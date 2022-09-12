Палоу выиграл финальную гонку IndyCar, Пауэр стал чемпионом

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На американской трассе «Лагуна Сека» состоялась финальная гонка сезона IndyCar. Ее победителем стал Алекс Палоу, который прорвался в лидеры с 11-го места. Второе место на финише занял Джозеф Ньюгарден, а третьим клетчатый флаг увидел Уилл Пауэр, что гарантировало ему чемпионский титул. Это уже вторая победа Пауэра в чемпионате, впервые он выиграл титул восемь лет назад.

Единственным, кто мог помешать Пауэру одержать победу, был Ньюгарден. Из-за ошибки в квалификации он был вынужден стартовать только 25-м, но зато сохранил для гонки больше комплектов резины.

Именно свежие шины, а также появление на трассе желтых флагов, которые позволили провести быстрый пит-стоп, позволили Ньюгардену пробиться в число лидеров. В какой-то момент он даже возглавил пелотон, но был вынужден уступить лидерство Палоу именно из-за необходимости делать дополнительный пит-стоп.

По скорости Палоу не уступал Ньюгардену и не оставил тому шанса вновь выйти в лидеры. Пауэр в этих условиях предпочел не рисковать и спокойно приехать к финишу третьим.

Колтон Херта, которого слухи связывают с потенциальным переходом в команду AlphaTauri в Формулу 1, в финале IndyCar стал только 11-м, а чемпионат закончил 10-м. Это дает ему всего одно очко для суперлицензии FIA и делает получение последней в этом году почти невыполнимой задачей.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь