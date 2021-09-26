Ньюгарден взял поул финальной гонки IndyCar

Джозеф Ньюгарден, выступающий за команду Penske, выиграл квалификацию последнего в этом году этапа серии IndyCar. По ходу субботних заездов на трассе в Лонг-Бич американец на две десятых опередил многократного чемпиона серии Скотта Диксона, представляющего команду Ganassi.

Перед стартом последней гонки сезона Ньюгарден является одним из трех претендентов на чемпионский титул – но, занимая 3-е место в общем зачете серии, отстает от лидера на 47 очков (в то время как за гонку можно заработать не более 53-х).

Двумя другими претендентами на титул являются занимающий первую строчку в турнирной таблице Алекс Палоу (Ganassi) и уступающий ему 35 баллов Пато О`Уорд (McLaren SP). Эти пилоты не смогли пробиться в финальный сегмент квалификации и начнут гонку с 10-й и 8-й позиции соответственно – что играет на руку скорее нынешнему лидеру общего зачета.

Результаты последнего сегмента

Результаты второго сегмента