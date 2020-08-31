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IndyCar / Гейтвей / Отчет о гонке

Ньюгарден выиграл воскресную гонку IndyCar в Мэдисоне

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Ньюгарден выиграл воскресную гонку IndyCar в Мэдисоне
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Гонщик Penske стал сильнейшим на овале «Гейтуэй», опередив Пато О'Уорда

Начало гонки пришлось задержать на 20 минут – во время традиционной предстартовой поездки на двухместной машине с почетным гостем трасса оказалась залита маслом. 

С поула борьбу начинал герой недавней «Инди-500» Такума Сато, которые и возглавил пелотон. Однако после первого пит-стопа на 59-м круге из 200 японец откатился назад, а новым лидером стал Патрисио О'Уорд.  

С свою очередь, по ходу второй волны остановок мексиканский пилот пропустил Уилла Пауэра. В группу лидеров на середине дистанции также входили действующий чемпион Джозеф Ньюгарден и пробившийся с 18-й стартовой позиции Ринус ВиКей.  

История повторилась вновь, когда по ходу третьего визита на пит-лейн уже Пауэр попал в трафик и откатился на третье место, а гонку повел Ньюгарден, эффектно опередивший О'Уорда.

 

Двум гонщикам удалось на четыре секунды оторваться от бывшего лидера, что обещало интересную дуэль в концовке. 

Однако из-за аварии Сато за четыре круга до финиша гонщики завершили дистанцию под желтыми флагами в неизменном порядке. 

 

Вторая в сезоне победа Ньюгардена позволила ему сократить отставание в общем зачете от финишировавшего пятым субботнего победителя Скотта Диксона со 117 до 96 очков. 

До завершения сезона IndyCar осталось провести три гонки.

Результаты второй гонки IndyCar в Мэдисоне

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:32'15.243  
2 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 1:32'16.678 1.435
3 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:32'18.601 3.358
4 Netherlands Ринус Кальмтут United States Ed Carpenter Racing 1:32'19.680 4.436
5 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1:32'21.460 6.217
6 United States Колтон Херта Andretti Harding Steinbrenner Autosport 1:32'22.245 7.002
7 Sweden Феликс Розенквист United States Chip Ganassi Racing 1:32'24.932 9.689
8 United States Конор Дэли United Kingdom Carlin 1:32'25.163 9.919
9 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:32'26.056 10.813
10 United States Сантино Ферруччи Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 1:32'30.917 15.674
11 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 1:32'31.900 16.656
12 Spain Алекс Палоу Dale Coyne Racing with Team Goh 1:32'34.101 18.858
13 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 1:32'35.320 20.077
14 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 1:32'36.232 20.989
15 United States Марко Андретти Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 1:32'18.028 1 Lap
16 France Симон Пажено United States Team Penske 1:32'20.878 1 Lap
17 United States Оливер Эскью Arrow McLaren SP 1:32'24.335 1 Lap
18 United States Чарли Кимболл United States A.J. Foyt Enterprises 1:32'28.761 1 Lap
19 Brazil Тони Канаан United States A.J. Foyt Enterprises 1:32'29.955 1 Lap
20 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:32'17.326 2 Laps
21 United States Эд Карпентер United States Ed Carpenter Racing 1:32'27.638 3 Laps
22 United States Зак Вич United States Andretti Autosport 1:32'23.361 4 Laps
23 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:32'33.325 10 Laps
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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Гейтвей
Автор Дэвид Малшер

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