Джозеф Ньюгарден из команды Penske одержал победу в завершившей сезон серии IndyCar гонке в Сент-Питерсберге.

Стартовав с 8-й позиции, гонщик воспользовался целой серией ошибок пилотов лидирующей группы. К примеру, Александр Росси разбил машину, будучи лидером – а Джеймс Хинчклифф потерял контроль над автомобилем в момент борьбы за первую позицию. А стартовавший с поула Уилл Пауэр уже в начале гонки стал жертвой неполадок трансмиссии и достаточно быстро сошел с трассы.

Решающим моментом гонки стал рестарт за 20 (из 100) кругов до финиша, когда Ньюгарден смог пройти сражавшихся за лидерство Колтона Херту и Алекса Палоу. После этого гонщик Penske уверенно довел дело до победы.

Перед гонкой Ньюгарден сохранял шансы на титул – но для этого лидер общего зачета, Скотт Диксон из команды Ganassi, должен был финишировать не выше 10-го места. В реальности же новозеландец завершил заезд на 3-м месте – и стал лучшим гонщиком серии уже в 6-й раз. Таким образом, Диксону остался всего один титул до Энтони Джозефа Фойта, который является самым успешным пилотом IndyCar с 1964 года.

Скотт Диксон Фото: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Гонка не обошлась без комичного эпизода: перед рестартом, который стал последним в гонке, в баке автомобиля безопасности начало заканчиваться топливо – из-за этого сейфти-кар свернул на пит-лейн в нарушение традиционной процедуры и на последнем круге перед рестартом лидировавшему Ньюгардену пришлось определяться с темпом без «подсказки» со стороны судейской машины.