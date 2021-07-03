Ньюгарден выиграл поул в IndyCar с разницей в 0,0031 секунды

В девяти прошедших гонках IndyCar Джозеф Ньюгарден не одержал еще ни одной победы. С 2015 года двукратный чемпион серии обязательно выигрывал в каждом сезоне – но пока ему не удается продолжить эту традицию.

Очередной шанс стать сильнейшим Джозеф получит уже в воскресенье, когда начнет первым гонку на «Мид-Огайо». Это стало известно после его квалификационной победы с минимальным перевесом над Колтоном Хертой – разница составила 0,0031 секунды (в 15 раз меньше, чем Макс Ферстаппен выиграл в аналогичной сессии Гран При Австрии у Ландо Норриса).

В спор за поул мог вмешаться Уилл Пауэр, которому прямо по ходу сессии заменили электронный блок управления мотором – однако он поскользнулся на решающем круге и остался только четвертым, уступив еще и Маркусу Эрикссону.

Шестерку сильнейших замкнули Скотт Диксон и Александр Росси.

Лидер сезона Алекс Палоу не прошел в финал сессии и будет стартовать седьмым – однако его главный соперник Пато О'Уорд, ставший до этого быстрейшим в тренировке, и вовсе выбыл из борьбы еще на групповой стадии и займет место в десятом стартовом ряду.

Одновременно с мексиканцем борьбу закончил и Ромен Грожан, которому также предстоит начинать воскресную гонку из конца второй десятки.

Результаты квалификации IndyCar на трассе «Мид-Огайо» (финальный сегмент)