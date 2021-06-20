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IndyCar / Роуд Америка Отчет о гонке

Палоу выиграл гонку IndyCar на «Роуд Америка»

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, Главный редактор

Джозеф Ньюгарден из Penske во второй раз подряд потерял победу на предпоследнем круге

Палоу выиграл гонку IndyCar на «Роуд Америка»

Алекс Палоу выиграл гонку серии IndyCar, которая прошла в эти выходные на трассе «Роуд Америка» в штате Висконсин. Победа стала для испанского гонщика команды Ganassi второй в этом сезоне и вновь вывела пилота в лидеры общего зачета.

Палоу начал гонку с 5-й позиции, но к 13-му кругу выбрался на 2-е место: одного из соперников он поймал на ошибке, второго просто обогнал, третьего – опередил по ходу первой волны пит-стопов.

При этом главным претендентом на победу на протяжении почти всей дистанции заезда был стартовавший с поула двукратный чемпион серии Джозеф Ньюгарден. Однако на рестарте, который был дан за 2 круга до финиша, у гонщика Penske возникли некие технические проблемы (предположительно, с трансмиссией). На подходе к первому повороту американца обогнал Палоу, а за два оставшихся круга Ньюгарден и вовсе откатился в третью десятку. Примечательно, что пилот Penske во второй раз за неделю потерял победу на предпоследнем круге: ранее это случилось на воскресной гонке предыдущего этапа в Детройте.

Ромен Грожан финишировал 5-м, отыграв по ходу заезда 2 позиции. Дебют в IndyCar бывшего напарника француза по команде Ф1 Haas Кевина Магнуссена получился не столь ярким. Датчанин, подменяющий в команде McLaren SP травмированного в аварии Феликса Розенквиста, успел полидировать в заезде, однако не избежал и ошибок. В итоге Магнуссен закончил заезд 24-м, на 3 позиции ниже стартовой.

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В общем зачете Палоу на 28 баллов опережает ближайшего преследователя, которым является Патрисио О'Уорд из команды McLaren SP.

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing      
2 United States Колтон Херта Andretti Autosport with Curb-Agajanian 1.910 1.910  
3 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 2.985 1.074  
4 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 3.904 0.919  
5 France Ромен Грожан Dale Coyne Racing with RWR 4.713 0.808  
6 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 5.180 0.467  
7 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 7.721 2.541  
8 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 7.914 0.192  
9 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 9.024 1.109  
10 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin 9.373 0.349  
11 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 9.802 0.429  
12 United States Оливер Эскью United States Ed Carpenter Racing 11.301 1.499  
13 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 11.937 0.635  
14 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 12.193 0.255  
15 Canada Джеймс Хинчклифф Andretti Steinbrenner Autosport 13.947 1.754  
16 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 14.116 0.169  
17 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 15.594 1.477  
18 France Симон Пажено United States Team Penske 16.461 0.866  
19 United States Коди Вар Dale Coyne Racing with RWR 16.993 0.531  
20 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 17.555 0.562  
21 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1'30.789 1'13.233  
22 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 1 Lap 1 Lap  
23 United Arab Emirates Эд Джонс Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 5 Laps 4 Laps  
24 Denmark Кевин Магнуссен Arrow McLaren SP 22 Laps 17 Laps  
25 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 36 Laps 14 Laps  
Полные результаты

 

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Ньюгарден выиграл квалификацию IndyCar на «Роуд Америка»

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