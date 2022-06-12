Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Пауэр пробился к победе на этапе IndyCar в Детройте с 16-го места
IndyCar / Роуд Америка Отчет о гонке

Ньюгарден выиграл на «Роад-Америке», Эрикссон вернулся в лидеры IndyCar

Гонщик Penske одержал третью в сезоне победу, а швед из Ganassi финишировал вторым, сделав важный шаг в споре за титул

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Ньюгарден выиграл на «Роад-Америке», Эрикссон вернулся в лидеры IndyCar
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Восьмой этап сезона участники главной американской формульной серии провели на классическом автодроме в штате Висконсин. С поула стартовал Алекс Росси, который смог сохранить лидерство и не пропустить Джозефа Ньюгардена. 

За ними позиции также удержали действующий чемпион Алекс Палоу и триумфатор «500 миль Индианаполиса» Маркус Эрикссон. 

На первом круге борьбу пришлось прервать после разворота Джимми Джонсона, в которого врезалась Татьяна Кальдерон, а на рестарте Эрикссон пошел в опасную атаку на Палоу и с контактом опередил того. Испанец после этого выехал в гравий и сошел со сломанной подвеской. 

Тем временем 22-летний дебютант сезона Девлин ДеФранческо допустил ошибку и влетел сзади в машину лидера сезона Уилла Пауэра, который после слабой квалификации стартовал только 15-м. Австралиец из Penske смог после ремонта продолжить борьбу, но уже без надежд на хороший результат. 

Александр Росси, Andretti Autosport Honda

Александр Росси, Andretti Autosport Honda

Фото: Джейк Гэлстад / Motorsport Images

Росси, Ньюгарден и Эрикссон сохраняли позиции в тройке, а на 15-м круге двое первых поехали в боксы. Там Алексу после смены шин пришлось ждать, пока мимо проедет другая машина – что привело к потере позиции.

Более того, когда кругом позже пит-стопы провели Эрикссон и Ромен Грожан, они тоже вернулись на трассу впереди Росси. Однако на прогретых шинах тот сразу же опередил француза на первом же торможении, а в седьмом повороте Эрикссона вынесло на широкий радиус – и Алекс оставил его позади. 

Выйдя в лидеры, Ньюгарден стал отрываться, при этом положение в квартете лидеров осталось неизменным после второй волны пит-стопов, а затем и после третьей. Эрикссон мог все потерять, когда механики уронили одну из его колесных гаек, и та укатилась под машину – но беглянку удалось мгновенно вернуть на место. 

За три круга до финиша во время очередного рестарта Эрикссон атаковал Росси, нырнув внутрь поворота – и отобрал у того второе место, которое больше не  ступил.

Для Джозефа Ньюгардена победа на «Роад-Америке» стала третьей в сезоне. Так как по ходу нынешнего чемпионата американец смог выиграть на овале, городской трассе и классическом автодроме, он стал обладателем бонуса в миллион долларов. Гонщик уже сказал, что направит половину этой суммы на благотворительность. 

Эрикссон благодаря финишу на втором месте вернулся в лидеры общего зачета с 293 очками. У Уилла Пауэра теперь 266 баллов, у Ньюгардена – 261. 

Сезон IndyCar продолжится 2-3 июля в Мид-Огайо.

Результаты гонки IndyCar на «Роад-Америке»

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Пит-стопы
1 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:53'02.8097   3
2 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:53'06.1807 3.3710 3
3 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 1:53'08.4445 5.6348 3
4 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 1:53'08.6587 5.8490 3
5 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 1:53'11.5754 8.7657 3
6 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 1:53'12.0932 9.2835 3
7 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 1:53'12.1161 9.3064 3
8 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:53'12.1825 9.3728 3
9 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1:53'12.5199 9.7102 3
10 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:53'12.8527 10.0430 3
11 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 1:53'13.4122 10.6025 3
12 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 1:53'14.5537 11.7440 3
13 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:53'16.2759 13.4662 3
14 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1:53'17.5705 14.7608 3
15 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing 1:53'17.8946 15.0849 3
16 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 1:53'18.9498 16.1401 3
17 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1:53'19.4602 16.6505 5
18 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 1:53'19.6125 16.8028 5
19 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:53'20.0188 17.2091 5
20 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 1:53'21.4938 18.6841 4
21 Switzerland Симона де Сильвестро Paretta Autosport 1:53'23.0645 20.2548 4
22 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 1:53'24.2465 21.4368 3
23 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1:53'26.1195 23.3098 4
24 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 1:53'23.1691 1 Lap 4
25 Colombia Татьяна Кальдерон United States A.J. Foyt Enterprises 1:53'25.1810 1 Lap 6
26 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 1:32'18.2702 9 Laps 3
27 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 1:33'18.9891 19 Laps 3
Полные результаты

По мотивам отчета Дэвида Малшера

Поделились
Комментарии
Пауэр пробился к победе на этапе IndyCar в Детройте с 16-го места
Предыдущая новость

Пауэр пробился к победе на этапе IndyCar в Детройте с 16-го места
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
«Не хочу к 30 годам ходить с палкой». Гасли попросил FIA спасти от тряски Гран При Азербайджана
Формула 1

«Не хочу к 30 годам ходить с палкой». Гасли попросил FIA спасти от тряски

Босс Ferrari: Надежность стала жертвой нашей погони за скоростью Гран При Азербайджана
Формула 1

Босс Ferrari: Надежность стала жертвой нашей погони за скоростью

Суточный марафон в Ле-Мане завершился дублем Toyota 24 часа Ле-Мана
24 часа Ле-Мана

Суточный марафон в Ле-Мане завершился дублем Toyota

Самое важное:

Ньюгарден выиграл на «Роад-Америке», Эрикссон вернулся в лидеры IndyCar
IndyCar IndyCar

Ньюгарден выиграл на «Роад-Америке», Эрикссон вернулся в лидеры IndyCar

Пауэр пробился к победе на этапе IndyCar в Детройте с 16-го места
IndyCar IndyCar

Пауэр пробился к победе на этапе IndyCar в Детройте с 16-го места

Грожан не понял, как попал в аварию на «Инди-500»
IndyCar IndyCar

Грожан не понял, как попал в аварию на «Инди-500»

Эрикссон выиграл «500 миль Индианаполиса»
IndyCar IndyCar

Эрикссон выиграл «500 миль Индианаполиса»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.