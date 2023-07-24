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Ньюгарден выиграл и вторую гонку IndyCar в Айове

С поула в воскресенье вновь стартовал Уилл Пауэр, а победу второй день подряд одержал его партнер по Penske. Kидер сезона Алекс Палоу в этот раз поднялся на подиум

Александр Кабановский
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Подиум: Джозеф Ньюгарден, Team Penske Chevrolet, победитель гонки

Как и в субботу, Джозеф Ньюгарден не оставил соперникам шансов на овале в Айове. Стартовав третьим, он удерживал эту позицию до 32-го круга, когда в одном повороте разом опередил двух своих партнеров по команде – сначала Скотта Маклафлина, а следом и Уилла Пауэра. 

После этого положение на трассе долгое время оставалось стабильным. В концовке главным преследователем лидера стал Феликс Розенквист, но рестарт за три круга до финиша сыграл против шведа – Пауэр довольно жестко оттеснил его в сторону, а следом проскочил и Алекс Палоу из Ganassi. 

Гонка обошлась практически без происшествий, хотя все могло получиться совсем иначе, когда от Dallara Стинг Рея Робба отвалилось колесо и стало прыгать про профилированному овалу между несущимися машинами.

Лишь чудом обошлось без серьезных неприятностей – на этот момент стоит взглянуть, начиная с отметки 2:00 на обзорном видео:

 

Вторая подряд и пятая в сезоне победа Ньюгардена позволила ему еще больше сократить отставание от Палоу – теперь между ними 80 очков или на треть меньше, чем до этапа в Айове. Стабильный Скотт Диксон уступает еще 40 баллов, первый лидер сезона Маркус Эрикссон идет четвертым.

Участникам американской формульной серии осталось провести еще пять гонок. Ближайшая состоится 6 августа в Нэшвилле.

Результаты воскресной гонки IndyCar в Айове (250 кругов)

Поз. Гонщик Команда Время / Отст.
1 Джозеф Ньюгaрден Team Penske 1:40'25.7356
2 Уилл Пауэр Team Penske +0.7050
3 Алекс Палоу Chip Ganassi Racing +2.6864
4 Феликс Розенквист McLaren +4.1167
5 Скотт Маклафлин Team Penske +7.8891
6 Скотт Диксон Chip Ganassi Racing +1 круг
7 Колтон Херта Andretti Autosport +1 круг
8 Давид Малукас Dale Coyne Racong +1 круг
9 Маркус Эрикссон Chip Ganassi Racing +1 круг
10 Патрисио О'Уорд McLaren +1 круг
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Победа Ньюгардена в Айове возродила интригу в IndyCar
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