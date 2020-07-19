Ньюгарден вырвал победу в Айове со второй попытки
Действующий чемпион IndyCar добился первого места после поражения в первой гонке уик-энда
Джозеф Ньюгарден выиграл вторую гонку уик-энда на овале в Айове. Американец был одним из быстрейших пилотов с самого начала уик-энда, но только со второй попытки смог добиться победы. В ночь на воскресенье, 19 июля, Ньюгарден стартовал с поул-позиции и доминировал всю гонку: из 250 кругов зачетной дистанции Джозеф лидировал в 214.
За всю историю гонок IndyCar на овале в Айове это первый раз, когда пилот смог выиграть, стартуя с поул-позиции. Следом за Ньюгарденом финишировал его партнер по команде Penske Уилл Пауэр. Третье место занял Грэм Рейхол. Триумфатор пятничной гонки Симон Пажено финишировал четвертым.
В первом заезде Джозеф все время держался в лидерах и всю гонку боролся с Уиллом Пауэром. Пит-стопы то и дело отбрасывали Ньюгардена назад, но он каждый раз отыгрывался, совершая обгоны на трассе. В итоге неудачный выезд машины безопасности в сочетании с необходимостью экономить топливо на последних кругах отбросили Ньюгардена на пятое место в первой гонке.
Читайте также:
Только теперь Джозеф смог конвертировать собственную скорость в победу. «Вчера все ребята в нашей команде проделали отличную работу, и я был так зол, так разочарован, – рассказал Ньюгарден. – У нас была машина, способная выиграть, и наши парни заслужили эту победу.
Так что я был чертовски сильно настроен вернуться в борьбу и все-таки выиграть здесь. Я давил на газ всю гонку; слава богу, что у меня мотор Chevrolet. Я не знаю, что было нужно сделать, чтобы избавиться от той серии неудач, что преследовала нашу команду. Надеюсь, теперь у нас наступит удачная полоса».
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|1
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|250
|1:38'40.518
|2
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|250
|1:38'43.305
|2.786
|2.786
|3
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|250
|1:38'44.083
|3.564
|0.778
|4
|Симон Пажено
|Team Penske
|250
|1:38'46.643
|6.124
|2.559
|5
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|250
|1:38'47.094
|6.575
|0.451
|6
|Оливер Эскью
|Arrow McLaren SP
|250
|1:38'56.519
|16.000
|9.425
|7
|Джек Харви
|Michael Shank Racing
|250
|1:38'57.137
|16.618
|0.617
|8
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|250
|1:38'58.405
|17.886
|1.268
|9
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|250
|1:38'59.039
|18.520
|0.633
|10
|Марко Андретти
|Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
|250
|1:39'00.536
|20.017
|1.496
|11
|Тони Канаан
|A.J. Foyt Enterprises
|250
|1:39'01.261
|20.742
|0.724
|12
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren SP
|249
|1:38'41.709
|1 Lap
|1 Lap
|13
|Конор Дэли
|Carlin
|249
|1:38'47.661
|1 Lap
|5.952
|14
|Алекс Палоу
|Dale Coyne Racing with Team Goh
|249
|1:38'53.667
|1 Lap
|6.006
|15
|Феликс Розенквист
|Chip Ganassi Racing
|248
|1:38'42.728
|2 Laps
|1 Lap
|16
|Чарли Кимболл
|A.J. Foyt Enterprises
|248
|1:38'55.954
|2 Laps
|13.226
|17
|Ринус Кальмтут
|Ed Carpenter Racing
|248
|1:38'57.683
|2 Laps
|1.728
|18
|Сантино Ферруччи
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|247
|1:38'44.685
|3 Laps
|1 Lap
|19
|Колтон Херта
|Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|247
|1:38'46.095
|3 Laps
|1.409
|20
|Зак Вич
|Andretti Autosport
|247
|1:38'53.087
|3 Laps
|6.991
|21
|Такума Сато
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|247
|1:38'55.358
|3 Laps
|2.270
|22
|Райан Хантер-Рей
|Andretti Autosport
|178
|1:08'14.806
|72 Laps
|69 Laps
|23
|Эд Карпентер
|Ed Carpenter Racing
|112
|40'00.498
|138 Laps
|66 Laps
|Полные результаты
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Айова
|Сессия
|Гонка 2
|Местонахождение
|Айова
|Пилоты
|Джозеф Ньюгарден
|Команды
|Team Penske
|Автор
|Дэвид Малшер