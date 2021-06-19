Ньюгарден выиграл квалификацию IndyCar на «Роуд Америка»

Джозеф Ньюгарден, выступающий за команду Penske, выиграл на квалификацию на этапе серии IndyCar, который в эти выходные проходит на трассе «Роуд Америка» в штате Висконсин.

В финальном сегменте квалификации гонщикам и командам пришлось делать непростой выбор между прикатанным мягким шинам, которые очень быстро теряли оптимальную форму, и жесткими покрышками, которые позволяли пройти несколько быстрых кругов подряд. Ньюгарден стал единственным участником сегмента, сделавшим ставку на второй вариант – и на четверть секунды опередил ставшего вторым Колтона Херту.

Из гонщиков, входящих в первую тройку общего зачета, в число 6-ти лучших попал только Алекс Палоу. Испанец, занимающий вторую строчку в турнирной таблице (отставая на одно очко от лидирующего Патрисио О'Уорда), начнет воскресную гонку с 5-й позиции.

Результаты третьего сегмента

Результаты второго сегмента