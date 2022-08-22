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IndyCar / Гейтвей Отчет о гонке

Острая концовка гонки IndyCar принесла победу Ньюгардену

Заезд на овале в Иллинойсе пришлось остановить на два часа из-за дождя, но наградой за ожидание стала яркая развязка

Александр Кабановский
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Острая концовка гонки IndyCar принесла победу Ньюгардену
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После возобновления борьбы гонщикам осталось преодолеть заключительные 42 круга. На рестарте лидером был Скотт Маклафлин, который наверняка одержал бы первую в карьере победу на овале, если бы не дождь и красные флаги. Его преследовал партнер по команде Penske Джозеф Ньюгарден. 

Американцу вскоре удалось выйти вперед, однако борьба далеко не была закончена. С пятого места пару лидеров начал догонять дебютант сезона Дэвид Малукас. Он опередил обладателя поула и первого лидера гонки Уилла Пауэра, а за 17 кругов до финиша опередил и Пато О'Уорда. 

Скотт Маклафлин, Team Penske Chevrolet, лидирует на рестарте

Скотт Маклафлин, Team Penske Chevrolet, лидирует на рестарте

Фото: Филлип Эботт / Motorsport Images

Затем последовала погоня за парой машин Penske, и только на самом последнем круге Малукас оказался на дистанции атаки позади Маклафлина. Небольшой ошибки новозеландца в предпоследнем повороте всей гонки хватило, чтобы его соперник бросился на обгон. 

Дэвид избрал внешнюю траекторию бэнкинга, где сцепление было лучше – и в очень красивой борьбе вышел вперед. Но времени побороться за победу у дерзкого новичка уже не осталось: он уступил Ньюгардену 0,17 секунды. 

Пятая победа в сезоне позволила Джозефу вплотную подтянуться к лидеру сезона Пауэру, из разделяют всего три очка. Партнеры по Ganassi Скотт Диксон и Маркус Эрикссон выступили в Иллинойсе не слишком удачно, финишировав в конце десятки. Они теперь отстают в общем зачете на 14 и 17 баллов соответственно. 

До конца сезона участникам IndyCar осталось провести всего две гонки, ближайшая из которых состоится 4 сентября в Портленде. 

Результаты гонки IndyCar в Мэдисоне

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 2:10'40.1827  
2 David Malukas United States Dale Coyne Racing 2:10'40.6535 0.4708
3 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 2:10'41.7081 1.5254
4 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 2:10'45.3906 5.2079
5 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing 2:10'45.7192 5.5365
6 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 2:10'52.0489 11.8662
7 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 2:10'52.8016 12.6189
8 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 2:10'56.0679 15.8852
9 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 2:11'02.0066 21.8239
10 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:11'06.2832 26.1005
11 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 2:10'51.6375 1 Lap
12 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 2:10'54.6226 1 Lap
13 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 2:10'55.2237 1 Lap
14 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 2:11'03.3691 1 Lap
15 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 2:11'05.4638 1 Lap
16 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 2:11'07.2344 1 Lap
17 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 2:10'44.1225 2 Laps
18 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 2:11'01.3088 2 Laps
19 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:11'06.7998 2 Laps
20 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 2:10'53.5973 3 Laps
21 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 2:11'02.4121 3 Laps
22 United States Эд Карпентер United States Ed Carpenter Racing 2:10'50.7242 4 Laps
23 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 2:07'19.4609 16 Laps
24 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:08'19.9810 21 Laps
25 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 2:04'35.4801 34 Laps
26 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 25'00.0461 207 Laps
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