Ньюгарден выиграл поул в IndyCar с разницей в 0,0031 секунды
Гонщик Penske стал победителем квалификации в третий раз подряд – теперь на трассе «Мид-Огайо»
В девяти прошедших гонках IndyCar Джозеф Ньюгарден не одержал еще ни одной победы. С 2015 года двукратный чемпион серии обязательно выигрывал в каждом сезоне – но пока ему не удается продолжить эту традицию.
Очередной шанс стать сильнейшим Джозеф получит уже в воскресенье, когда начнет первым гонку на «Мид-Огайо». Это стало известно после его квалификационной победы с минимальным перевесом над Колтоном Хертой – разница составила 0,0031 секунды (в 15 раз меньше, чем Макс Ферстаппен выиграл в аналогичной сессии Гран При Австрии у Ландо Норриса).
В спор за поул мог вмешаться Уилл Пауэр, которому прямо по ходу сессии заменили электронный блок управления мотором – однако он поскользнулся на решающем круге и остался только четвертым, уступив еще и Маркусу Эрикссону.
Шестерку сильнейших замкнули Скотт Диксон и Александр Росси.
Лидер сезона Алекс Палоу не прошел в финал сессии и будет стартовать седьмым – однако его главный соперник Пато О'Уорд, ставший до этого быстрейшим в тренировке, и вовсе выбыл из борьбы еще на групповой стадии и займет место в десятом стартовом ряду.
Одновременно с мексиканцем борьбу закончил и Ромен Грожан, которому также предстоит начинать воскресную гонку из конца второй десятки.
Результаты квалификации IndyCar на трассе «Мид-Огайо» (финальный сегмент)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|1'06.673
|2
|Колтон Херта
|Andretti Autosport
|1'06.677
|0.003
|3
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|1'07.072
|0.398
|4
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|1'07.116
|0.442
|5
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|1'07.135
|0.461
|6
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|1'07.218
|0.544
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