Предыдущая / Палоу победил в аварийной гонке IndyCar на улицах Детройта
IndyCar / Роад-Америка Отчет о гонке

Обгон перед финишем принес Палоу победу в гонке IndyCar на «Роад-Америке»

Лидер сезона воспользовался проблемами у лидировавшего Колтона Херты и стал сильнейшим во второй раз подряд

Чарльз Брэдли
Автор:
Алекс Палоу, Chip Ganassi Racing Honda

Гонка восьмого этапа американской формульной серии в городке Элхарт-Лейк долгое время проходила под диктовку Колтона Херты – пилот Ganassi стартовал с поула и уверенно лидировал. 

По ходу пит-стопов на середине дистанции Алексу Палоу, который остановился чуть позже, удалось было выйти вперед, но Херта быстро вернул лидерство. Однако в финале дистанции Колтону пришлось экономить топливо (как раз из-за более раннего пит-стопа), и на шести финальных кругах он не только растерял все преимущество, но и откатился на пятое место. 

Палоу одержал уже третью победу за четыре последних этапа и еще больше оторвался в общем зачете, Джозеф Ньюгарден и Пато О'Уорд дополнили призовую тройку. 

Ромен Грожан из-за собственной ошибки улетел с асфальта еще в начале дистанции.

 

Ситуация в общем зачете вынуждает проводить параллели с Формулой 1: Алекс Палоу уже на 74 очка оторвался от Маркуса Эрикссона, который в этот раз финишировал шестым, еще на семь отстает Ньюгарден. 

Сезон американских формульных гонок продолжится 2 июля на трассе «Мид-Огайо». 

Результаты гонки IndyCar на «Роад-Америке» (55 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 1:50'04.6640  
2 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:50'09.2250 4.5610
3 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren 1:50'11.4189 6.7549
4 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1:50'11.6358 6.9718
5 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 1:50'15.5968 10.9328
6 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:50'16.1848 11.5208
7 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:50'20.5475 15.8835
8 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 1:50'20.9462 16.2822
9 United States Кайл Кёрквуд United States Andretti Autosport 1:50'22.2120 17.5480
10 United States Александр Росси Arrow McLaren 1:50'24.3011 19.6371
11 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:50'26.1370 21.4730
12 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1:50'26.7694 22.1054
13 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:50'30.3334 25.6694
14 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 1:50'36.0932 31.4292
15 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 1:50'38.2872 33.6232
16 United States Сантино Ферруччи United States A.J. Foyt Enterprises 1:50'38.9640 34.3000
17 United States Райан Хантер-Рей United States Ed Carpenter Racing 1:50'47.1300 42.4660
18 United Kingdom Каллум Айлотт United States Juncos Hollinger Racing 1:50'47.6175 42.9535
19 Argentina Агустин Канапино United States Juncos Hollinger Racing 1:50'49.4649 44.8009
20 Sweden Феликс Розенквист Arrow McLaren 1:50'53.7537 49.0897
21 Benjamin Pedersen United States A.J. Foyt Enterprises 1:50'56.6403 51.9763
22 Ray Robb United States Dale Coyne Racing 1:51'14.3294 1'09.6654
23 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 1:51'28.3048 1'23.6408
24 New Zealand Маркус Армстронг United States Chip Ganassi Racing 1:50'15.8405 1 Lap
25 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 1:51'19.6456 1 Lap
26 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:51'30.3355 1 Lap
27 United States Давид Малукас United States Dale Coyne Racing 52'04.6252 31 Laps
Полные результаты
Поделились
Комментарии

Палоу победил в аварийной гонке IndyCar на улицах Детройта
Чарльз Брэдли Больше от
Чарльз Брэдли
Победа в «Инди-500» принесла Ньюгардену $3,6 миллиона

Победа в «Инди-500» принесла Ньюгардену $3,6 миллиона

IndyCar
Инди-500

Победа в «Инди-500» принесла Ньюгардену $3,6 миллиона Победа в «Инди-500» принесла Ньюгардену $3,6 миллиона

Дебютная гонка сезона WEC принесла дубль Toyota, аварии Ferrari и подиум Квята

Дебютная гонка сезона WEC принесла дубль Toyota, аварии Ferrari и подиум Квята

WEC
Себринг

Дебютная гонка сезона WEC принесла дубль Toyota, аварии Ferrari и подиум Квята Дебютная гонка сезона WEC принесла дубль Toyota, аварии Ferrari и подиум Квята

Баттон примет участие в«24 часах Ле-Мана» на машине NASCAR

Баттон примет участие в«24 часах Ле-Мана» на машине NASCAR

24 часа Ле-Мана

Баттон примет участие в«24 часах Ле-Мана» на машине NASCAR Баттон примет участие в«24 часах Ле-Мана» на машине NASCAR

Самое важное:

Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты

Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты

F1 Формула 1
Гран При Канады

Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты

В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться

В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться

F1 Формула 1
Гран При Канады

В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться

Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года

Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года

F1 Формула 1
Гран При Канады

Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года Хэмилтон попросил Mercedes переключиться на работу над машиной 2024 года

«Всю гонку смотрел только в зеркала». Элбон о подвиге в Монреале

«Всю гонку смотрел только в зеркала». Элбон о подвиге в Монреале

F1 Формула 1
Гран При Канады

«Всю гонку смотрел только в зеркала». Элбон о подвиге в Монреале «Всю гонку смотрел только в зеркала». Элбон о подвиге в Монреале

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.