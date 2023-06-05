Палоу победил в аварийной гонке IndyCar на улицах Детройта
Испанец из Ganassi стал сильнейшим во второй раз за неполный месяц и оторвался от соперников в общем зачете
Седьмой этап американской формульной серии словно состоял из двух разных гонок – Алекс Палоу стартовал с поула и ехал первым, в то время как за его спиной с самого старта постоянно происходили всевозможные события.
Примерно к середине дистанции стало ясно, что единственным, кому по силам спорить с Палоу, в этот день является Уилл Пауэр. Действующий чемпион даже смог обогнать лидера во время очередного рестарта на 58-м круге, но уже спустя семь кругов Алекс смог восстановить статус-кво, после чего больше не уступал лидерства.
Пауэр пробовал атаковать, но его ситуация осложнялась тем, что следом мчались сразу несколько соперников, готовых использовать любую ошибку австралийца.
Один из них, Скотт Диксон, в итоге влетел в Пауэра сзади, да так, что у того чуть не заглох мотор. В возникшей толчее Уилли оттерли было назад, но тот скоро вернулся на второе место.
Тройку дополнил Феликс Розенквист из McLaren.
Для Ромена Грожана, стартовавшего вторым, борьба закончилась за 20 кругов до финиша ударом о барьер. Также внимания заслуживает выступление Кайла Керквуда. После недавней серьезной аварии в Индианаполисе гонка в Детройте началась для американца с еще одного столкновения – в него приехал сзади Каллум Айлотт (этот момент – на самом верхнем фото).
Но даже несмотря на это и четыре пит-стопа по ходу дистанции, Керквуд все равно смог финишировать на шестой позиции.
Алекс Палоу, Chip Ganassi Racing Honda, победитель квалификации и гонки
Фото: Джеффри Миллер / Motorsport Images
Вторая за три последних этапа победа заметно укрепила положение Алекса Палоу в общем зачете. Испанец заработал уже 273 очка и ушел в отрыв от замкнувших в Детройте первую десятку Маркуса Эрикссона (220) и Джозефа Ньюгардена (203).
Сезон IndyCar продолжится через две недели на трассе «Роад-Америка».
Результаты гонки IndyCar в Детройте (100 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|2:01'58.1171
|2
|2
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|2:01'59.3014
|1.1843
|2
|3
|Феликс Розенквист
|Arrow McLaren
|2:02'04.0686
|5.9515
|2
|4
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|2:02'05.6853
|7.5682
|2
|5
|Александр Росси
|Arrow McLaren
|2:02'08.1012
|9.9841
|2
|6
|Кайл Кёрквуд
|Andretti Autosport
|2:02'08.6597
|10.5426
|4
|7
|Скотт Маклафлин
|Team Penske
|2:02'09.0521
|10.9350
|2
|8
|Маркус Армстронг
|Chip Ganassi Racing
|2:02'09.7963
|11.6792
|2
|9
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|2:02'11.1352
|13.0181
|3
|10
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|2:02'12.1394
|14.0223
|2
|11
|Колтон Херта
|Andretti Autosport
|2:02'15.7777
|17.6606
|3
|12
|Девлин Де Франческо
|Andretti Autosport
|2:02'17.5492
|19.4321
|3
|13
|Симон Пажено
|Michael Shank Racing
|2:02'17.7657
|19.6486
|2
|14
|Агустин Канапино
|Juncos Hollinger Racing
|2:02'19.5390
|21.4219
|2
|15
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|2:02'19.8919
|21.7748
|3
|16
|Кристиан Лундгор
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|2:02'20.2331
|22.1160
|3
|17
|Джек Харви
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|2:02'21.1881
|23.0710
|3
|18
|Ринус Калмтаут
|Ed Carpenter Racing
|2:02'21.9364
|23.8193
|2
|19
|Элио Кастроневес
|Michael Shank Racing
|2:02'22.7905
|24.6734
|5
|20
|Benjamin Pedersen
|A.J. Foyt Enterprises
|2:02'23.7748
|3 Laps
|4
|21
|Сантино Ферруччи
|A.J. Foyt Enterprises
|2:02'24.3877
|3 Laps
|5
|22
|Ray Robb
|Dale Coyne Racing
|2:02'26.0292
|3 Laps
|3
|23
|Давид Малукас
|Dale Coyne Racing
|1:42'18.2085
|15 Laps
|2
|24
|Ромен Грожан
|Andretti Autosport
|1:34'58.8148
|20 Laps
|2
|25
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|59'50.2354
|50 Laps
|2
|26
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren
|53'33.3865
|59 Laps
|3
|27
|Каллум Айлотт
|Juncos Hollinger Racing
|1'42.4526
|99 Laps
|Полные результаты
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