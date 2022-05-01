О'Уорд принес McLaren победу на этапе IndyCar в Алабаме

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На классическом автодроме близ городка Бирмингем Пато О'Уорд одержал первую в сезоне и третью в карьере победу, путь к которой оказался далеко не простым.

Мексиканец начинал борьбу вторым, вместе с обладателем поула Ринусом ВиКеем они удержали позиции в дебюте, тогда как действующий чемпион Алекс Палоу потерял третье место и откатился назад.

Первая треть 90-круговой дистанции прошла без особенно ярких событий, после чего в борьбе с маститым Элио Кастроневесом улетел в гравий экс-протеже Ferrari Каллум Илотт.

Однако рестарт вновь ничего не изменил в паре лидеров, которые к тому моменту уже побывали на первом пит-стопе. К середине гонки преимущество ВиКея достигло 2,5 секунд. Третьим держался победитель первой гонки сезона Скотт Маклафлин.

Все должно было решиться по ходу вторых пит-стопов. Два лидера поехали менять шины на одном и том же круге. О'Уорд благодаря быстрому кругу въезда в боксы оказался вплотную за лидером и сразу после возвращения на трассу в красивой борьбе опередил голландца.

После этого оказалось, что более поздний пит-стоп дает гонщикам преимущество. Сначала этот прием позволил Скотту Диксону потеснить Маклафлина. Однако тот не захотел уступать без боя – и борьба двух тезок-новозеландцев привела к выезду более молодого из них в гравий.

Алекс Палоу, Chip Ganassi Racing Honda Фото: Майкл Л. Льюитт/ Motorsport Images

Но еще позже в боксах остановился Палоу. Благодаря стремительным действиям механиков испанец, который опустился было до пятого места, стал вторым, опередив даже ВиКея.

В концовке напомнил о себе Уилл Пауэр – гонщик Penske прошел своего напарника Маклафлина, а затем и Диксона, благодаря чему вышел на четвертое место. Повторить его прорыв попробовал Колтон Херта, но далеко не столь успешно: кандидат в McLaren F1 врезался в левое заднее колесо машины Маклафлина и закрутился.

Ромен Грожан стал лучшим из тех, кто сделал ставку на тактику с тремя пит-стопами – он финишировал седьмым, опередив на последнем круге Грэма Рейхола, у которого стало заканчиваться топливо. Маркус Эрикссон тоже останавливался трижды и финишировал 12-м.

После четырех этапов новым лидером общего зачета стал Палоу со 144 очками. Следом идут Маклафлин (141), никак не проявивший себя победитель двух прошлых гонок Джозеф Ньюгарден (135) и стабильный Пауэр (134).

Сезон американской серии продолжится 14 мая в Индианаполисе на трассе внутри знаменитого овала.

Итоги четвертого этапа IndyCar в Алабаме

По мотивам отчета Дэвида Малшера