Ньюгарден выиграл квалификацию IndyCar на «Роуд Америка»
Гонщик Penske единственным сделал ставку на жесткие шины – и не прогадал
Джозеф Ньюгарден, выступающий за команду Penske, выиграл на квалификацию на этапе серии IndyCar, который в эти выходные проходит на трассе «Роуд Америка» в штате Висконсин.
В финальном сегменте квалификации гонщикам и командам пришлось делать непростой выбор между прикатанным мягким шинам, которые очень быстро теряли оптимальную форму, и жесткими покрышками, которые позволяли пройти несколько быстрых кругов подряд. Ньюгарден стал единственным участником сегмента, сделавшим ставку на второй вариант – и на четверть секунды опередил ставшего вторым Колтона Херту.
Из гонщиков, входящих в первую тройку общего зачета, в число 6-ти лучших попал только Алекс Палоу. Испанец, занимающий вторую строчку в турнирной таблице (отставая на одно очко от лидирующего Патрисио О'Уорда), начнет воскресную гонку с 5-й позиции.
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Результаты третьего сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|3
|2
|Колтон Херта
|Andretti Autosport with Curb-Agajanian
|3
|0.243
|0.243
|3
|Джек Харви
|Michael Shank Racing
|2
|0.702
|0.459
|4
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|3
|0.805
|0.103
|5
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|2
|0.844
|0.039
|6
|Симон Пажено
|Team Penske
|3
|1.108
|0.264
|Полные результаты
Результаты второго сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Джек Харви
|Michael Shank Racing
|2
|Колтон Херта
|Andretti Autosport with Curb-Agajanian
|0.161
|0.161
|3
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|0.320
|0.158
|4
|Симон Пажено
|Team Penske
|0.438
|0.117
|5
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|0.475
|0.036
|6
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|0.495
|0.020
|7
|Ромен Грожан
|Dale Coyne Racing with RWR
|0.540
|0.044
|8
|Райан Хантер-Рей
|Andretti Autosport
|0.590
|0.049
|9
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|0.742
|0.152
|10
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren SP
|0.745
|0.003
|11
|Себастьен Бурдэ
|A.J. Foyt Enterprises
|0.861
|0.115
|12
|Эд Джонс
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|0.865
|0.004
|Полные результаты