Обгон перед финишем принес Палоу победу в гонке IndyCar на «Роад-Америке»

Гонка восьмого этапа американской формульной серии в городке Элхарт-Лейк долгое время проходила под диктовку Колтона Херты – пилот Ganassi стартовал с поула и уверенно лидировал.

По ходу пит-стопов на середине дистанции Алексу Палоу, который остановился чуть позже, удалось было выйти вперед, но Херта быстро вернул лидерство. Однако в финале дистанции Колтону пришлось экономить топливо (как раз из-за более раннего пит-стопа), и на шести финальных кругах он не только растерял все преимущество, но и откатился на пятое место.

Палоу одержал уже третью победу за четыре последних этапа и еще больше оторвался в общем зачете, Джозеф Ньюгарден и Пато О'Уорд дополнили призовую тройку.

Ромен Грожан из-за собственной ошибки улетел с асфальта еще в начале дистанции.

Ситуация в общем зачете вынуждает проводить параллели с Формулой 1: Алекс Палоу уже на 74 очка оторвался от Маркуса Эрикссона, который в этот раз финишировал шестым, еще на семь отстает Ньюгарден.

Сезон американских формульных гонок продолжится 2 июля на трассе «Мид-Огайо».

Результаты гонки IndyCar на «Роад-Америке» (55 кругов)