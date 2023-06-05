Палоу победил в аварийной гонке IndyCar на улицах Детройта

Седьмой этап американской формульной серии словно состоял из двух разных гонок – Алекс Палоу стартовал с поула и ехал первым, в то время как за его спиной с самого старта постоянно происходили всевозможные события.

Примерно к середине дистанции стало ясно, что единственным, кому по силам спорить с Палоу, в этот день является Уилл Пауэр. Действующий чемпион даже смог обогнать лидера во время очередного рестарта на 58-м круге, но уже спустя семь кругов Алекс смог восстановить статус-кво, после чего больше не уступал лидерства.

Пауэр пробовал атаковать, но его ситуация осложнялась тем, что следом мчались сразу несколько соперников, готовых использовать любую ошибку австралийца.

Один из них, Скотт Диксон, в итоге влетел в Пауэра сзади, да так, что у того чуть не заглох мотор. В возникшей толчее Уилли оттерли было назад, но тот скоро вернулся на второе место.

Тройку дополнил Феликс Розенквист из McLaren.

Для Ромена Грожана, стартовавшего вторым, борьба закончилась за 20 кругов до финиша ударом о барьер. Также внимания заслуживает выступление Кайла Керквуда. После недавней серьезной аварии в Индианаполисе гонка в Детройте началась для американца с еще одного столкновения – в него приехал сзади Каллум Айлотт (этот момент – на самом верхнем фото).

Но даже несмотря на это и четыре пит-стопа по ходу дистанции, Керквуд все равно смог финишировать на шестой позиции.

Алекс Палоу, Chip Ganassi Racing Honda, победитель квалификации и гонки Фото: Джеффри Миллер / Motorsport Images

Вторая за три последних этапа победа заметно укрепила положение Алекса Палоу в общем зачете. Испанец заработал уже 273 очка и ушел в отрыв от замкнувших в Детройте первую десятку Маркуса Эрикссона (220) и Джозефа Ньюгардена (203).

Сезон IndyCar продолжится через две недели на трассе «Роад-Америка».

Результаты гонки IndyCar в Детройте (100 кругов)