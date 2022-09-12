Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Маклафлин выиграл гонку IndyCar в Портленде
IndyCar / Лагуна Сека Отчет о гонке

Палоу выиграл финальную гонку IndyCar, Пауэр стал чемпионом

Джозеф Ньюгарден смог прорваться на второе место, но этого не хватило для завоевания титула

Автор:
, Редактор
Палоу выиграл финальную гонку IndyCar, Пауэр стал чемпионом
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На американской трассе «Лагуна Сека» состоялась финальная гонка сезона IndyCar. Ее победителем стал Алекс Палоу, который прорвался в лидеры с 11-го места. Второе место на финише занял Джозеф Ньюгарден, а третьим клетчатый флаг увидел Уилл Пауэр, что гарантировало ему чемпионский титул. Это уже вторая победа Пауэра в чемпионате, впервые он выиграл титул восемь лет назад.

Единственным, кто мог помешать Пауэру одержать победу, был Ньюгарден. Из-за ошибки в квалификации он был вынужден стартовать только 25-м, но зато сохранил для гонки больше комплектов резины.

Именно свежие шины, а также появление на трассе желтых флагов, которые позволили провести быстрый пит-стоп, позволили Ньюгардену пробиться в число лидеров. В какой-то момент он даже возглавил пелотон, но был вынужден уступить лидерство Палоу именно из-за необходимости делать дополнительный пит-стоп.

По скорости Палоу не уступал Ньюгардену и не оставил тому шанса вновь выйти в лидеры. Пауэр в этих условиях предпочел не рисковать и спокойно приехать к финишу третьим.

Колтон Херта, которого слухи связывают с потенциальным переходом в команду AlphaTauri в Формулу 1, в финале IndyCar стал только 11-м, а чемпионат закончил 10-м. Это дает ему всего одно очко для суперлицензии FIA и делает получение последней в этом году почти невыполнимой задачей.

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 2:03'31.0628  
2 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 2:04'01.4440 30.3812
3 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 2:04'04.9156 33.8528
4 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 2:04'06.5950 35.5322
5 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:04'21.9529 50.8901
6 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 2:04'27.1719 56.1091
7 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 2:04'29.0481 57.9853
8 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 2:04'31.0149 59.9521
9 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 2:04'33.6875 1'02.6247
10 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 2:04'36.3859 1'05.3231
11 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 2:04'38.7111 1'07.6483
12 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 2:04'39.0380 1'07.9752
13 David Malukas United States Dale Coyne Racing 2:03'42.9319 1 Lap
14 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 2:03'43.7815 1 Lap
15 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 2:03'49.2391 1 Lap
16 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 2:03'57.8630 1 Lap
17 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 2:03'58.3072 1 Lap
18 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:03'58.5298 1 Lap
19 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 2:04'00.8934 1 Lap
20 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:04'16.6418 1 Lap
21 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 2:04'17.0269 1 Lap
22 Switzerland Симона де Сильвестро Paretta Autosport 2:04'21.8108 1 Lap
23 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing 2:04'46.5209 1 Lap
24 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 2:03'37.7699 2 Laps
25 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 2:04'32.5177 2 Laps
26 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 47'29.8764 58 Laps
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Маклафлин выиграл гонку IndyCar в Портленде
Предыдущая новость

Маклафлин выиграл гонку IndyCar в Портленде
Больше от
Сергей Иванов
Ферстаппен рассказал, какой совет дал де Врису перед стартом Гран При Италии
Формула 1

Ферстаппен рассказал, какой совет дал де Врису перед стартом

Alpine задумала заменить Алонсо сыном пятикратного чемпиона мира
Формула 1

Alpine задумала заменить Алонсо сыном пятикратного чемпиона мира

Де Врис посчитал себя победителем Гран При Италии Гран При Италии
Формула 1

Де Врис посчитал себя победителем Гран При Италии

Самое важное:

Палоу выиграл финальную гонку IndyCar, Пауэр стал чемпионом
IndyCar IndyCar

Палоу выиграл финальную гонку IndyCar, Пауэр стал чемпионом

Джозеф Ньюгарден смог прорваться на второе место, но этого не хватило для завоевания титула

Маклафлин выиграл гонку IndyCar в Портленде
IndyCar IndyCar

Маклафлин выиграл гонку IndyCar в Портленде

Предпоследний этап сезона не смог назвать имя чемпиона, а на подиум поднялись только представители Австралии и Новой Зеландии

Острая концовка гонки IndyCar принесла победу Ньюгардену
IndyCar IndyCar

Острая концовка гонки IndyCar принесла победу Ньюгардену

Заезд на овале в Иллинойсе пришлось остановить на два часа из-за дождя, но наградой за ожидание стала яркая развязка

«Просто смех». Пилот IndyCar упрекнул McLaren за интерес к Пиастри
Формула 1 Формула 1

«Просто смех». Пилот IndyCar упрекнул McLaren за интерес к Пиастри

Патрисио О'Уорду показалось странным, что его команда рассматривает в качестве кандидата на место в Ф1 молодого австралийца

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.