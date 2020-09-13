Пауэр одержал в Мид-Огайо первую победу в сезоне
Гонщик Penske стартовал с поула и уверенно контролировал ход гонки, опередив Джозефа Ньюгардена и Алекса Росси
Уилл Пауэр на выигрывал в IndyCar больше года – с этапа в Портленде, который прошел 1 сентября 2019 года. Но на классическом автодроме в Мид-Огайо 39-летний американец никому не позволил усомниться в своем преимуществе.
Он завоевал поул с серьезным по меркам серии перевесом в две десятых секунды и с самого старта начал отрываться от соперников. Джозеф Ньюгарден попробовал было угнаться за партнером по команде, но после десятка кругов и он начал отставать.
На первой трети дистанции самым интересным в группе лидеров был спор за третье место: Райан Хантер-Рей сдерживал прессинг Алекса Росси.
К середине гонки Пауэр довел отрыв до шести секунд, и хотя с появлением круговых стал терять время, его темп все равно позволял удерживать развитие событий под контролем.
В итоге положение в паре лидеров оставалось неизменным до финиша, а Росси смог по ходу пит-стопов подняться на третье место. Грэм Рейхол также опередил Хантера-Рея и финишировал четвертым.
Лидер нынешнего сезоне Скотт Диксон не был заметен по ходу гонки и завершил ее только десятым, но по-прежнему уверенно возглавляет спор за титул, выигрывая у Ньюгардена 76 очков.
Участники IndyCar проведут в Мид-Огайо еще одну гонку поздно вечером в воскресенье.
Результаты первой гонки IndyCar в Мид-Огайо
|Позиция
|#
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|12
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|1:29'08.909
|2
|1
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|1:29'16.361
|7.452
|3
|27
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|1:29'17.901
|8.992
|4
|15
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1:29'18.141
|9.232
|5
|28
|Райан Хантер-Рей
|Andretti Autosport
|1:29'22.137
|13.228
|6
|10
|Феликс Розенквист
|Chip Ganassi Racing
|1:29'23.026
|14.117
|7
|60
|Джек Харви
|Michael Shank Racing
|1:29'27.129
|18.219
|8
|21
|Ринус Калмтаут
|Ed Carpenter Racing
|1:29'28.156
|19.246
|9
|88
|Колтон Херта
|Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|1:29'34.935
|26.026
|10
|9
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|1:29'41.627
|32.717
|11
|5
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren SP
|1:29'42.523
|33.613
|12
|55
|Алекс Палоу
|Dale Coyne Racing with Team Goh
|1:29'43.386
|34.476
|13
|20
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|1:29'48.216
|39.306
|14
|18
|Сантино Ферруччи
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|1:29'51.905
|42.996
|15
|8
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|1:29'52.604
|43.695
|16
|59
|Макс Чилтон
|Carlin
|1:29'53.381
|44.471
|17
|30
|Такума Сато
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1:29'54.751
|45.841
|18
|22
|Симон Пажено
|Team Penske
|1:29'55.148
|46.238
|19
|7
|Оливер Эскью
|Arrow McLaren SP
|1:30'17.320
|1'08.410
|20
|26
|Зак Вич
|Andretti Autosport
|1:29'39.517
|1 Lap
|21
|4
|Чарли Кимболл
|A.J. Foyt Enterprises
|1:30'01.099
|1 Lap
|22
|14
|Долтон Келлет
|A.J. Foyt Enterprises
|1:30'02.666
|1 Lap
|23
|98
|Марко Андретти
|Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
|1:30'07.559
|1 Lap
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Мид-Огайо
|Автор
|Дэвид Малшер