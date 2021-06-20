Палоу выиграл гонку IndyCar на «Роуд Америка»

Алекс Палоу выиграл гонку серии IndyCar, которая прошла в эти выходные на трассе «Роуд Америка» в штате Висконсин. Победа стала для испанского гонщика команды Ganassi второй в этом сезоне и вновь вывела пилота в лидеры общего зачета.

Палоу начал гонку с 5-й позиции, но к 13-му кругу выбрался на 2-е место: одного из соперников он поймал на ошибке, второго просто обогнал, третьего – опередил по ходу первой волны пит-стопов.

При этом главным претендентом на победу на протяжении почти всей дистанции заезда был стартовавший с поула двукратный чемпион серии Джозеф Ньюгарден. Однако на рестарте, который был дан за 2 круга до финиша, у гонщика Penske возникли некие технические проблемы (предположительно, с трансмиссией). На подходе к первому повороту американца обогнал Палоу, а за два оставшихся круга Ньюгарден и вовсе откатился в третью десятку. Примечательно, что пилот Penske во второй раз за неделю потерял победу на предпоследнем круге: ранее это случилось на воскресной гонке предыдущего этапа в Детройте.

Ромен Грожан финишировал 5-м, отыграв по ходу заезда 2 позиции. Дебют в IndyCar бывшего напарника француза по команде Ф1 Haas Кевина Магнуссена получился не столь ярким. Датчанин, подменяющий в команде McLaren SP травмированного в аварии Феликса Розенквиста, успел полидировать в заезде, однако не избежал и ошибок. В итоге Магнуссен закончил заезд 24-м, на 3 позиции ниже стартовой.

В общем зачете Палоу на 28 баллов опережает ближайшего преследователя, которым является Патрисио О'Уорд из команды McLaren SP.