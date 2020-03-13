Отменены сразу четыре этапа IndyCar
Организаторы престижных турниров как будто соревнуются в количестве гонок, которые будут отменены за эту неделю. Очередные новости на эту тему пришли из-за океана
Еще вчера представители серии IndyCar и власти города Сент-Питерсберг были настроены провести первую гонку сезона в это воскресенье – пусть и при пустых трибунах. Однако спустя примерно сутки организаторы американского турнира озвучили свое новое решение: отменяются все гонки, запланированные на март и апрель.
Это значит, что не состоятся четыре этапа: на двух городских трассах (в Сент-Питерсберге и Лонг-Биче) и на двух автодромах (в Остине и в Бирмингеме, штат Алабама). В отличие от представителей ряда других турниров, руководство IndyCar не стало использовать уклончивые формулировки о переносе соревнований на более позднее время, а приняло окончательное решени об удалении гонок из календаря.
В новой версии календарь серии IndyCar состоит из 13-ти этапов, первым из которых является Гран При Индианаполиса на дорожной трассе, проложенной внутри знаменитого овала. Эта гонка запланирована на 9 мая.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Автор
|Кирилл Качнов
Отменены сразу четыре этапа IndyCar
IndyCar Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты
|
4 июн. - 7 июн.Билеты
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты