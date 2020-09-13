Пауэр одержал в Мид-Огайо первую победу в сезоне

Уилл Пауэр на выигрывал в IndyCar больше года – с этапа в Портленде, который прошел 1 сентября 2019 года. Но на классическом автодроме в Мид-Огайо 39-летний американец никому не позволил усомниться в своем преимуществе.

Он завоевал поул с серьезным по меркам серии перевесом в две десятых секунды и с самого старта начал отрываться от соперников. Джозеф Ньюгарден попробовал было угнаться за партнером по команде, но после десятка кругов и он начал отставать.

На первой трети дистанции самым интересным в группе лидеров был спор за третье место: Райан Хантер-Рей сдерживал прессинг Алекса Росси.

К середине гонки Пауэр довел отрыв до шести секунд, и хотя с появлением круговых стал терять время, его темп все равно позволял удерживать развитие событий под контролем.

В итоге положение в паре лидеров оставалось неизменным до финиша, а Росси смог по ходу пит-стопов подняться на третье место. Грэм Рейхол также опередил Хантера-Рея и финишировал четвертым.

Лидер нынешнего сезоне Скотт Диксон не был заметен по ходу гонки и завершил ее только десятым, но по-прежнему уверенно возглавляет спор за титул, выигрывая у Ньюгардена 76 очков.

Участники IndyCar проведут в Мид-Огайо еще одну гонку поздно вечером в воскресенье.

Результаты первой гонки IndyCar в Мид-Огайо