолжалась: восемь секунд, шесть, три. Но все же Уилл Пауэр грамотно выстроил последний отрезок и увидел клетчатый флаг на секунду раньше соперника. Диксон замкнул тройку лидеров, обладатель поула Ньюгарден финишировал четвертым.  

Ромен Грожан не был заметен в гонке, триумфатор Индианаполиса Маркус Эрикссон завершил борьбу на седьмой позиции. 

В общем зачете у Пауэра теперь 255 очков, следом идут Эрикссон (252), Патрисио О'Уорд (243) и Палоу (241). Сезон IndyCar продолжится уже 12 июня на трассе «Роад-Америка». 

Результаты гонки IndyCar в Детройте

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Пит-стопы
1 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:32'08.818   2
2 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 1:32'09.821 1.002 3
3 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1:32'15.942 7.123 2
4 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:32'19.489 10.671 2
5 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 1:32'20.053 11.234 2
6 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 1:32'23.723 14.905 2
7 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:32'49.717 40.899 2
8 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 1:32'49.946 41.128 2
9 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 1:32'50.112 41.294 2
10 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 1:32'51.695 42.877 3
11 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 1:32'54.709 45.891 3
12 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1:32'59.995 51.176 3
13 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing 1:33'01.034 52.216 3
14 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:33'21.594 1'12.776 3
15 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:33'37.059 1'28.241 3
16 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1:31'19.475 1 Lap 3
17 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 1:32'18.328 1 Lap 3
18 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 1:32'50.587 1 Lap 2
19 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 1:32'58.872 1 Lap 2
20 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1:33'28.402 1 Lap 2
21 United States Сантино Ферруччи Juncos Hollinger Racing 1:32'14.190 2 Laps 3
22 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 1:32'53.894 2 Laps 3
23 Colombia Татьяна Кальдерон United States A.J. Foyt Enterprises 1:32'56.390 2 Laps 2
24 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 1:08'07.132 21 Laps 2
25 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 1:09'53.061 49 Laps 1
26 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 10'59.767 68 Laps  
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