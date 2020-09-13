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IndyCar / Мид-Огайо / Отчет о гонке

Пауэр одержал в Мид-Огайо первую победу в сезоне

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Пауэр одержал в Мид-Огайо первую победу в сезоне
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Гонщик Penske стартовал с поула и уверенно контролировал ход гонки, опередив Джозефа Ньюгардена и Алекса Росси

Уилл Пауэр на выигрывал в IndyCar больше года – с этапа в Портленде, который прошел 1 сентября 2019 года. Но на классическом автодроме в Мид-Огайо 39-летний американец никому не позволил усомниться в своем преимуществе. 

Он завоевал поул с серьезным по меркам серии перевесом в две десятых секунды и с самого старта начал отрываться от соперников. Джозеф Ньюгарден попробовал было угнаться за партнером по команде, но после десятка кругов и он начал отставать. 

На первой трети дистанции самым интересным в группе лидеров был спор за третье место: Райан Хантер-Рей сдерживал прессинг Алекса Росси. 

К середине гонки Пауэр довел отрыв до шести секунд, и хотя с появлением круговых стал терять время, его темп все равно позволял удерживать развитие событий под контролем. 

В итоге положение в паре лидеров оставалось неизменным до финиша, а Росси смог по ходу пит-стопов подняться на третье место. Грэм Рейхол также опередил Хантера-Рея и финишировал четвертым.

Лидер нынешнего сезоне Скотт Диксон не был заметен по ходу гонки и завершил ее только десятым, но по-прежнему уверенно возглавляет спор за титул, выигрывая у Ньюгардена 76 очков. 

Участники IndyCar проведут в Мид-Огайо еще одну гонку поздно вечером в воскресенье. 

Результаты первой гонки IndyCar в Мид-Огайо

Позиция # Гонщик Команда Время Отрыв
1 12 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:29'08.909  
2 1 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:29'16.361 7.452
3 27 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 1:29'17.901 8.992
4 15 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:29'18.141 9.232
5 28 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 1:29'22.137 13.228
6 10 Sweden Феликс Розенквист United States Chip Ganassi Racing 1:29'23.026 14.117
7 60 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 1:29'27.129 18.219
8 21 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1:29'28.156 19.246
9 88 United States Колтон Херта Andretti Harding Steinbrenner Autosport 1:29'34.935 26.026
10 9 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1:29'41.627 32.717
11 5 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 1:29'42.523 33.613
12 55 Spain Алекс Палоу Dale Coyne Racing with Team Goh 1:29'43.386 34.476
13 20 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1:29'48.216 39.306
14 18 United States Сантино Ферруччи Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 1:29'51.905 42.996
15 8 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:29'52.604 43.695
16 59 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin 1:29'53.381 44.471
17 30 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:29'54.751 45.841
18 22 France Симон Пажено United States Team Penske 1:29'55.148 46.238
19 7 United States Оливер Эскью Arrow McLaren SP 1:30'17.320 1'08.410
20 26 United States Зак Вич United States Andretti Autosport 1:29'39.517 1 Lap
21 4 United States Чарли Кимболл United States A.J. Foyt Enterprises 1:30'01.099 1 Lap
22 14 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1:30'02.666 1 Lap
23 98 United States Марко Андретти Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 1:30'07.559 1 Lap
Полные результаты

 

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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Мид-Огайо
Автор Дэвид Малшер

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