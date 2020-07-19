Ньюгарден вырвал победу в Айове со второй попытки

Джозеф Ньюгарден выиграл вторую гонку уик-энда на овале в Айове. Американец был одним из быстрейших пилотов с самого начала уик-энда, но только со второй попытки смог добиться победы. В ночь на воскресенье, 19 июля, Ньюгарден стартовал с поул-позиции и доминировал всю гонку: из 250 кругов зачетной дистанции Джозеф лидировал в 214.

За всю историю гонок IndyCar на овале в Айове это первый раз, когда пилот смог выиграть, стартуя с поул-позиции. Следом за Ньюгарденом финишировал его партнер по команде Penske Уилл Пауэр. Третье место занял Грэм Рейхол. Триумфатор пятничной гонки Симон Пажено финишировал четвертым.

В первом заезде Джозеф все время держался в лидерах и всю гонку боролся с Уиллом Пауэром. Пит-стопы то и дело отбрасывали Ньюгардена назад, но он каждый раз отыгрывался, совершая обгоны на трассе. В итоге неудачный выезд машины безопасности в сочетании с необходимостью экономить топливо на последних кругах отбросили Ньюгардена на пятое место в первой гонке.

Только теперь Джозеф смог конвертировать собственную скорость в победу. «Вчера все ребята в нашей команде проделали отличную работу, и я был так зол, так разочарован, – рассказал Ньюгарден. – У нас была машина, способная выиграть, и наши парни заслужили эту победу.

Так что я был чертовски сильно настроен вернуться в борьбу и все-таки выиграть здесь. Я давил на газ всю гонку; слава богу, что у меня мотор Chevrolet. Я не знаю, что было нужно сделать, чтобы избавиться от той серии неудач, что преследовала нашу команду. Надеюсь, теперь у нас наступит удачная полоса».