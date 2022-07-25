О'Уорд выиграл гонку IndyCar в Айове, Ньюгарден попал в больницу

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На 235-м круге из 300 запланированных, когда триумфатор субботы Джозеф Ньюгарден вел борьбу в группе лидеров, его машину закрутило и на высокой скорости отбросило в стену.

Американец смог выбраться из кокпита, но вдруг потерял равновесие и упал, ударившись головой. Его срочно отправили в медицинский центр трассы, а оттуда на вертолете перевезли в соседнюю больницу.

Для контроля гонщика оставили на ночь, но команда Penske сообщила, что кратковременная потеря сознания привела лишь к порезу на затылке. Теперь в четверг перед следующей гонкой Джозефа должны осмотреть врачи, чтобы принять решение о его допуске к старту.

Ньюгарден, как и день назад, стартовал вторым позади Уилла Пауэра и боролся в лидирующей группе. Он не смог уехать от соперников, как в субботу, но имел хорошие шансы на победу.

Авария, причиной которой, по предварительной информации, стала техническая поломка, значительно осложнила гонщику Penske спор за титул.

Пато О'Уорд стал сильнейшим во второй раз в сезоне, опередив Пауэра на четыре секунды. Партнер последнего по Penske Скотт Маклафлин замкнул тройку призеров.

Лидер сезона Маркус Эрикссон во второй раз подряд скверно провел квалификацию и стартовал лишь 15-м. Однако в гонке швед смотрелся куда лучше и в какой-то момент даже претендовал на место в тройке. В итоге он финишировал шестым.

Ромен Грожан занял девятое место.

За пять этапов до конца сезона Эрикссон продолжает возглавлять общий зачет, заработав 403 очка. Пауэр благодаря двум вторым местам за уик-энд почти догнал шведа (395), а вот все остальные уже довольно далеко – у Ньюгардена и Скотта Диксона по 369 баллов, О'Уорд уступает им еще два.

Через неделю участники IndyCar выйдут а старт в Индианаполисе.

Результаты второй гонки IndyCar в Айове

По мотивам отчета Дэвида Малшера