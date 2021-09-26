Ньюгарден взял поул финальной гонки IndyCar
Главные претенденты на чемпионский титул начнут финальную гонку из конца второй десятки
Джозеф Ньюгарден, выступающий за команду Penske, выиграл квалификацию последнего в этом году этапа серии IndyCar. По ходу субботних заездов на трассе в Лонг-Бич американец на две десятых опередил многократного чемпиона серии Скотта Диксона, представляющего команду Ganassi.
Перед стартом последней гонки сезона Ньюгарден является одним из трех претендентов на чемпионский титул – но, занимая 3-е место в общем зачете серии, отстает от лидера на 47 очков (в то время как за гонку можно заработать не более 53-х).
Двумя другими претендентами на титул являются занимающий первую строчку в турнирной таблице Алекс Палоу (Ganassi) и уступающий ему 35 баллов Пато О`Уорд (McLaren SP). Эти пилоты не смогли пробиться в финальный сегмент квалификации и начнут гонку с 10-й и 8-й позиции соответственно – что играет на руку скорее нынешнему лидеру общего зачета.
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Результаты последнего сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|2
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|0.218
|0.218
|3
|Элио Кастроневес
|Michael Shank Racing
|0.258
|0.040
|4
|Симон Пажено
|Team Penske
|0.427
|0.168
|5
|Феликс Розенквист
|Schmidt Peterson Motorsports
|0.522
|0.094
|6
|Ромен Грожан
|Dale Coyne Racing
|0.533
|0.011
|Полные результаты
Результаты второго сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Ромен Грожан
|Dale Coyne Racing
|2
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|0.133
|0.133
|3
|Симон Пажено
|Team Penske
|0.353
|0.219
|4
|Элио Кастроневес
|Michael Shank Racing
|0.378
|0.025
|5
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|0.389
|0.011
|6
|Феликс Розенквист
|Schmidt Peterson Motorsports
|0.451
|0.062
|7
|Джеймс Хинчклифф
|Andretti Autosport
|0.536
|0.084
|8
|Патрисио О'Уорд
|Schmidt Peterson Motorsports
|0.656
|0.119
|9
|Эд Джонс
|Dale Coyne Racing
|0.702
|0.045
|10
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|0.768
|0.066
|11
|Райан Хантер-Рей
|Andretti Autosport
|0.955
|0.186
|12
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|1.050
|0.094
|Полные результаты