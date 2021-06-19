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IndyCar / Роуд Америка Отчет о квалификации

Ньюгарден выиграл квалификацию IndyCar на «Роуд Америка»

Гонщик Penske единственным сделал ставку на жесткие шины – и не прогадал

Ньюгарден выиграл квалификацию IndyCar на «Роуд Америка»

Джозеф Ньюгарден, выступающий за команду Penske, выиграл на квалификацию на этапе серии IndyCar, который в эти выходные проходит на трассе «Роуд Америка» в штате Висконсин. 

В финальном сегменте квалификации гонщикам и командам пришлось делать непростой выбор между прикатанным мягким шинам, которые очень быстро теряли оптимальную форму, и жесткими покрышками, которые позволяли пройти несколько быстрых кругов подряд. Ньюгарден стал единственным участником сегмента, сделавшим ставку на второй вариант – и на четверть секунды опередил ставшего вторым Колтона Херту.

Из гонщиков, входящих в первую тройку общего зачета, в число 6-ти лучших попал только Алекс Палоу. Испанец, занимающий вторую строчку в турнирной таблице (отставая на одно очко от лидирующего Патрисио О'Уорда), начнет воскресную гонку с 5-й позиции.

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Результаты третьего сегмента

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 3    
2 United States Колтон Херта Andretti Autosport with Curb-Agajanian 3 0.243 0.243
3 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 2 0.702 0.459
4 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 3 0.805 0.103
5 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 2 0.844 0.039
6 France Симон Пажено United States Team Penske 3 1.108 0.264
Полные результаты

Результаты второго сегмента

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing    
2 United States Колтон Херта Andretti Autosport with Curb-Agajanian 0.161 0.161
3 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 0.320 0.158
4 France Симон Пажено United States Team Penske 0.438 0.117
5 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 0.475 0.036
6 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 0.495 0.020
7 France Ромен Грожан Dale Coyne Racing with RWR 0.540 0.044
8 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 0.590 0.049
9 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 0.742 0.152
10 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 0.745 0.003
11 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 0.861 0.115
12 United Arab Emirates Эд Джонс Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 0.865 0.004
Полные результаты
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