Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Восьмой этап сезона участники главной американской формульной серии провели на классическом автодроме в штате Висконсин. С поула стартовал Алекс Росси, который смог сохранить лидерство и не пропустить Джозефа Ньюгардена.

За ними позиции также удержали действующий чемпион Алекс Палоу и триумфатор «500 миль Индианаполиса» Маркус Эрикссон.

На первом круге борьбу пришлось прервать после разворота Джимми Джонсона, в которого врезалась Татьяна Кальдерон, а на рестарте Эрикссон пошел в опасную атаку на Палоу и с контактом опередил того. Испанец после этого выехал в гравий и сошел со сломанной подвеской.

Тем временем 22-летний дебютант сезона Девлин ДеФранческо допустил ошибку и влетел сзади в машину лидера сезона Уилла Пауэра, который после слабой квалификации стартовал только 15-м. Австралиец из Penske смог после ремонта продолжить борьбу, но уже без надежд на хороший результат.

Александр Росси, Andretti Autosport Honda Фото: Джейк Гэлстад / Motorsport Images

Росси, Ньюгарден и Эрикссон сохраняли позиции в тройке, а на 15-м круге двое первых поехали в боксы. Там Алексу после смены шин пришлось ждать, пока мимо проедет другая машина – что привело к потере позиции.

Более того, когда кругом позже пит-стопы провели Эрикссон и Ромен Грожан, они тоже вернулись на трассу впереди Росси. Однако на прогретых шинах тот сразу же опередил француза на первом же торможении, а в седьмом повороте Эрикссона вынесло на широкий радиус – и Алекс оставил его позади.

Выйдя в лидеры, Ньюгарден стал отрываться, при этом положение в квартете лидеров осталось неизменным после второй волны пит-стопов, а затем и после третьей. Эрикссон мог все потерять, когда механики уронили одну из его колесных гаек, и та укатилась под машину – но беглянку удалось мгновенно вернуть на место.

За три круга до финиша во время очередного рестарта Эрикссон атаковал Росси, нырнув внутрь поворота – и отобрал у того второе место, которое больше не ступил.

Для Джозефа Ньюгардена победа на «Роад-Америке» стала третьей в сезоне. Так как по ходу нынешнего чемпионата американец смог выиграть на овале, городской трассе и классическом автодроме, он стал обладателем бонуса в миллион долларов. Гонщик уже сказал, что направит половину этой суммы на благотворительность.

Эрикссон благодаря финишу на втором месте вернулся в лидеры общего зачета с 293 очками. У Уилла Пауэра теперь 266 баллов, у Ньюгардена – 261.

Сезон IndyCar продолжится 2-3 июля в Мид-Огайо.

Результаты гонки IndyCar на «Роад-Америке»

По мотивам отчета Дэвида Малшера