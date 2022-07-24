Ньюгарден стал сильнейшим в субботней гонке IndyCar в Айове
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Со старта на коротком овале в Айове лидерство захватил обладатель поула Уилл Пауэр, но авария одного из аутсайдеров потребовала рестарта на 23-м круге, что позволила Джозефу Ньюгардену провести атаку на напарника по внутреннему радиусу и выйти вперед.
К первой четверти гонки американец довел отрыв от преследователей до восьми секунд, но на 110-м круге желтые флаги появились вновь из-за Феликса Розенквиста, влетевшего в барьер.
Ньюгарден, а также преследующие его Пато О'Уорд, Маркус Эрикссон и Пауэр поехали на пит-стоп, сохранив позиции.
После возобновления борьбы стартовавший лишь 12-м Эрикссон опередил О'Уорда и вышел на второе место, а на 134-м круге швед пошел в атаку и на лидера гонки. Маркус попробовал провести обгон снаружи, потом внутри – но лишь потерял темп и сам пропустил Пауэра.
После этого для экс-пилота Ф1 события и вовсе приняли самый неприятный оборот: прорываясь через круговых, гонщик Ganassi потерял контроль над машиной в «грязном» воздухе и закрутился, откатившись в конец первого десятка.
Ньюгарден же уверенно довел гонку до победы, опередив О'Уорда с Пауэром. Это позволило Джозефу сократить отставание от Эрикссона в общем зачете до 15 очков.
Участники IndyCar останутся в Айове, где в воскресенье их ждет еще одна гонка.
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