О'Уорд взял поул в Алабаме, Грожан стал седьмым и лучшим из новичков

На трассе Барбер Моторспорт Парк в Алабаме состоялась квалификация этапа Honda Indy Gran Prix of Alabama, победителем которой стал Патрисио О'Уорд, выступающий за Arrows McLaren. Это второй поул в карьере мексиканца, который проводит в IndyCar всего второй сезон.

Второе место на старте досталось Александру Росси, третьем стартует Алекс Палоу, Уилл Пауэр показал четвертое время, а действующий чемпион Скотт Диксон стал только пятым. Замкнул первую шестерку напарник Диксона по команде Chip Ganassi Racing, экс-пилот Формулы 1 Маркус Эрикссон.

Седьмым и лучшим среди новичков оказался другой выходец из Формулы 1 – Ромен Грожан. Француз не блистал на тренировках, но в квалификации собрался и, казалось, должен был попасть в шестерку лучших и финальный заезд, но на последних секундах был выбит на седьмое место Пауэром. Несмотря на это Грожан остался доволен своим результатом и после окончания заездов поблагодарил команду.

«Мы пробовали все возможное, у нас были проблемы с трафиком, но на самом деле это лучший из возможных результатов на сегодняшний день. В конце концов я оказался впереди самого Джозефа Ньюгардена, который является звездой этого чемпионата и отлично знает трассу Барбер», – сказал француз после заездов. Ньюгарден стартует с восьмого места.

Если не считать Грожана, то лучшим из новичков стал двухкратный победитель австралийского чемпионата Supercars Скотт Маклафлин, но он показал только 12-е время.

Дополнительная информация: Дэвид Малшер Лопес