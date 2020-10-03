Ньюгарден выиграл в Индианаполисе и вдвое сократил отставание от Диксона

За два этапа до конца сезона Скотт Диксон имел в общем зачете комфортное преимущество в 72 очка, однако новозеландец финишировал только девятым на трассе внутри знаменитого овала, что позволило победившему Джозефу Ньюгардену сократить отставание до 40 баллов.

С поула впервые в карьере стартовал дебютант Ринус Викей (этот псевдоним для выступлений в Америке выбрал голландский пилот со сложной по заокеанским меркам фамилией Ван Калмтаут), однако в первом повороте лидерство захватил Колтон Херта.

Он выбрал для стартового отрезка более жесткие шины, что позволило Викею вернуть лидерство на втором круге и быстро создать 5-секундный отрыв.

После пит-стопа Херты вышедший на второе место Ньюгарден стал сокращать отрыв от голландца. Остановка Викея в боксах развернула ситуацию: теперь он был на жесткой резине, а Херта догонял его на мягкой и на 21-м круге смог выйти вперед.

Более поздний пит-стоп Ньюгардена позволил гонщику Penske оказаться впереди обоих соперников, однако те были близко, и на 24-м круге Херта провел еще один обгон, оставив Джозефа позади.

Вторая волна пит-стопов не изменила положения, однако на 61-м круге из 85 лидирующий Херта ошибся под прессингом догнавшего его Ньюгардена и проехал по прямой в первом повороте. Это и решило судьбу гонки.

Действующий чемпион смог создать отрыв и контролировать ход борьбы до самого финиша, тогда как Херте на финальном отрезке пришлось отбивать атаки Феликса Розенквиста и Алекса Росси. Их борьба сыграла на руку Викею, догнавшему эту группу.

За пять кругов до финиша Росси вышел на второе место, а чуть позже Викей пробился на третье, что позволило ему впервые в карьере подняться на подиум IndyCar.

Для лидера сезона Скотта Диксона гонка вышла сложной. Он заблокировал шину на торможении, потом едва не улетел с трассы и в итоге финишировал в конце десятки.

Гран При Урожая продолжится второй гонкой в субботу.

Результаты гонки IndyCar в Индианаполисе