Ньюгарден выиграл воскресную гонку IndyCar в Мэдисоне
Гонщик Penske стал сильнейшим на овале «Гейтуэй», опередив Пато О'Уорда
Начало гонки пришлось задержать на 20 минут – во время традиционной предстартовой поездки на двухместной машине с почетным гостем трасса оказалась залита маслом.
С поула борьбу начинал герой недавней «Инди-500» Такума Сато, которые и возглавил пелотон. Однако после первого пит-стопа на 59-м круге из 200 японец откатился назад, а новым лидером стал Патрисио О'Уорд.
С свою очередь, по ходу второй волны остановок мексиканский пилот пропустил Уилла Пауэра. В группу лидеров на середине дистанции также входили действующий чемпион Джозеф Ньюгарден и пробившийся с 18-й стартовой позиции Ринус ВиКей.
История повторилась вновь, когда по ходу третьего визита на пит-лейн уже Пауэр попал в трафик и откатился на третье место, а гонку повел Ньюгарден, эффектно опередивший О'Уорда.
Двум гонщикам удалось на четыре секунды оторваться от бывшего лидера, что обещало интересную дуэль в концовке.
Однако из-за аварии Сато за четыре круга до финиша гонщики завершили дистанцию под желтыми флагами в неизменном порядке.
Вторая в сезоне победа Ньюгардена позволила ему сократить отставание в общем зачете от финишировавшего пятым субботнего победителя Скотта Диксона со 117 до 96 очков.
До завершения сезона IndyCar осталось провести три гонки.
Результаты второй гонки IndyCar в Мэдисоне
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|1:32'15.243
|2
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren SP
|1:32'16.678
|1.435
|3
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|1:32'18.601
|3.358
|4
|Ринус Кальмтут
|Ed Carpenter Racing
|1:32'19.680
|4.436
|5
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|1:32'21.460
|6.217
|6
|Колтон Херта
|Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|1:32'22.245
|7.002
|7
|Феликс Розенквист
|Chip Ganassi Racing
|1:32'24.932
|9.689
|8
|Конор Дэли
|Carlin
|1:32'25.163
|9.919
|9
|Такума Сато
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1:32'26.056
|10.813
|10
|Сантино Ферруччи
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|1:32'30.917
|15.674
|11
|Райан Хантер-Рей
|Andretti Autosport
|1:32'31.900
|16.656
|12
|Алекс Палоу
|Dale Coyne Racing with Team Goh
|1:32'34.101
|18.858
|13
|Джек Харви
|Michael Shank Racing
|1:32'35.320
|20.077
|14
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|1:32'36.232
|20.989
|15
|Марко Андретти
|Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
|1:32'18.028
|1 Lap
|16
|Симон Пажено
|Team Penske
|1:32'20.878
|1 Lap
|17
|Оливер Эскью
|Arrow McLaren SP
|1:32'24.335
|1 Lap
|18
|Чарли Кимболл
|A.J. Foyt Enterprises
|1:32'28.761
|1 Lap
|19
|Тони Канаан
|A.J. Foyt Enterprises
|1:32'29.955
|1 Lap
|20
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1:32'17.326
|2 Laps
|21
|Эд Карпентер
|Ed Carpenter Racing
|1:32'27.638
|3 Laps
|22
|Зак Вич
|Andretti Autosport
|1:32'23.361
|4 Laps
|23
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|1:32'33.325
|10 Laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Гейтвей
|Автор
|Дэвид Малшер