Ньюгарден выиграл воскресную гонку IndyCar в Мэдисоне

Начало гонки пришлось задержать на 20 минут – во время традиционной предстартовой поездки на двухместной машине с почетным гостем трасса оказалась залита маслом.

С поула борьбу начинал герой недавней «Инди-500» Такума Сато, которые и возглавил пелотон. Однако после первого пит-стопа на 59-м круге из 200 японец откатился назад, а новым лидером стал Патрисио О'Уорд.

С свою очередь, по ходу второй волны остановок мексиканский пилот пропустил Уилла Пауэра. В группу лидеров на середине дистанции также входили действующий чемпион Джозеф Ньюгарден и пробившийся с 18-й стартовой позиции Ринус ВиКей.

История повторилась вновь, когда по ходу третьего визита на пит-лейн уже Пауэр попал в трафик и откатился на третье место, а гонку повел Ньюгарден, эффектно опередивший О'Уорда.

Двум гонщикам удалось на четыре секунды оторваться от бывшего лидера, что обещало интересную дуэль в концовке.

Однако из-за аварии Сато за четыре круга до финиша гонщики завершили дистанцию под желтыми флагами в неизменном порядке.

Вторая в сезоне победа Ньюгардена позволила ему сократить отставание в общем зачете от финишировавшего пятым субботнего победителя Скотта Диксона со 117 до 96 очков.

До завершения сезона IndyCar осталось провести три гонки.

Результаты второй гонки IndyCar в Мэдисоне