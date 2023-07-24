Ньюгарден выиграл и вторую гонку IndyCar в Айове
С поула в воскресенье вновь стартовал Уилл Пауэр, а победу второй день подряд одержал его партнер по Penske. Kидер сезона Алекс Палоу в этот раз поднялся на подиум
Как и в субботу, Джозеф Ньюгарден не оставил соперникам шансов на овале в Айове. Стартовав третьим, он удерживал эту позицию до 32-го круга, когда в одном повороте разом опередил двух своих партнеров по команде – сначала Скотта Маклафлина, а следом и Уилла Пауэра.
После этого положение на трассе долгое время оставалось стабильным. В концовке главным преследователем лидера стал Феликс Розенквист, но рестарт за три круга до финиша сыграл против шведа – Пауэр довольно жестко оттеснил его в сторону, а следом проскочил и Алекс Палоу из Ganassi.
Гонка обошлась практически без происшествий, хотя все могло получиться совсем иначе, когда от Dallara Стинг Рея Робба отвалилось колесо и стало прыгать про профилированному овалу между несущимися машинами.
Лишь чудом обошлось без серьезных неприятностей – на этот момент стоит взглянуть, начиная с отметки 2:00 на обзорном видео:
Вторая подряд и пятая в сезоне победа Ньюгардена позволила ему еще больше сократить отставание от Палоу – теперь между ними 80 очков или на треть меньше, чем до этапа в Айове. Стабильный Скотт Диксон уступает еще 40 баллов, первый лидер сезона Маркус Эрикссон идет четвертым.
Участникам американской формульной серии осталось провести еще пять гонок. Ближайшая состоится 6 августа в Нэшвилле.
Результаты воскресной гонки IndyCar в Айове (250 кругов)
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Время / Отст.
|1
|Джозеф Ньюгaрден
|Team Penske
|1:40'25.7356
|2
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|+0.7050
|3
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|+2.6864
|4
|Феликс Розенквист
|McLaren
|+4.1167
|5
|Скотт Маклафлин
|Team Penske
|+7.8891
|6
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|+1 круг
|7
|Колтон Херта
|Andretti Autosport
|+1 круг
|8
|Давид Малукас
|Dale Coyne Racong
|+1 круг
|9
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|+1 круг
|10
|Патрисио О'Уорд
|McLaren
|+1 круг
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