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Палоу стал двукратным чемпионом IndyCar после победы в Портленде

Стартовав пятым, испанский пилот Chip Ganassi Racing переиграл соперников в штате Орегон – и стал недосягаем для них по очкам

Чарльз Брэдли
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Победитель гонки Алекс Палоу, Chip Ganassi Racing Honda

Со старта в гонке лидировал обладатель поула Грэм Рейхал, который удержал позицию и после того, как одну из своих редких ошибок допустил действующий (на тот момент) обладатель титула Уилл Пауэр – он улетел с трассы в борьбе с Алексом Росси, вынудив судей выпустить автомобиль безопасности. 

Однако более ранний первый пит-стоп отбросил пилота семейной команды Rahal Letterman Lanigan в трафик, и инициативой прочно завладел Алекс Палоу. Он контролировал ход гонки до самого финиша и стал сильнейшим в девятый раз за карьеру и в пятый в нынешнем сезоне. 

Такой результат сделал испанца чемпионом IndyCar – во второй раз после 2021 года. После этого Чип Ганасси подтвердил, что продолжит сотрудничество с пилотом в новом сезоне. 

 

Несмотря на множество событий в глубине пелотона, ситуация в группе лидеров оставалась стабильной. Спор за второе место на протяжении почти всей гонки вели Феликс Розенквист со Скоттом Диксоном – в этот раз верх взяла молодость. 

Впрочем, Диксону хватило и третьего результата, чтобы гарантировать себе вторую строчку в общем зачете серии. 

В Портленде к участникам IndyCar присоединился Юри Випс. Эстонец, которого Red Bull год назад пришлось отчислить из своей молодежной программы за слишком длинный язык, стартовал 18-м и завершил гонку на этой же позиции. 

Обладатель поула и первый лидер гонки Грэм Рейхал, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, в итоге финишировал лишь 12-м

Обладатель поула и первый лидер гонки Грэм Рейхал, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, в итоге финишировал лишь 12-м

Фото: Джейк Гэлстед / Motorsport Images

Сезон американской формульной серии финиширует через неделю в Монтерее.

Результаты гонки IndyCar в Портленде (110 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст. Пит-стопы
1 SpainАЛЕКС ПАЛОУChip Ganassi Racing 1:57'01.9814 3
2 SwedenФЕЛИКС РОЗЕНКВИСТArrow McLaren +5.4353 3
3 New ZealandСКОТТ ДИКСОНChip Ganassi Racing +8.0669 3
4 MexicoПАТРИСИО О'УОРДArrow McLaren +19.0572 3
5 United StatesДЖОЗЕФ НЬЮГАРДЕНTeam Penske +21.0831 3
6 NetherlandsРИНУС КАЛМТАУТEd Carpenter Racing +21.8799 3
7 SwedenМАРКУС ЭРИКССОНChip Ganassi Racing +30.5820 3
8 United StatesДАВИД МАЛУКАСDale Coyne Racing +32.6211 4
9 New ZealandСКОТТ МАКЛАФЛИНTeam Penske +33.0282 3
10 United StatesКАЙЛ КЁРКВУДAndretti Autosport +33.7836 3
11 DenmarkКРИСТИАН ЛУНДГОРRahal Letterman Lanigan Racing +34.4757 3
12 United StatesГРЭМ РЕЙХОЛRahal Letterman Lanigan Racing +38.6995 3
13 United StatesКОЛТОН ХЕРТАAndretti Autosport +39.7582 4
14 BrazilЭЛИО КАСТРОНЕВЕСMichael Shank Racing +40.3373 3
15 United KingdomКАЛЛУМ АЙЛОТТJuncos Hollinger Racing +40.4769 3
16 United StatesСАНТИНО ФЕРРУЧЧИA.J. Foyt Enterprises +41.1279 3
17 CanadaДЕВЛИН ДЕ ФРАНЧЕСКОAndretti Autosport +42.5578 3
18 EstoniaЮРИ ВИПСRahal Letterman Lanigan Racing +1 Lap 3
19 New ZealandМАРКУС АРМСТРОНГChip Ganassi Racing +1 Lap 3
20 United StatesАЛЕКСАНДР РОССИArrow McLaren +1 Lap 4
21 United StatesРАЙАН ХАНТЕР-РЕЙEd Carpenter Racing +1 Lap 4
22 DenmarkБЕНЖАМИН ПЕДЕРСЕНA.J. Foyt Enterprises +1 Lap 3
23
Стинг рей роббDale Coyne Racing
 +1 Lap 3
24 United KingdomТОМ БЛОМКВИСТMichael Shank Racing +1 Lap 4
25 AustraliaУИЛЛ ПАУЭРTeam Penske +2 Laps 3
26 ArgentinaАГУСТИН КАНАПИНОJuncos Hollinger Racing +28 Laps 3
27 FranceРОМЕН ГРОЖАНAndretti Autosport +79 Laps 2
 
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Диксон выиграл гонку IndyCar в Мэдисоне и сохранил шансы на титул
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