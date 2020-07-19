Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Гонка через
05 Часов
:
50 Минут
:
54 Секунд
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
17 июл.
-
19 июл.
Уорм-ап через
00 Часов
:
00 Минут
:
54 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Андалусии
24 июл.
-
26 июл.
Тренировка 1 через
5 дней
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Смоленское кольцо
11 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Игора Драйв (СПб.)
25 июл.
-
26 июл.
Мероприятие окончено
Формула E
R
Формула E
Берлин I
05 авг.
-
05 авг.
Следующее событие через
16 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин II
06 авг.
-
06 авг.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
IndyCar / Айова / Отчет о гонке

Ньюгарден вырвал победу в Айове со второй попытки

Поделились
Комментарии
Ньюгарден вырвал победу в Айове со второй попытки
Автор:
19 июл. 2020 г., 06:54

Действующий чемпион IndyCar добился первого места после поражения в первой гонке уик-энда

Джозеф Ньюгарден выиграл вторую гонку уик-энда на овале в Айове. Американец был одним из быстрейших пилотов с самого начала уик-энда, но только со второй попытки смог добиться победы. В ночь на воскресенье, 19 июля, Ньюгарден стартовал с поул-позиции и доминировал всю гонку: из 250 кругов зачетной дистанции Джозеф лидировал в 214.

За всю историю гонок IndyCar на овале в Айове это первый раз, когда пилот смог выиграть, стартуя с поул-позиции. Следом за Ньюгарденом финишировал его партнер по команде Penske Уилл Пауэр. Третье место занял Грэм Рейхол. Триумфатор пятничной гонки Симон Пажено финишировал четвертым.

В первом заезде Джозеф все время держался в лидерах и всю гонку боролся с Уиллом Пауэром. Пит-стопы то и дело отбрасывали Ньюгардена назад, но он каждый раз отыгрывался, совершая обгоны на трассе. В итоге неудачный выезд машины безопасности в сочетании с необходимостью экономить топливо на последних кругах отбросили Ньюгардена на пятое место в первой гонке.

Читайте также:

Только теперь Джозеф смог конвертировать собственную скорость в победу. «Вчера все ребята в нашей команде проделали отличную работу, и я был так зол, так разочарован, – рассказал Ньюгарден. – У нас была машина, способная выиграть, и наши парни заслужили эту победу.

Так что я был чертовски сильно настроен вернуться в борьбу и все-таки выиграть здесь. Я давил на газ всю гонку; слава богу, что у меня мотор Chevrolet. Я не знаю, что было нужно сделать, чтобы избавиться от той серии неудач, что преследовала нашу команду. Надеюсь, теперь у нас наступит удачная полоса».

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание
1 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 250 1:38'40.518    
2 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 250 1:38'43.305 2.786 2.786
3 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 250 1:38'44.083 3.564 0.778
4 France Симон Пажено United States Team Penske 250 1:38'46.643 6.124 2.559
5 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 250 1:38'47.094 6.575 0.451
6 United States Оливер Эскью Arrow McLaren SP 250 1:38'56.519 16.000 9.425
7 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 250 1:38'57.137 16.618 0.617
8 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 250 1:38'58.405 17.886 1.268
9 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 250 1:38'59.039 18.520 0.633
10 United States Марко Андретти Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 250 1:39'00.536 20.017 1.496
11 Brazil Тони Канаан United States A.J. Foyt Enterprises 250 1:39'01.261 20.742 0.724
12 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 249 1:38'41.709 1 Lap 1 Lap
13 United States Конор Дэли United Kingdom Carlin 249 1:38'47.661 1 Lap 5.952
14 Spain Алекс Палоу Dale Coyne Racing with Team Goh 249 1:38'53.667 1 Lap 6.006
15 Sweden Феликс Розенквист United States Chip Ganassi Racing 248 1:38'42.728 2 Laps 1 Lap
16 United States Чарли Кимболл United States A.J. Foyt Enterprises 248 1:38'55.954 2 Laps 13.226
17 Netherlands Ринус Кальмтут United States Ed Carpenter Racing 248 1:38'57.683 2 Laps 1.728
18 United States Сантино Ферруччи Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 247 1:38'44.685 3 Laps 1 Lap
19 United States Колтон Херта Andretti Harding Steinbrenner Autosport 247 1:38'46.095 3 Laps 1.409
20 United States Зак Вич United States Andretti Autosport 247 1:38'53.087 3 Laps 6.991
21 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 247 1:38'55.358 3 Laps 2.270
22 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 178 1:08'14.806 72 Laps 69 Laps
23 United States Эд Карпентер United States Ed Carpenter Racing 112 40'00.498 138 Laps 66 Laps
Полные результаты

 

Следующая новость
Пажено выиграл гонку IndyCar в Айове при старте с последнего места

Предыдущая новость

Пажено выиграл гонку IndyCar в Айове при старте с последнего места

Самое читаемое Сегодня

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено
Формула 1 / Формула 1

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

«Надо просто пораскинуть мозгами». Интервью с Квятом о проблемах в квалификациях
Формула 1 / Формула 1

«Надо просто пораскинуть мозгами». Интервью с Квятом о проблемах в квалификациях

Марко озадачен: у Red Bull фундаментальные проблемы с машиной
Формула 1 / Формула 1

Марко озадачен: у Red Bull фундаментальные проблемы с машиной

Гран При Венгрии: стартовая решетка
Формула 1 / Формула 1

Гран При Венгрии: стартовая решетка

Квят о провале в квалификации: Мы с машиной говорим на разных языках
Формула 1 / Формула 1

Квят о провале в квалификации: Мы с машиной говорим на разных языках

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии
Формула 1 / Формула 1

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии

Гран При Венгрии: стартовая решетка в картинках
Формула 1 / Формула 1

Гран При Венгрии: стартовая решетка в картинках

Главу Racing Point спросили прямо: выступят ли Перес и Стролл за команду в 2021 году? Вот что он ответил
Формула 1 / Формула 1

Главу Racing Point спросили прямо: выступят ли Перес и Стролл за команду в 2021 году? Вот что он ответил

Самое важное:

Ньюгарден вырвал победу в Айове со второй попытки
IndyCar / IndyCar
24мин

Ньюгарден вырвал победу в Айове со второй попытки

Пажено выиграл гонку IndyCar в Айове при старте с последнего места
IndyCar / IndyCar

Пажено выиграл гонку IndyCar в Айове при старте с последнего места

McLaren упустил победу в IndyCar за два круга до финиша
IndyCar / IndyCar

McLaren упустил победу в IndyCar за два круга до финиша

Новичок IndyCar дважды обогнал чемпиона и вырвал дебютный подиум
IndyCar / IndyCar

Новичок IndyCar дважды обогнал чемпиона и вырвал дебютный подиум

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Айова
Сессия Гонка 2
Местонахождение Айова
Пилоты Джозеф Ньюгарден
Команды Team Penske
Автор Дэвид Малшер

Самое читаемое

1
Формула 1

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

2
Формула 1

«Надо просто пораскинуть мозгами». Интервью с Квятом о проблемах в квалификациях

3
Формула 1

Марко озадачен: у Red Bull фундаментальные проблемы с машиной

4
Формула 1

Гран При Венгрии: стартовая решетка

5
Формула 1

Квят о провале в квалификации: Мы с машиной говорим на разных языках

Последние видео

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное 03:02
IndyCar

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису 06:51
IndyCar

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео 01:25
IndyCar

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020 00:51
IndyCar

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020

Как прошли тесты IndyCar в Техасе 05:01
IndyCar

Как прошли тесты IndyCar в Техасе

Самое важное:

Ньюгарден вырвал победу в Айове со второй попытки
Indy

Ньюгарден вырвал победу в Айове со второй попытки

Пажено выиграл гонку IndyCar в Айове при старте с последнего места
Indy

Пажено выиграл гонку IndyCar в Айове при старте с последнего места

McLaren упустил победу в IndyCar за два круга до финиша
Indy

McLaren упустил победу в IndyCar за два круга до финиша

Новичок IndyCar дважды обогнал чемпиона и вырвал дебютный подиум
Indy

Новичок IndyCar дважды обогнал чемпиона и вырвал дебютный подиум

От победы над Шумахером до превращения в мем. 25 легендарных событий в карьере Алонсо
Формула 1

От победы над Шумахером до превращения в мем. 25 легендарных событий в карьере Алонсо

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.