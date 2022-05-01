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IndyCar / Бирмингем Отчет о гонке

О'Уорд принес McLaren победу на этапе IndyCar в Алабаме

Судьба победы в четвертой гонке сезона решилось в нескольких поворотах после финального пит-стопа

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
О'Уорд принес McLaren победу на этапе IndyCar в Алабаме
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На классическом автодроме близ городка Бирмингем Пато О'Уорд одержал первую в сезоне и третью в карьере победу, путь к которой оказался далеко не простым. 

Мексиканец начинал борьбу вторым, вместе с обладателем поула Ринусом ВиКеем они удержали позиции в дебюте, тогда как действующий чемпион Алекс Палоу потерял третье место и откатился назад. 

Первая треть 90-круговой дистанции прошла без особенно ярких событий, после чего в борьбе с маститым Элио Кастроневесом улетел в гравий экс-протеже Ferrari Каллум Илотт.

Однако рестарт вновь ничего не изменил в паре лидеров, которые к тому моменту уже побывали на первом пит-стопе. К середине гонки преимущество ВиКея достигло 2,5 секунд. Третьим держался победитель первой гонки сезона Скотт Маклафлин.

Все должно было решиться по ходу вторых пит-стопов. Два лидера поехали менять шины на одном и том же круге. О'Уорд благодаря быстрому кругу въезда в боксы оказался вплотную за лидером и сразу после возвращения на трассу в красивой борьбе опередил голландца. 

После этого оказалось, что более поздний пит-стоп дает гонщикам преимущество. Сначала этот прием позволил Скотту Диксону потеснить Маклафлина. Однако тот не захотел уступать без боя – и борьба двух тезок-новозеландцев привела к выезду более молодого из них в гравий.

Алекс Палоу, Chip Ganassi Racing Honda

Алекс Палоу, Chip Ganassi Racing Honda

Фото: Майкл Л. Льюитт/ Motorsport Images

Но еще позже в боксах остановился Палоу. Благодаря стремительным действиям механиков испанец, который опустился было до пятого места, стал вторым, опередив даже ВиКея.

В концовке напомнил о себе Уилл Пауэр – гонщик Penske прошел своего напарника Маклафлина, а затем и Диксона, благодаря чему вышел на четвертое место. Повторить его прорыв попробовал Колтон Херта, но далеко не столь успешно: кандидат в McLaren F1 врезался в левое заднее колесо машины Маклафлина и закрутился. 

Ромен Грожан стал лучшим из тех, кто сделал ставку на тактику с тремя пит-стопами – он финишировал седьмым, опередив на последнем круге Грэма Рейхола, у которого стало заканчиваться топливо. Маркус Эрикссон тоже останавливался трижды и финишировал 12-м. 

После четырех этапов новым лидером общего зачета стал Палоу со 144 очками. Следом идут Маклафлин (141), никак не проявивший себя победитель двух прошлых гонок Джозеф Ньюгарден (135) и стабильный Пауэр (134).

Сезон американской серии продолжится 14 мая в Индианаполисе на трассе внутри знаменитого овала. 

Итоги четвертого этапа IndyCar в Алабаме

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Пит-стопы
1 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 90   2
2 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 90 0.980 2
3 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 90 12.481 2
4 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 90 15.261 2
5 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 90 22.829 2
6 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 90 24.064 2
7 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 90 24.516 3
8 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 90 31.917 2
9 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 90 33.249 2
10 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 90 33.510 3
11 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 90 33.741 2
12 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 90 34.473 3
13 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing 90 34.914 2
14 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 90 35.680 3
15 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 90 37.041 2
16 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 90 41.614 2
17 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 90 42.451 2
18 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 90 1'02.326 3
19 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 90 1'03.294 3
20 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 90 1'03.743 2
21 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 90 1'04.532 3
22 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 89 1 Lap 4
23 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 89 1 Lap 3
24 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 89 1 Lap 3
25 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 88 2 Laps 3
26 Colombia Татьяна Кальдерон United States A.J. Foyt Enterprises 88 2 Laps 3
Полные результаты

По мотивам отчета Дэвида Малшера

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