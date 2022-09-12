Палоу выиграл финальную гонку IndyCar, Пауэр стал чемпионом
Джозеф Ньюгарден смог прорваться на второе место, но этого не хватило для завоевания титула
На американской трассе «Лагуна Сека» состоялась финальная гонка сезона IndyCar. Ее победителем стал Алекс Палоу, который прорвался в лидеры с 11-го места. Второе место на финише занял Джозеф Ньюгарден, а третьим клетчатый флаг увидел Уилл Пауэр, что гарантировало ему чемпионский титул. Это уже вторая победа Пауэра в чемпионате, впервые он выиграл титул восемь лет назад.
Единственным, кто мог помешать Пауэру одержать победу, был Ньюгарден. Из-за ошибки в квалификации он был вынужден стартовать только 25-м, но зато сохранил для гонки больше комплектов резины.
Именно свежие шины, а также появление на трассе желтых флагов, которые позволили провести быстрый пит-стоп, позволили Ньюгардену пробиться в число лидеров. В какой-то момент он даже возглавил пелотон, но был вынужден уступить лидерство Палоу именно из-за необходимости делать дополнительный пит-стоп.
По скорости Палоу не уступал Ньюгардену и не оставил тому шанса вновь выйти в лидеры. Пауэр в этих условиях предпочел не рисковать и спокойно приехать к финишу третьим.
Колтон Херта, которого слухи связывают с потенциальным переходом в команду AlphaTauri в Формулу 1, в финале IndyCar стал только 11-м, а чемпионат закончил 10-м. Это дает ему всего одно очко для суперлицензии FIA и делает получение последней в этом году почти невыполнимой задачей.
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