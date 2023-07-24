Ньюгарден выиграл и вторую гонку IndyCar в Айове

Как и в субботу, Джозеф Ньюгарден не оставил соперникам шансов на овале в Айове. Стартовав третьим, он удерживал эту позицию до 32-го круга, когда в одном повороте разом опередил двух своих партнеров по команде – сначала Скотта Маклафлина, а следом и Уилла Пауэра.

После этого положение на трассе долгое время оставалось стабильным. В концовке главным преследователем лидера стал Феликс Розенквист, но рестарт за три круга до финиша сыграл против шведа – Пауэр довольно жестко оттеснил его в сторону, а следом проскочил и Алекс Палоу из Ganassi.

Гонка обошлась практически без происшествий, хотя все могло получиться совсем иначе, когда от Dallara Стинг Рея Робба отвалилось колесо и стало прыгать про профилированному овалу между несущимися машинами.

Лишь чудом обошлось без серьезных неприятностей – на этот момент стоит взглянуть, начиная с отметки 2:00 на обзорном видео:

Вторая подряд и пятая в сезоне победа Ньюгардена позволила ему еще больше сократить отставание от Палоу – теперь между ними 80 очков или на треть меньше, чем до этапа в Айове. Стабильный Скотт Диксон уступает еще 40 баллов, первый лидер сезона Маркус Эрикссон идет четвертым.

Участникам американской формульной серии осталось провести еще пять гонок. Ближайшая состоится 6 августа в Нэшвилле.

Результаты воскресной гонки IndyCar в Айове (250 кругов)

Поз. Гонщик Команда Время / Отст. 1 Джозеф Ньюгaрден Team Penske 1:40'25.7356 2 Уилл Пауэр Team Penske +0.7050 3 Алекс Палоу Chip Ganassi Racing +2.6864 4 Феликс Розенквист McLaren +4.1167 5 Скотт Маклафлин Team Penske +7.8891 6 Скотт Диксон Chip Ganassi Racing +1 круг 7 Колтон Херта Andretti Autosport +1 круг 8 Давид Малукас Dale Coyne Racong +1 круг 9 Маркус Эрикссон Chip Ganassi Racing +1 круг 10 Патрисио О'Уорд McLaren +1 круг