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IndyCar / Лонг-Бич II Отчет о квалификации

Ньюгарден взял поул финальной гонки IndyCar

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, главный редактор

Главные претенденты на чемпионский титул начнут финальную гонку из конца второй десятки

Ньюгарден взял поул финальной гонки IndyCar

Джозеф Ньюгарден, выступающий за команду Penske, выиграл квалификацию последнего в этом году этапа серии IndyCar. По ходу субботних заездов на трассе в Лонг-Бич американец на две десятых опередил многократного чемпиона серии Скотта Диксона, представляющего команду Ganassi.

Перед стартом последней гонки сезона Ньюгарден является одним из трех претендентов на чемпионский титул – но, занимая 3-е место в общем зачете серии, отстает от лидера на 47 очков (в то время как за гонку можно заработать не более 53-х).

Двумя другими претендентами на титул являются занимающий первую строчку в турнирной таблице Алекс Палоу (Ganassi) и уступающий ему 35 баллов Пато О`Уорд (McLaren SP). Эти пилоты не смогли пробиться в финальный сегмент квалификации и начнут гонку с 10-й и 8-й позиции соответственно – что играет на руку скорее нынешнему лидеру общего зачета.

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Результаты последнего сегмента

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske    
2 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 0.218 0.218
3 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 0.258 0.040
4 France Симон Пажено United States Team Penske 0.427 0.168
5 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 0.522 0.094
6 France Ромен Грожан United States Dale Coyne Racing 0.533 0.011
Полные результаты

Результаты второго сегмента

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 France Ромен Грожан United States Dale Coyne Racing    
2 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 0.133 0.133
3 France Симон Пажено United States Team Penske 0.353 0.219
4 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 0.378 0.025
5 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 0.389 0.011
6 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 0.451 0.062
7 Canada Джеймс Хинчклифф United States Andretti Autosport 0.536 0.084
8 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 0.656 0.119
9 United Arab Emirates Эд Джонс United States Dale Coyne Racing 0.702 0.045
10 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 0.768 0.066
11 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 0.955 0.186
12 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1.050 0.094
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Грожан останется в IndyCar на сезон-2022, но сменит команду

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