Острая концовка гонки IndyCar принесла победу Ньюгардену
Заезд на овале в Иллинойсе пришлось остановить на два часа из-за дождя, но наградой за ожидание стала яркая развязка
После возобновления борьбы гонщикам осталось преодолеть заключительные 42 круга. На рестарте лидером был Скотт Маклафлин, который наверняка одержал бы первую в карьере победу на овале, если бы не дождь и красные флаги. Его преследовал партнер по команде Penske Джозеф Ньюгарден.
Американцу вскоре удалось выйти вперед, однако борьба далеко не была закончена. С пятого места пару лидеров начал догонять дебютант сезона Дэвид Малукас. Он опередил обладателя поула и первого лидера гонки Уилла Пауэра, а за 17 кругов до финиша опередил и Пато О'Уорда.
Скотт Маклафлин, Team Penske Chevrolet, лидирует на рестарте
Фото: Филлип Эботт / Motorsport Images
Затем последовала погоня за парой машин Penske, и только на самом последнем круге Малукас оказался на дистанции атаки позади Маклафлина. Небольшой ошибки новозеландца в предпоследнем повороте всей гонки хватило, чтобы его соперник бросился на обгон.
Дэвид избрал внешнюю траекторию бэнкинга, где сцепление было лучше – и в очень красивой борьбе вышел вперед. Но времени побороться за победу у дерзкого новичка уже не осталось: он уступил Ньюгардену 0,17 секунды.
Пятая победа в сезоне позволила Джозефу вплотную подтянуться к лидеру сезона Пауэру, из разделяют всего три очка. Партнеры по Ganassi Скотт Диксон и Маркус Эрикссон выступили в Иллинойсе не слишком удачно, финишировав в конце десятки. Они теперь отстают в общем зачете на 14 и 17 баллов соответственно.
До конца сезона участникам IndyCar осталось провести всего две гонки, ближайшая из которых состоится 4 сентября в Портленде.
Результаты гонки IndyCar в Мэдисоне
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Острая концовка гонки IndyCar принесла победу Ньюгардену
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