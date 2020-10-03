Ньюгарден выиграл в Индианаполисе и вдвое сократил отставание от Диксона
Пилот Penske-Chevrolet переиграл соперников в пятничной гонке на Гран При Урожая и значительно повысил свои шансы на титул
За два этапа до конца сезона Скотт Диксон имел в общем зачете комфортное преимущество в 72 очка, однако новозеландец финишировал только девятым на трассе внутри знаменитого овала, что позволило победившему Джозефу Ньюгардену сократить отставание до 40 баллов.
С поула впервые в карьере стартовал дебютант Ринус Викей (этот псевдоним для выступлений в Америке выбрал голландский пилот со сложной по заокеанским меркам фамилией Ван Калмтаут), однако в первом повороте лидерство захватил Колтон Херта.
Он выбрал для стартового отрезка более жесткие шины, что позволило Викею вернуть лидерство на втором круге и быстро создать 5-секундный отрыв.
После пит-стопа Херты вышедший на второе место Ньюгарден стал сокращать отрыв от голландца. Остановка Викея в боксах развернула ситуацию: теперь он был на жесткой резине, а Херта догонял его на мягкой и на 21-м круге смог выйти вперед.
Более поздний пит-стоп Ньюгардена позволил гонщику Penske оказаться впереди обоих соперников, однако те были близко, и на 24-м круге Херта провел еще один обгон, оставив Джозефа позади.
Вторая волна пит-стопов не изменила положения, однако на 61-м круге из 85 лидирующий Херта ошибся под прессингом догнавшего его Ньюгардена и проехал по прямой в первом повороте. Это и решило судьбу гонки.
Действующий чемпион смог создать отрыв и контролировать ход борьбы до самого финиша, тогда как Херте на финальном отрезке пришлось отбивать атаки Феликса Розенквиста и Алекса Росси. Их борьба сыграла на руку Викею, догнавшему эту группу.
За пять кругов до финиша Росси вышел на второе место, а чуть позже Викей пробился на третье, что позволило ему впервые в карьере подняться на подиум IndyCar.
Для лидера сезона Скотта Диксона гонка вышла сложной. Он заблокировал шину на торможении, потом едва не улетел с трассы и в итоге финишировал в конце десятки.
Гран При Урожая продолжится второй гонкой в субботу.
Результаты гонки IndyCar в Индианаполисе
|Позиция
|#
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|1
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|1:44'28.556
|2
|27
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|1:44'42.850
|14.294
|3
|21
|Ринус Калмтаут
|Ed Carpenter Racing
|1:44'43.593
|15.037
|4
|88
|Колтон Херта
|Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|1:44'45.951
|17.395
|5
|10
|Феликс Розенквист
|Chip Ganassi Racing
|1:44'47.014
|18.458
|6
|12
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|1:44'54.694
|26.137
|7
|15
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1:44'55.932
|27.376
|8
|60
|Джек Харви
|Michael Shank Racing
|1:44'57.087
|28.531
|9
|9
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|1:44'59.352
|30.796
|10
|8
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|1:45'05.528
|36.972
|11
|59
|Макс Чилтон
|Carlin
|1:45'16.107
|47.551
|12
|20
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|1:45'25.510
|56.954
|13
|4
|Чарли Кимболл
|A.J. Foyt Enterprises
|1:45'39.453
|1'10.896
|14
|26
|Джеймс Хинчклифф
|Andretti Autosport
|1:45'40.546
|1'11.990
|15
|18
|Сантино Ферруччи
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|1:44'34.035
|1 Lap
|16
|22
|Симон Пажено
|Team Penske
|1:44'35.029
|1 Lap
|17
|55
|Алекс Палоу
|Dale Coyne Racing with Team Goh
|1:44'35.754
|1 Lap
|18
|30
|Такума Сато
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1:44'42.293
|1 Lap
|19
|28
|Райан Хантер-Рей
|Andretti Autosport
|1:44'53.736
|1 Lap
|20
|7
|Элио Кастроневес
|Arrow McLaren SP
|1:45'03.884
|1 Lap
|21
|14
|Себастьен Бурдэ
|A.J. Foyt Enterprises
|1:45'19.021
|1 Lap
|22
|5
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren SP
|1:45'23.260
|1 Lap
|23
|24
|Сэдж Карам
|Dreyer & Reinbold Racing
|1:45'35.221
|1 Lap
|24
|41
|Долтон Келлет
|A.J. Foyt Enterprises
|1:44'41.980
|2 Laps
|25
|98
|Марко Андретти
|Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
|1:38'15.777
|6 Laps
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Гран При Урожая
|Сессия
|Гонка 1
|Автор
|Дэвид Малшер Лопес