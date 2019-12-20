Палоу поедет за Dale Coyne Racing в IndyCar

В 2019-м испанец стал одним из главных открытий в Суперформуле. Он смог освоиться с особенностями машины и резины, одержал одну победу и финишировал третьим в общем зачете.

На этой неделе стало известно, что 22-летний пилот проведет сезон-2020 в IndyCar и выйдет на старт всех 17 гонок в составе коллектива Dale Coyne Racing with Team Goh. Добавка Team Goh здесь неспроста – это довольно известный в Японии гоночный коллектив, который завоевал несколько титулов в разных сериях, а также выступал в Ле-Мане.

Его босс Казумичи Го поддержал карьеру Палоу, который уже провел первые тесты машины IndyCar в Мид-Огайо.

Алекс заменил в Dale Coyne Racing Себастьена Бурдэ, уволенного в прошлом месяце. Его напарником в 2020-м будет Сантино Ферруччи.