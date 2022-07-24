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IndyCar / Айова I Отчет о гонке

Ньюгарден стал сильнейшим в субботней гонке IndyCar в Айове

Четвертый успех в нынешнем сезоне позволил американцу из команды Penske практически настичь в общем зачете Маркуса Эрикссона

Дэвид Малшер
Автор:
Ньюгарден стал сильнейшим в субботней гонке IndyCar в Айове
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Со старта на коротком овале в Айове лидерство захватил обладатель поула Уилл Пауэр, но авария одного из аутсайдеров потребовала рестарта на 23-м круге, что позволила Джозефу Ньюгардену провести атаку на напарника по внутреннему радиусу и выйти вперед.

К первой четверти гонки американец довел отрыв от преследователей до восьми секунд, но на 110-м круге желтые флаги появились вновь из-за Феликса Розенквиста, влетевшего в барьер. 

Ньюгарден, а также преследующие его Пато О'Уорд, Маркус Эрикссон и Пауэр поехали на пит-стоп, сохранив позиции. 

После возобновления борьбы стартовавший лишь 12-м Эрикссон опередил О'Уорда и вышел на второе место, а на 134-м круге швед пошел в атаку и на лидера гонки. Маркус попробовал провести обгон снаружи, потом внутри – но лишь потерял темп и сам пропустил Пауэра. 

После этого для экс-пилота Ф1 события и вовсе приняли самый неприятный оборот: прорываясь через круговых, гонщик Ganassi потерял контроль над машиной в «грязном» воздухе и закрутился, откатившись в конец первого десятка. 

Ньюгарден же уверенно довел гонку до победы, опередив О'Уорда с Пауэром. Это позволило Джозефу сократить отставание от Эрикссона в общем зачете до 15 очков. 

Участники IndyCar останутся в Айове, где в воскресенье их ждет еще одна гонка.

Результаты первой гонки IndyCar в Айове

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Пит-стопы
1 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:39'34.4218   3
2 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 1:39'40.6002 6.1784 3
3 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:39'54.7040 20.2822 3
4 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1:39'54.7966 20.3748 3
5 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1:39'56.3962 21.9744 4
6 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 1:39'35.9216 1 Lap 3
7 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 1:39'39.3293 1 Lap 3
8 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:39'39.4450 1 Lap 3
9 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:39'43.4647 1 Lap 4
10 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:39'44.3861 1 Lap 4
11 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 1:39'44.4342 1 Lap 4
12 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 1:39'45.5168 1 Lap 4
13 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 1:39'46.2645 1 Lap 3
14 David Malukas United States Dale Coyne Racing 1:39'48.1039 1 Lap 3
15 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 1:39'51.2780 1 Lap 4
16 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 1:39'53.6653 1 Lap 4
17 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 1:39'54.1900 1 Lap 4
18 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:39'54.4952 1 Lap 3
19 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1:39'55.9707 1 Lap 4
20 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1:39'50.2136 3 Laps 4
21 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing 1:39'36.2109 5 Laps 4
22 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 1:39'35.3542 6 Laps 5
23 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 1:39'44.7940 6 Laps 5
24 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 1:39'47.5104 8 Laps 4
25 United States Эд Карпентер United States Ed Carpenter Racing 1:05'40.0585 90 Laps 3
26 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 40'14.5279 141 Laps 1
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