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IndyCar / Айова II Отчет о гонке

О'Уорд выиграл гонку IndyCar в Айове, Ньюгарден попал в больницу

Мексиканец из McLaren SP стал сильнейшим в воскресной гонке на коротком овале, Маркус Эрикссон удержал первое место в общем зачете

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
О'Уорд выиграл гонку IndyCar в Айове, Ньюгарден попал в больницу
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На 235-м круге из 300 запланированных, когда триумфатор субботы Джозеф Ньюгарден вел борьбу в группе лидеров, его машину закрутило и на высокой скорости отбросило в стену.

Американец смог выбраться из кокпита, но вдруг потерял равновесие и упал, ударившись головой. Его срочно отправили в медицинский центр трассы, а оттуда на вертолете перевезли в соседнюю больницу. 

Для контроля гонщика оставили на ночь, но команда Penske сообщила, что кратковременная потеря сознания привела лишь к порезу на затылке. Теперь в четверг перед следующей гонкой Джозефа должны осмотреть врачи, чтобы принять решение о его допуске к старту. 

Ньюгарден, как и день назад, стартовал вторым позади Уилла Пауэра и боролся в лидирующей группе. Он не смог уехать от соперников, как в субботу, но имел хорошие шансы на победу. 

Авария, причиной которой, по предварительной информации, стала техническая поломка, значительно осложнила гонщику Penske спор за титул. 

Пато О'Уорд стал сильнейшим во второй раз в сезоне, опередив Пауэра на четыре секунды. Партнер последнего по Penske Скотт Маклафлин замкнул тройку призеров.

Лидер сезона Маркус Эрикссон во второй раз подряд скверно провел квалификацию и стартовал лишь 15-м. Однако в гонке швед смотрелся куда лучше и в какой-то момент даже претендовал на место в тройке. В итоге он финишировал шестым. 

Ромен Грожан занял девятое место. 

За пять этапов до конца сезона Эрикссон продолжает возглавлять общий зачет, заработав 403 очка. Пауэр благодаря двум вторым местам за уик-энд почти догнал шведа (395), а вот все остальные уже довольно далеко – у Ньюгардена и Скотта Диксона по 369 баллов, О'Уорд уступает им еще два.

Через неделю участники IndyCar выйдут а старт в Индианаполисе.

Результаты второй гонки IndyCar в Айове

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 1:54'23.2097  
2 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:54'27.4573 4.2476
3 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 1:54'32.6561 9.4464
4 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1:54'34.3596 11.1499
5 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 1:54'35.5348 12.3251
6 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:54'37.4437 14.2340
7 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 1:54'40.8984 17.6887
8 David Malukas United States Dale Coyne Racing 1:54'41.5822 18.3725
9 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 1:54'42.7673 19.5576
10 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing 1:54'43.9422 20.7325
11 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 1:54'44.7027 21.4930
12 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 1:54'26.4217 1 Lap
13 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 1:54'40.5555 1 Lap
14 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:54'41.3559 1 Lap
15 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 1:54'32.2849 2 Laps
16 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1:54'33.9342 2 Laps
17 United States Эд Карпентер United States Ed Carpenter Racing 1:54'40.3549 3 Laps
18 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 1:54'25.7926 4 Laps
19 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1:54'31.8243 4 Laps
20 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:54'38.9620 4 Laps
21 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 1:54'26.7255 5 Laps
22 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1:54'39.5606 6 Laps
23 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 1:54'30.3943 19 Laps
24 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:31'49.2703 65 Laps
25 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 41'24.8490 183 Laps
26 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 39'41.2876 188 Laps
Полные результаты

По мотивам отчета Дэвида Малшера

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