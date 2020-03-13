Отменены сразу четыре этапа IndyCar

Еще вчера представители серии IndyCar и власти города Сент-Питерсберг были настроены провести первую гонку сезона в это воскресенье – пусть и при пустых трибунах. Однако спустя примерно сутки организаторы американского турнира озвучили свое новое решение: отменяются все гонки, запланированные на март и апрель.

Это значит, что не состоятся четыре этапа: на двух городских трассах (в Сент-Питерсберге и Лонг-Биче) и на двух автодромах (в Остине и в Бирмингеме, штат Алабама). В отличие от представителей ряда других турниров, руководство IndyCar не стало использовать уклончивые формулировки о переносе соревнований на более позднее время, а приняло окончательное решени об удалении гонок из календаря.

В новой версии календарь серии IndyCar состоит из 13-ти этапов, первым из которых является Гран При Индианаполиса на дорожной трассе, проложенной внутри знаменитого овала. Эта гонка запланирована на 9 мая.