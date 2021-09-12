Палоу впервые выиграл квалификацию на этапе IndyCar

Для Алекса Палоу нынешний поул стал уже не первым в карьере – в мае он уже был первым на стартовом поле в Техасе. Но тогда квалификацию отменили, а пилотов просто расставили на решетке согласно положению в общем зачете.

На этот раз Алекс именно завоевал поул, а не получил его. Он проехал на 0,08 секунды быстрее своего тезки Росси и на 0,09 быстрее действующего чемпиона Скотта Диксона.

Впрочем, главным соперником Палоу за три гонки до конца сезона остается Патрисио О'Уорд, который лидирует в общем зачете, опережая испанца на десять очков. Гонщик McLaren не смог пройти в финальную шестерку, отстав на одну сотую от Феликса Розенквиста в предварительной стадии.

Еще хуже проехал в субботу Джозеф Ньюгарден, занимающий в чемпионате третью строчку – двукратный чемпион IndyCar остался 18-м.

Маркус Эрикссон завершил квалификацию десятым, Ромен Грожан начнет гонку лишь 21-м.

Результаты квалификации Indycar в Портленде (финал):