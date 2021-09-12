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IndyCar / Портленд Отчет о квалификации

Палоу впервые выиграл квалификацию на этапе IndyCar

Автор:
, Ответственный редактор

Испанец из команды Chip Ganassi Racing стал сильнейшим в Портленде, а его главный соперник в споре за титул Патрисио О'Уорд будет стартовать седьмым

Палоу впервые выиграл квалификацию на этапе IndyCar

Для Алекса Палоу нынешний поул стал уже не первым в карьере – в мае он уже был первым на стартовом поле в Техасе. Но тогда квалификацию отменили, а пилотов просто расставили на решетке согласно положению в общем зачете. 

На этот раз Алекс именно завоевал поул, а не получил его. Он проехал на 0,08 секунды быстрее своего тезки Росси и на 0,09 быстрее действующего чемпиона Скотта Диксона. 

Впрочем, главным соперником Палоу за три гонки до конца сезона остается Патрисио О'Уорд, который лидирует в общем зачете, опережая испанца на десять очков. Гонщик McLaren не смог пройти в финальную шестерку, отстав на одну сотую от Феликса Розенквиста в предварительной стадии.

Еще хуже проехал в субботу Джозеф Ньюгарден, занимающий в чемпионате третью строчку – двукратный чемпион IndyCar остался 18-м.

Маркус Эрикссон завершил квалификацию десятым, Ромен Грожан начнет гонку лишь 21-м.

Результаты квалификации Indycar в Портленде (финал):

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 58.770  
2 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 58.857 0.087
3 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 58.867 0.097
4 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 58.950 0.180
5 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 59.006 0.236
6 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 59.279 0.509
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