Палоу впервые выиграл квалификацию на этапе IndyCar
Испанец из команды Chip Ganassi Racing стал сильнейшим в Портленде, а его главный соперник в споре за титул Патрисио О'Уорд будет стартовать седьмым
Для Алекса Палоу нынешний поул стал уже не первым в карьере – в мае он уже был первым на стартовом поле в Техасе. Но тогда квалификацию отменили, а пилотов просто расставили на решетке согласно положению в общем зачете.
На этот раз Алекс именно завоевал поул, а не получил его. Он проехал на 0,08 секунды быстрее своего тезки Росси и на 0,09 быстрее действующего чемпиона Скотта Диксона.
Впрочем, главным соперником Палоу за три гонки до конца сезона остается Патрисио О'Уорд, который лидирует в общем зачете, опережая испанца на десять очков. Гонщик McLaren не смог пройти в финальную шестерку, отстав на одну сотую от Феликса Розенквиста в предварительной стадии.
Еще хуже проехал в субботу Джозеф Ньюгарден, занимающий в чемпионате третью строчку – двукратный чемпион IndyCar остался 18-м.
Маркус Эрикссон завершил квалификацию десятым, Ромен Грожан начнет гонку лишь 21-м.
Результаты квалификации Indycar в Портленде (финал):
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|58.770
|2
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|58.857
|0.087
|3
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|58.867
|0.097
|4
|Феликс Розенквист
|Schmidt Peterson Motorsports
|58.950
|0.180
|5
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|59.006
|0.236
|6
|Колтон Херта
|Andretti Autosport
|59.279
|0.509
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