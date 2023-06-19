Обгон перед финишем принес Палоу победу в гонке IndyCar на «Роад-Америке»
Лидер сезона воспользовался проблемами у лидировавшего Колтона Херты и стал сильнейшим во второй раз подряд
Гонка восьмого этапа американской формульной серии в городке Элхарт-Лейк долгое время проходила под диктовку Колтона Херты – пилот Ganassi стартовал с поула и уверенно лидировал.
По ходу пит-стопов на середине дистанции Алексу Палоу, который остановился чуть позже, удалось было выйти вперед, но Херта быстро вернул лидерство. Однако в финале дистанции Колтону пришлось экономить топливо (как раз из-за более раннего пит-стопа), и на шести финальных кругах он не только растерял все преимущество, но и откатился на пятое место.
Палоу одержал уже третью победу за четыре последних этапа и еще больше оторвался в общем зачете, Джозеф Ньюгарден и Пато О'Уорд дополнили призовую тройку.
Ромен Грожан из-за собственной ошибки улетел с асфальта еще в начале дистанции.
Ситуация в общем зачете вынуждает проводить параллели с Формулой 1: Алекс Палоу уже на 74 очка оторвался от Маркуса Эрикссона, который в этот раз финишировал шестым, еще на семь отстает Ньюгарден.
Сезон американских формульных гонок продолжится 2 июля на трассе «Мид-Огайо».
Результаты гонки IndyCar на «Роад-Америке» (55 кругов)
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