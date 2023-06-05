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IndyCar / Детройт Отчет о гонке

Палоу победил в аварийной гонке IndyCar на улицах Детройта

Испанец из Ganassi стал сильнейшим во второй раз за неполный месяц и оторвался от соперников в общем зачете

Александр Кабановский
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Авария после старта: Каллум Айлотт, Juncos Hollinger Racing Chevrolet, Кайл Керквуд, Andretti Autosport Honda

Седьмой этап американской формульной серии словно состоял из двух разных гонок – Алекс Палоу стартовал с поула и ехал первым, в то время как за его спиной с самого старта постоянно происходили всевозможные события. 

Примерно к середине дистанции стало ясно, что единственным, кому по силам спорить с Палоу, в этот день является Уилл Пауэр. Действующий чемпион даже смог обогнать лидера во время очередного рестарта на 58-м круге, но уже спустя семь кругов Алекс смог восстановить статус-кво, после чего больше не уступал лидерства. 

Пауэр пробовал атаковать, но его ситуация осложнялась тем, что следом мчались сразу несколько соперников, готовых использовать любую ошибку австралийца. 

 

Один из них, Скотт Диксон, в итоге влетел в Пауэра сзади, да так, что у того чуть не заглох мотор. В возникшей толчее Уилли оттерли было назад, но тот скоро вернулся на второе место. 

Тройку дополнил Феликс Розенквист из McLaren. 

Для Ромена Грожана, стартовавшего вторым, борьба закончилась за 20 кругов до финиша ударом о барьер. Также внимания заслуживает выступление Кайла Керквуда. После недавней серьезной аварии в Индианаполисе гонка в Детройте началась для американца с еще одного столкновения – в него приехал сзади Каллум Айлотт (этот момент – на самом верхнем фото).

Но даже несмотря на это и четыре пит-стопа по ходу дистанции, Керквуд все равно смог финишировать на шестой позиции. 

Алекс Палоу, Chip Ganassi Racing Honda, победитель квалификации и гонки

Алекс Палоу, Chip Ganassi Racing Honda, победитель квалификации и гонки

Фото: Джеффри Миллер / Motorsport Images

Вторая за три последних этапа победа заметно укрепила положение Алекса Палоу в общем зачете. Испанец заработал уже 273 очка и ушел в отрыв от замкнувших в Детройте первую десятку Маркуса Эрикссона (220) и Джозефа Ньюгардена (203).

Сезон IndyCar продолжится через две недели на трассе «Роад-Америка».

Результаты гонки IndyCar в Детройте (100 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Пит-стопы
1 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 2:01'58.1171   2
2 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 2:01'59.3014 1.1843 2
3 Sweden Феликс Розенквист Arrow McLaren 2:02'04.0686 5.9515 2
4 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 2:02'05.6853 7.5682 2
5 United States Александр Росси Arrow McLaren 2:02'08.1012 9.9841 2
6 United States Кайл Кёрквуд United States Andretti Autosport 2:02'08.6597 10.5426 4
7 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 2:02'09.0521 10.9350 2
8 New Zealand Маркус Армстронг United States Chip Ganassi Racing 2:02'09.7963 11.6792 2
9 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 2:02'11.1352 13.0181 3
10 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 2:02'12.1394 14.0223 2
11 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 2:02'15.7777 17.6606 3
12 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 2:02'17.5492 19.4321 3
13 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 2:02'17.7657 19.6486 2
14 Argentina Агустин Канапино Juncos Hollinger Racing 2:02'19.5390 21.4219 2
15 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 2:02'19.8919 21.7748 3
16 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:02'20.2331 22.1160 3
17 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:02'21.1881 23.0710 3
18 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 2:02'21.9364 23.8193 2
19 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 2:02'22.7905 24.6734 5
20 Benjamin Pedersen United States A.J. Foyt Enterprises 2:02'23.7748 3 Laps 4
21 United States Сантино Ферруччи United States A.J. Foyt Enterprises 2:02'24.3877 3 Laps 5
22 Ray Robb United States Dale Coyne Racing 2:02'26.0292 3 Laps 3
23 United States Давид Малукас United States Dale Coyne Racing 1:42'18.2085 15 Laps 2
24 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 1:34'58.8148 20 Laps 2
25 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 59'50.2354 50 Laps 2
26 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren 53'33.3865 59 Laps 3
27 United Kingdom Каллум Айлотт Juncos Hollinger Racing 1'42.4526 99 Laps  
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