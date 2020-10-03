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IndyCar / Гран При Урожая / Отчет о гонке

Ньюгарден выиграл в Индианаполисе и вдвое сократил отставание от Диксона

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Ньюгарден выиграл в Индианаполисе и вдвое сократил отставание от Диксона
Автор:
, редактор (США)

Пилот Penske-Chevrolet переиграл соперников в пятничной гонке на Гран При Урожая и значительно повысил свои шансы на титул

За два этапа до конца сезона Скотт Диксон имел в общем зачете комфортное преимущество в 72 очка, однако новозеландец финишировал только девятым на трассе внутри знаменитого овала, что позволило победившему Джозефу Ньюгардену сократить отставание до 40 баллов.

С поула впервые в карьере стартовал дебютант Ринус Викей (этот псевдоним для выступлений в Америке выбрал голландский пилот со сложной по заокеанским меркам фамилией Ван Калмтаут), однако в первом повороте лидерство захватил Колтон Херта. 

 

Он выбрал для стартового отрезка более жесткие шины, что позволило Викею вернуть лидерство на втором круге и быстро создать 5-секундный отрыв. 

После пит-стопа Херты вышедший на второе место Ньюгарден стал сокращать отрыв от голландца. Остановка Викея в боксах развернула ситуацию: теперь он был на жесткой резине, а Херта догонял его на мягкой и на 21-м круге смог выйти вперед. 

 

Более поздний пит-стоп Ньюгардена позволил гонщику Penske оказаться впереди обоих соперников, однако те были близко, и на 24-м круге Херта провел еще один обгон, оставив Джозефа позади. 

Вторая волна пит-стопов не изменила положения, однако на 61-м круге из 85 лидирующий Херта ошибся под прессингом догнавшего его Ньюгардена и проехал по прямой в первом повороте. Это и решило судьбу гонки.

 

Действующий чемпион смог создать отрыв и контролировать ход борьбы до самого финиша, тогда как Херте на финальном отрезке пришлось отбивать атаки Феликса Розенквиста и Алекса Росси. Их борьба сыграла на руку Викею, догнавшему эту группу. 

За пять кругов до финиша Росси вышел на второе место, а чуть позже Викей пробился на третье, что позволило ему впервые в карьере подняться на подиум IndyCar.

Для лидера сезона Скотта Диксона гонка вышла сложной. Он заблокировал шину на торможении, потом едва не улетел с трассы и в итоге финишировал в конце десятки. 

Гран При Урожая продолжится второй гонкой в субботу.

Результаты гонки IndyCar в Индианаполисе

Позиция # Гонщик Команда Время Отрыв
1 1 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:44'28.556  
2 27 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 1:44'42.850 14.294
3 21 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1:44'43.593 15.037
4 88 United States Колтон Херта Andretti Harding Steinbrenner Autosport 1:44'45.951 17.395
5 10 Sweden Феликс Розенквист United States Chip Ganassi Racing 1:44'47.014 18.458
6 12 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:44'54.694 26.137
7 15 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:44'55.932 27.376
8 60 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 1:44'57.087 28.531
9 9 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1:44'59.352 30.796
10 8 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:45'05.528 36.972
11 59 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin 1:45'16.107 47.551
12 20 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1:45'25.510 56.954
13 4 United States Чарли Кимболл United States A.J. Foyt Enterprises 1:45'39.453 1'10.896
14 26 Canada Джеймс Хинчклифф United States Andretti Autosport 1:45'40.546 1'11.990
15 18 United States Сантино Ферруччи Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 1:44'34.035 1 Lap
16 22 France Симон Пажено United States Team Penske 1:44'35.029 1 Lap
17 55 Spain Алекс Палоу Dale Coyne Racing with Team Goh 1:44'35.754 1 Lap
18 30 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:44'42.293 1 Lap
19 28 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 1:44'53.736 1 Lap
20 7 Brazil Элио Кастроневес Arrow McLaren SP 1:45'03.884 1 Lap
21 14 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 1:45'19.021 1 Lap
22 5 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 1:45'23.260 1 Lap
23 24 United States Сэдж Карам United States Dreyer & Reinbold Racing 1:45'35.221 1 Lap
24 41 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1:44'41.980 2 Laps
25 98 United States Марко Андретти Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 1:38'15.777 6 Laps
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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Гран При Урожая
Сессия Гонка 1
Автор Дэвид Малшер Лопес

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