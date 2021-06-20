Палоу выиграл гонку IndyCar на «Роуд Америка»
Джозеф Ньюгарден из Penske во второй раз подряд потерял победу на предпоследнем круге
Алекс Палоу выиграл гонку серии IndyCar, которая прошла в эти выходные на трассе «Роуд Америка» в штате Висконсин. Победа стала для испанского гонщика команды Ganassi второй в этом сезоне и вновь вывела пилота в лидеры общего зачета.
Палоу начал гонку с 5-й позиции, но к 13-му кругу выбрался на 2-е место: одного из соперников он поймал на ошибке, второго просто обогнал, третьего – опередил по ходу первой волны пит-стопов.
При этом главным претендентом на победу на протяжении почти всей дистанции заезда был стартовавший с поула двукратный чемпион серии Джозеф Ньюгарден. Однако на рестарте, который был дан за 2 круга до финиша, у гонщика Penske возникли некие технические проблемы (предположительно, с трансмиссией). На подходе к первому повороту американца обогнал Палоу, а за два оставшихся круга Ньюгарден и вовсе откатился в третью десятку. Примечательно, что пилот Penske во второй раз за неделю потерял победу на предпоследнем круге: ранее это случилось на воскресной гонке предыдущего этапа в Детройте.
Ромен Грожан финишировал 5-м, отыграв по ходу заезда 2 позиции. Дебют в IndyCar бывшего напарника француза по команде Ф1 Haas Кевина Магнуссена получился не столь ярким. Датчанин, подменяющий в команде McLaren SP травмированного в аварии Феликса Розенквиста, успел полидировать в заезде, однако не избежал и ошибок. В итоге Магнуссен закончил заезд 24-м, на 3 позиции ниже стартовой.
Читайте также:
В общем зачете Палоу на 28 баллов опережает ближайшего преследователя, которым является Патрисио О'Уорд из команды McLaren SP.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|2
|Колтон Херта
|Andretti Autosport with Curb-Agajanian
|1.910
|1.910
|3
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|2.985
|1.074
|4
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|3.904
|0.919
|5
|Ромен Грожан
|Dale Coyne Racing with RWR
|4.713
|0.808
|6
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|5.180
|0.467
|7
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|7.721
|2.541
|8
|Такума Сато
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|7.914
|0.192
|9
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren SP
|9.024
|1.109
|10
|Макс Чилтон
|Carlin
|9.373
|0.349
|11
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|9.802
|0.429
|12
|Оливер Эскью
|Ed Carpenter Racing
|11.301
|1.499
|13
|Райан Хантер-Рей
|Andretti Autosport
|11.937
|0.635
|14
|Скотт Маклафлин
|Team Penske
|12.193
|0.255
|15
|Джеймс Хинчклифф
|Andretti Steinbrenner Autosport
|13.947
|1.754
|16
|Себастьен Бурдэ
|A.J. Foyt Enterprises
|14.116
|0.169
|17
|Джек Харви
|Michael Shank Racing
|15.594
|1.477
|18
|Симон Пажено
|Team Penske
|16.461
|0.866
|19
|Коди Вар
|Dale Coyne Racing with RWR
|16.993
|0.531
|20
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|17.555
|0.562
|21
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|1'30.789
|1'13.233
|22
|Джимми Джонсон
|Chip Ganassi Racing
|1 Lap
|1 Lap
|23
|Эд Джонс
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|5 Laps
|4 Laps
|24
|Кевин Магнуссен
|Arrow McLaren SP
|22 Laps
|17 Laps
|25
|Долтон Келлет
|A.J. Foyt Enterprises
|36 Laps
|14 Laps
|Полные результаты