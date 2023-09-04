Палоу стал двукратным чемпионом IndyCar после победы в Портленде

Со старта в гонке лидировал обладатель поула Грэм Рейхал, который удержал позицию и после того, как одну из своих редких ошибок допустил действующий (на тот момент) обладатель титула Уилл Пауэр – он улетел с трассы в борьбе с Алексом Росси, вынудив судей выпустить автомобиль безопасности.

Однако более ранний первый пит-стоп отбросил пилота семейной команды Rahal Letterman Lanigan в трафик, и инициативой прочно завладел Алекс Палоу. Он контролировал ход гонки до самого финиша и стал сильнейшим в девятый раз за карьеру и в пятый в нынешнем сезоне.

Такой результат сделал испанца чемпионом IndyCar – во второй раз после 2021 года. После этого Чип Ганасси подтвердил, что продолжит сотрудничество с пилотом в новом сезоне.

Несмотря на множество событий в глубине пелотона, ситуация в группе лидеров оставалась стабильной. Спор за второе место на протяжении почти всей гонки вели Феликс Розенквист со Скоттом Диксоном – в этот раз верх взяла молодость.

Впрочем, Диксону хватило и третьего результата, чтобы гарантировать себе вторую строчку в общем зачете серии.

В Портленде к участникам IndyCar присоединился Юри Випс. Эстонец, которого Red Bull год назад пришлось отчислить из своей молодежной программы за слишком длинный язык, стартовал 18-м и завершил гонку на этой же позиции.

Обладатель поула и первый лидер гонки Грэм Рейхал, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, в итоге финишировал лишь 12-м Фото: Джейк Гэлстед / Motorsport Images

Сезон американской формульной серии финиширует через неделю в Монтерее.

Результаты гонки IndyCar в Портленде (110 кругов)